«Бетис» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (02.11.2025)

сегодня, 20:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 5.8 в букмекерской конторе Мостбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бетис» проиграл лишь один матч из пяти последних и старается стабильно набирать очки в каждом поединке. На данный момент «бело-зеленые» занимают седьмое место с 16 баллами и в случае победы гарантировано смогут подняться на одну позицию. Тем не менее, хозяевам не стоит недооценивать соперника, который также демонстрирует неплохие результаты. Два последних матча «Бетиса» завершились поражением от «Атлетико» (0:2) и разгромом «Пальма дель Рио» в кубке Испании (7:1).

«Мальорка» имеет девять баллов в активе, что не позволяет занимать место даже в середине турнирной таблице. Коллектив опережает соперника из зоны вылета лишь по лучшим дополнительным показателям, но в последних матчах набирал очки, что дает надежду болельщикам. Гости приложат все усилия, чтобы увезти какие-нибудь баллы в этой встрече, но шансов будет не так много. В последней своей игре чемпионата «Мальорка» сыграла вничью с «Леванте» (1:1).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл пять матчей из десяти последних при одном поражении во всех турнирах

«Мальорка» проиграла четыре из шести выездных последних встреч в основное время

«Бетис» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Мальоркой»

Прогноз

«Бетис» успешно играет с «Мальоркой» в последних матчах и в этот раз наверняка сможет набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мостбет.