«Кайзер Чифс» — «Лемонтвиль Голден Арроус». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (02.06.2021)

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сегодня, 08:07

«Кайзер Чифс» сыграет против «Голден Арроус» в рамках 24-го тура Премьер-Лиги ЮАР . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Кайзер Чифс» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Победа «Голден Арроус» оценивается в 2.90, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.

Форма команд

«Кайзер Чифс» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 30 баллами в активе. В нынешнем сезоне коллектив выиграл 6 поединков, 12 раз сыграл вничью и проиграл в 10 матчах. На счету клуба 30 забитых и 35 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги. «Кайзер Чифс» находится в очень плохой форме и практически не побеждает.

«Голден Арроус» в этом сезоне выиграл 11 матчей, 13 раз сыграл вничью и проиграл в 4 поединках. Команда находится на третьей строчке чемпионата с 46 набранными баллами. Последнее время в результатах «Голден Арроус» наметился определённый спад — команда проиграла 2 из последних 3 матчей Премьер-Лиги.

Информация для ставок

«Голден Арроус» забил пять голов в пяти последних матчах

«Кайзер Чифс» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

«Голден Арроус» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.88. Также стоит присмотреться к ставке на время последнего гола с 73 по 90 минуту матча — 2.02.