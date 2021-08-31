«Коннас Куэй» — «Кайрнарфон Таун». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

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31 августа 2021, 11:00

31 августа 2021 года «Коннас Куэй» сыграет против «Кайрнарфон Таун» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Коннас Куэй». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90, а на победу гостей по 8.00.

Форма команд

«Коннас Куэй» в этом сезоне набрал семь баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы и одна ничья. Клуб забил четыре гола и пропустил один мяч. «Коннас Куэй» хорош на старте сезона, поэтому попробует побороться за золотые медали.

«Кайрнарфон Таун» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три балла. Команда выиграла один поединок и дважды проиграла. В активе клуба — пять забитых и семь пропущенных мячей. Исходя из информации о том, что у клуба семь пропущенных, можно сделать вывод, что команда просто ужасно защищается.

Информация для ставок

● «Коннас Куэй» не проигрывает вот уже пять игр кряду

● «Кайрнарфон Таун» проиграл три матча из последних пяти

● «Коннас» забивал как минимум один мяч в шести играх кряду

Прогноз

Идеальная ставка для игры — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.83.