«Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2022)

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вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Существенно больше шансов на успех в этом матче эксперты отводят гостевой команде. Ставки на победу «Манчестер Сити» букмекерская компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.78, за ничью выставлена котировка 3.60, а победа «Атлетико» доступна за 4.80.

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Вариант пари ТМ(2,5) получил цену 1.80, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Первое противостояние соперников в Англии завершилось победой «Манчестер Сити» с минимальным счетом (1:0). Стоит выделить, что в том матче «Атлетико» был очень пассивен в атаке, что подтверждает отсутствие ударов по воротам оппонента.

Напомним, что «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам матчей со «Спортингом» (5:1 и 0:0), а «Атлетико» на предыдущей стадии турнира сломил сопротивление « МЮ » (1:1 и 1:0).

Также накануне ответной игры команды провели матчи дежурных туров в национальных чемпионатах. Так «Атлетико» сенсационно уступил в гостях «Мальорке» (0:1), а «Манчестер Сити» довольствовался ничейному результату в важной игре против «Ливерпуля» (2:2), который «горожане» продолжают опережать на один балл в чемпионской гонке.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл 3 последних матча на домашней арене

«Атлетико» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих поединках на своем поле

У «Манчестер Сити» только одно поражение в 15 прошлых выездных матчах

Прогноз

В ответной игре «Атлетико» придется смелей действовать в атаке, а на наличие проблем в обороне «Манчестер Сити» наглядно указал «Ливерпуль». Поэтому, рекомендуем пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.