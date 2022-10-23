«Лейпциг» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (25.10.2022)

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23 октября 2022, 14:43

Ставки букмекеров

Испанский коллектив не начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Лейпцига» игроков порадует коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.23. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Лейпциг» перед решающим поединком в Лиге чемпионов побывал в гостях у «Аугсбурга» и смог отыграться, проигрывая в два мяч по ходу встречи, итоговый результат на табло (3:3). Чуть ранее команда в 1/16 финала кубка страны без проблем переиграла «Гамбург» со счетом (4:0).

«Реал» в последнем туре Примеры провел сложную игру с неуступчивой «Севильей», но несмотря на активное сопротивление гостей, уверенно победил (3:1). В турнирных таблицах ЛЧ и национального чемпионата королевский клуб занимает первую строчку и имеет комфортное преимущество перед ближайшими преследователями.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лейпцига» насчитывает семь встреч (пять побед и ничья)

«Реал» одержал пять побед в последних шести играх

«Лейпциг» забивает минимум два гола в шести из семи последних поединках

Шесть из восьми последних матчей с участием «Реала» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз