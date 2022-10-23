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«Лейпциг» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (25.10.2022)

23 октября 2022, 14:43
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Испанский коллектив не начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Лейпцига» игроков порадует коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.963.542.45
Лига Ставок 2.65 3.50 2.65
Мелбет 2.73 3.64 2.66
1XBET 2.73 3.64 2.66

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.23. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лейпциг» перед решающим поединком в Лиге чемпионов побывал в гостях у «Аугсбурга» и смог отыграться, проигрывая в два мяч по ходу встречи, итоговый результат на табло (3:3). Чуть ранее команда в 1/16 финала кубка страны без проблем переиграла «Гамбург» со счетом (4:0).

«Реал» в последнем туре Примеры провел сложную игру с неуступчивой «Севильей», но несмотря на активное сопротивление гостей, уверенно победил (3:1). В турнирных таблицах ЛЧ и национального чемпионата королевский клуб занимает первую строчку и имеет комфортное преимущество перед ближайшими преследователями.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лейпцига» насчитывает семь встреч (пять побед и ничья)
  • «Реал» одержал пять побед в последних шести играх
  • «Лейпциг» забивает минимум два гола в шести из семи последних поединках
  • Шесть из восьми последних матчей с участием «Реала» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче ожидается открытый футбол, в котором будет место большому количеству опасных атак и забитых голов, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.31 2.25 1.70 1.76 2.14
Лига Ставок 2.19 1.66 1.74 2.06
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 2.33 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 октября в 17:35
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 октября в 15:07
Команда гостей победит!
Гость
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