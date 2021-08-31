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Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

31 августа 2021, 08:51
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В четвертом туре квалификации ЧМ-22 сборная Хорватии отправится в Россию, где сыграет с местной сборной. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия
Хорватия
0 : 0
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.753.212.80
Лига Ставок 3.80 3.30 2.07
Фонбет Live! 35.00 1.04 27.00
Мелбет 2.92 3.37 2.54
1XBET 2.87 3.26 2.76
BetBoom 2.80 3.20 2.75

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом поединке нет. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2.95, взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.13.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

Россия после Евро-2020 получила нового главного тренера. Им стал Валерий Карпин. Последние игры коллектив проводил еще в июне, где сначала обыграл финнов (1:0), а затем бесславно сгорел Дании (1:4).

Хорватия Евро-2020 также провела не совсем удачно. Команда смогла выйти из группы, но в поединке 1/8 финала уступила в невероятной перестрелке Испании (3:5) и покинула турнир. Сейчас перед коллективом стоит задача попадания на ЧМ с первого места, поэтому необходимо биться лишь за победу.

Информация для ставок

• Россия выиграла всего два из шести последних поединков, Хорватия один из шести
• Россия не проигрывает дома четыре матча кряду
• Последние три матча с участием Хорватии завершились результатом «обе забьют»
• Крайняя очная встреча была сыграна в 2018 году и завершилась победой хорватов в серии пенальти

Прогноз

Нас ожидает достаточно боевая игра. Кадрово хорваты более сильны и, скорее всего, будут владеть преимуществом на протяжении матча, но российские футболисты также мотивированы и не намерены отдавать очки в этом поединке.

Вполне возможно, нас ждет обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на ничью в матче Дания — Шотландия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.58 1.76 2.13
Лига Ставок 1.75 2.10
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.05 11.60
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Kosmos58
Kosmos58
31 августа в 21:11
Наши хорошо начнут, но что-то пойдёт не так ...
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