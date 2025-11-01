«Краснодар» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (02.11.2025)

1762017573

сегодня, 20:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Спартака» оценивается за 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» пропустил вперед ЦСКА , но команда имеет нынешний поединок в запасе, поэтому по потерянным очкам идет на первом месте. «Быки» набрали 29 баллов и принимают «Спартак», который отстает от них на семь пунктов. Победа хозяев позволить вновь вернуть себе единоличное лидерство, однако добиться трех баллов будет не так просто. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Рубином» (1:0) и крупным успехом с «Сочи» (3:0).

«Спартак» играет не так стабильно в этом сезоне и занимает пока только шестое место. Команда набрала 22 пункта и ее ждет тяжелый выездной матч против чемпиона России. В такой ситуации для гостей уже выгодно будет не проиграть, а победа не только лишит «Краснодар» лидерства, но и позволит сократить отставание до четырех баллов. В прошлой игре на своем поле «Спартак» обыграл «Оренбург» (1:0), а ранее оказался сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1).

Информация для ставок

Шесть из семи выездных встреч «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Краснодар» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» выиграл два из пяти последних встреч со «Спартаком» при двух поражениях

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.