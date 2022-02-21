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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.02.2022)

вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом матче эксперты не определяют. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Атлетико» по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.30, а победа «Манчестер Юнайтед» идет по котировке 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.103.14
Фонбет 2.50 3.10 3.05
Мелбет 2.55 3.26 3.16
1XBET 2.53 3.32 3.12
BetBoom 2.57 3.09 3.13

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата встречи. Вариант ТМ(2,5) голов играет по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

У «Атлетико» были сложности с проходом в плей-офф Лиги чемпионов. В группе с «Ливерпулем», «Порту» и «Миланом» клуб из Мадрида допустил три поражения, но в решающей игре ему удалось победить в Португалии и занять вторую позицию.

Вместе с тем коллектив Диего Симеоне плохо выступает в испанской Ла Лиге. На данный момент действующий чемпион страны идет лишь пятым в общем зачете, а в минувшем туре ему удалось обыграть в гостях «Осасуну» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» более спокойно прошел групповую стадию Лиги чемпионов. Имея в соперниках «Вильярреал», «Аталанту» и «Янг Бойз» английский клуб набрал 11 баллов и занял первую строчку квартета.

Также подопечные Ральфа Рангника успешно провели два последних матча в АПЛ, обыграв «Брайтон» (2:0) и «Лидс» (4:2).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 5 прошлых матчах Лиги чемпионов
  • В 3 из прошлых 4 домашних матчей «Атлетико» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 поединков всех турниров

Прогноз

Защита «Атлетико» в этом сезоне лишилась статуса одной из самых сильных в Европе. Поэтому, у результативной атаки «Манчестер Юнайтед» наверняка будут моменты в Мадриде. При этом гости тоже не лишены проблем в обороне, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.64 1.71 2.22 1.39 3.14
Фонбет 1.68 2.18
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
Все комментарии
z4mmma6kxj9r
z4mmma6kxj9r
вчера в 16:01
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
ktpry7c7dpsr
ktpry7c7dpsr
вчера в 16:00
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) выиграет матч.
Mekail
Mekail
вчера в 11:29
Мадридская команда проводит в целом средней сезон по результата, они продолжают борьбу за медали в чемпионате страны, и продолжают участие в лига чемпионском турнире. Но учитывая то, каким результат Атлетико мы привыкли за предыдущие годы, сейчас их игра и результаты кажутся просто ужасными и провальными. Манчестер после прихода к рулю команды Ральфа Рангника почти вообще перестал проигрывать. Сейчас манчестерскому коллективу нужно еще как-то сократить количество ничейных матчей и было бы у них вообще все хорошо. Но вот именно из-за большого количества ничьих у МЮ чего-то существенно добиться не получатся в чемпионате страны, и там они пока только на 4-й позиции. Я сразу обратил внимания в этом поединке на вариант ставки: МЮ забьет. Ну и пожалуй что на этом варианте свой выбор и остановлю. Так как с какой стороны не посмотри, забитый мяч англичан тут очень даже реально выглядит. Один пропускают почти в каждом матче, другие забивают почти в каждом матче. Моя ставка: Манчестер забьет.
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