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«Коннас Куэй» — «Кайрнарфон Таун». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

31 августа 2021, 11:00

31 августа 2021 года «Коннас Куэй» сыграет против «Кайрнарфон Таун» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Коннас Куэй». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90, а на победу гостей по 8.00.

Форма команд

«Коннас Куэй» в этом сезоне набрал семь баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы и одна ничья. Клуб забил четыре гола и пропустил один мяч. «Коннас Куэй» хорош на старте сезона, поэтому попробует побороться за золотые медали.

«Кайрнарфон Таун» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и дважды проиграла. В активе клуба — пять забитых и семь пропущенных мячей. Исходя из информации о том, что у клуба семь пропущенных, можно сделать вывод, что команда просто ужасно защищается.

Информация для ставок

● «Коннас Куэй» не проигрывает вот уже пять игр кряду
● «Кайрнарфон Таун» проиграл три матча из последних пяти
● «Коннас» забивал как минимум один мяч в шести играх кряду

Прогноз

Идеальная ставка для игры — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.83.

Ранее букмекеры оценили высоким коэффициентом победу «Пенибонта» в матче Премьер-лиги Уэльса против «Кардифф МЮ».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.48 2.02 1.78
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