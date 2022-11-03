«Милан» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Млана» с форой (-1.5) линия БК Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа «Специи» порадует коэффициентом 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.
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завтра, 22:45
Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Милан» вчера без проблем расправился с «Зальцбургом» на своем поле (4:0) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе. Для подготовки к этому матчу итальянцам пришлось пожертвовать игрой национального чемпионата, где в последнем туре не набрали очки с «Торино», поражение (1:2).
«Специа» проиграла два последних поединка проиграла «Салернитане» и «Фиорентине» (0:1) и (1:2). За 12 сыгранных матчей команда набрала лишь девять баллов и опережает зону вылета лишь на три пункта, располагаясь при этом на 16 месте.
Информация для ставок
- «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей
- У «Специи» лишь одна победа в последних шести встречах
- Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
- «Милан» забивает четыре в трех из четырех последних играх
Прогноз
Игра будет проходить с тотальным преимуществом домашней команды. «Россонери» наверняка будут выглядеть предпочтительнее и без проблем оформят заветные три очка, но мы предлагаем по традиции поверить в большое количество голов в очных встречах и сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.