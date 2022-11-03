«Милан» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.11.2022)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Млана» с форой (-1.5) линия БК Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа «Специи» порадует коэффициентом 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Милан» вчера без проблем расправился с «Зальцбургом» на своем поле (4:0) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе. Для подготовки к этому матчу итальянцам пришлось пожертвовать игрой национального чемпионата, где в последнем туре не набрали очки с «Торино», поражение (1:2).

«Специа» проиграла два последних поединка проиграла «Салернитане» и «Фиорентине» (0:1) и (1:2). За 12 сыгранных матчей команда набрала лишь девять баллов и опережает зону вылета лишь на три пункта, располагаясь при этом на 16 месте.

Информация для ставок

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей

У «Специи» лишь одна победа в последних шести встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Милан» забивает четыре в трех из четырех последних играх

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