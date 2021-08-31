Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

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31 августа 2021, 08:51

В четвертом туре квалификации ЧМ -22 сборная Хорватии отправится в Россию, где сыграет с местной сборной. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом поединке нет. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2.95, взять ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.13.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

Россия после Евро-2020 получила нового главного тренера. Им стал Валерий Карпин. Последние игры коллектив проводил еще в июне, где сначала обыграл финнов (1:0), а затем бесславно сгорел Дании (1:4).

Хорватия Евро-2020 также провела не совсем удачно. Команда смогла выйти из группы, но в поединке 1/8 финала уступила в невероятной перестрелке Испании (3:5) и покинула турнир. Сейчас перед коллективом стоит задача попадания на ЧМ с первого места, поэтому необходимо биться лишь за победу.

Информация для ставок

• Россия выиграла всего два из шести последних поединков, Хорватия один из шести

• Россия не проигрывает дома четыре матча кряду

• Последние три матча с участием Хорватии завершились результатом «обе забьют»

• Крайняя очная встреча была сыграна в 2018 году и завершилась победой хорватов в серии пенальти

Прогноз

Нас ожидает достаточно боевая игра. Кадрово хорваты более сильны и, скорее всего, будут владеть преимуществом на протяжении матча, но российские футболисты также мотивированы и не намерены отдавать очки в этом поединке.

Вполне возможно, нас ждет обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на ничью в матче Дания — Шотландия.