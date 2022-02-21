«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.02.2022)

1645428226

вчера, 10:23

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом матче эксперты не определяют. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Атлетико» по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.30, а победа «Манчестер Юнайтед» идет по котировке 3.25.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата встречи. Вариант ТМ(2,5) голов играет по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

У «Атлетико» были сложности с проходом в плей-офф Лиги чемпионов. В группе с «Ливерпулем», «Порту» и «Миланом» клуб из Мадрида допустил три поражения, но в решающей игре ему удалось победить в Португалии и занять вторую позицию.

Вместе с тем коллектив Диего Симеоне плохо выступает в испанской Ла Лиге. На данный момент действующий чемпион страны идет лишь пятым в общем зачете, а в минувшем туре ему удалось обыграть в гостях «Осасуну» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» более спокойно прошел групповую стадию Лиги чемпионов. Имея в соперниках «Вильярреал», «Аталанту» и «Янг Бойз» английский клуб набрал 11 баллов и занял первую строчку квартета.

Также подопечные Ральфа Рангника успешно провели два последних матча в АПЛ , обыграв «Брайтон» (2:0) и «Лидс» (4:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 5 прошлых матчах Лиги чемпионов

В 3 из прошлых 4 домашних матчей «Атлетико» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 поединков всех турниров

Прогноз

Защита «Атлетико» в этом сезоне лишилась статуса одной из самых сильных в Европе. Поэтому, у результативной атаки «Манчестер Юнайтед» наверняка будут моменты в Мадриде. При этом гости тоже не лишены проблем в обороне, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.