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«Ювентус» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 13:24
ПСЖ

Ставки букмекеров

Согласно оценкам экспертов, ПСЖ считается фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.62, ничья идет по цене 4.54, а победа «Ювентуса» играется по котировке 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.533.951.72
Лига Ставок 5.40 4.30 1.56
Мелбет 5.70 4.48 1.62
1XBET 5.80 4.48 1.61

В линии голов, которую опубликовала Лига Ставок, перекос на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) принимаются по цене 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ювентус» провалил выступления в Лиге чемпионов, досрочно лишившись шансов пройти в плей-офф. Более того, команда из Турина может теоретически лишиться третьей позиции и путевки в Лигу Европы, если уступит в предстоящем матче.

Напомним, что в предыдущем туре «Ювентус» уступил на выезде «Бенфике» (3:4), а в последнем матче итальянской Серии A команда смогла обыграть в гостях «Лечче» (1:0).

ПСЖ лидирует в группе, но опережает «Бенфику» только по дополнительным показателям. После двух ничейных встреч против представителя Португалии парижский клуб крупно разгромил на домашней арене «Маккаби» (7:3). Также футболисты ПСЖ одержали дежурную победу в Лиге 1, где дома была обыграна «Труа» (4:3).

Информация для ставок

  • «Ювентус» проиграл 4 из 5 матчей Лиги чемпионов
  • ПСЖ выиграл 3 из 5 поединков в группе
  • ПСЖ победил «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов

Прогноз

Мы считаем, что ПСЖ оправдает статус фаворита в этом матче. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.28 2.27 1.63 1.81 2.03
Лига Ставок 2.21 1.62 1.75 2.01
Мелбет 2.29 1.73
1XBET 4.79 1.20
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