«Коннас Куэй» — «Кайрнарфон Таун». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

31 августа 2021 года «Коннас Куэй» сыграет против «Кайрнарфон Таун» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.
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1 : 1
завершен
31 августа 2021, 21:45
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Коннас Куэй». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90, а на победу гостей по 8.00.
Форма команд
«Коннас Куэй» в этом сезоне набрал семь баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы и одна ничья. Клуб забил четыре гола и пропустил один мяч. «Коннас Куэй» хорош на старте сезона, поэтому попробует побороться за золотые медали.
«Кайрнарфон Таун» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и дважды проиграла. В активе клуба — пять забитых и семь пропущенных мячей. Исходя из информации о том, что у клуба семь пропущенных, можно сделать вывод, что команда просто ужасно защищается.
Информация для ставок
● «Коннас Куэй» не проигрывает вот уже пять игр кряду
● «Кайрнарфон Таун» проиграл три матча из последних пяти
● «Коннас» забивал как минимум один мяч в шести играх кряду
Прогноз
Идеальная ставка для игры — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.83.
Ранее букмекеры оценили высоким коэффициентом победу «Пенибонта» в матче Премьер-лиги Уэльса против «Кардифф МЮ».