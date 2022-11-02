«Ювентус» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 13:24

Ставки букмекеров

Согласно оценкам экспертов, ПСЖ считается фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.62, ничья идет по цене 4.54, а победа «Ювентуса» играется по котировке 5.60.

В линии голов, которую опубликовала Лига Ставок, перекос на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) принимаются по цене 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ювентус» провалил выступления в Лиге чемпионов, досрочно лишившись шансов пройти в плей-офф. Более того, команда из Турина может теоретически лишиться третьей позиции и путевки в Лигу Европы, если уступит в предстоящем матче.

Напомним, что в предыдущем туре «Ювентус» уступил на выезде «Бенфике» (3:4), а в последнем матче итальянской Серии A команда смогла обыграть в гостях «Лечче» (1:0).

ПСЖ лидирует в группе, но опережает «Бенфику» только по дополнительным показателям. После двух ничейных встреч против представителя Португалии парижский клуб крупно разгромил на домашней арене «Маккаби» (7:3). Также футболисты ПСЖ одержали дежурную победу в Лиге 1, где дома была обыграна «Труа» (4:3).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл 4 из 5 матчей Лиги чемпионов

ПСЖ выиграл 3 из 5 поединков в группе

выиграл 3 из 5 поединков в группе ПСЖ победил «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов

Прогноз