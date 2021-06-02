ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЮАР. Премьер-Лига 2020/2021

«Кайзер Чифс» — «Лемонтвиль Голден Арроус». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

сегодня, 08:07

«Кайзер Чифс» сыграет против «Голден Арроус» в рамках 24-го тура Премьер-Лиги ЮАР. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.50 3.00 2.80
Фонбет 2.50 3.10 2.75
Мелбет 2.51 3.14 2.74
1XBET 2.52 3.13 2.75
BetBoom 2.52 3.00 2.75

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Кайзер Чифс» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Победа «Голден Арроус» оценивается в 2.90, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.

Форма команд

«Кайзер Чифс» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 30 баллами в активе. В нынешнем сезоне коллектив выиграл 6 поединков, 12 раз сыграл вничью и проиграл в 10 матчах. На счету клуба 30 забитых и 35 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги. «Кайзер Чифс» находится в очень плохой форме и практически не побеждает.

«Голден Арроус» в этом сезоне выиграл 11 матчей, 13 раз сыграл вничью и проиграл в 4 поединках. Команда находится на третьей строчке чемпионата с 46 набранными баллами. Последнее время в результатах «Голден Арроус» наметился определённый спад — команда проиграла 2 из последних 3 матчей Премьер-Лиги.

Информация для ставок

  • «Голден Арроус» забил пять голов в пяти последних матчах
  • «Кайзер Чифс» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
  • «Голден Арроус» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.88. Также стоит присмотреться к ставке на время последнего гола с 73 по 90 минуту матча — 2.02.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч чемпионата ЮАР «Барока» — «Орландо Пайретс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.20 1.60 1.64 2.13 1.33 3.05
Мелбет 1.71 2.16
1XBET 1.67 2.24
BetBoom 2.35 1.52 1.63 2.14
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:13
Возможен ничейный результат....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100