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«Ренн» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

вчера, 15:04
Ренн

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение французам. Победа «Ренна» оценивается в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Успешное выступление «Фенербахче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.35. В случае ничьи порадует коэффициент 3.85.

Лига Европы 2022/2023
Ренн
Фенербахче
Выигрыш
- : -
15 сентября 2022, 22:00
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.693.765.20
Лига Ставок 1.80 3.75 4.60
Мелбет 1.73 3.98 5.35
1XBET 1.78 3.86 5.10

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.94. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ренн» после успеха в противостоянии с кипрским АЕКом в первом туре группового раунда (2:1) в местно чемпионате принимал на своем поле «Осер». И если первый тайм оказался достаточно скромным, то за вторую половину команда забила четыре гола и оформила разгромную победу со счетом (5:0), что позволило закрепиться на шестом месте в турнирной таблице после семи встреч.

«Фенербахче» в свою очередь в минувший четверг принимал в гости киевское «Динамо» и лишь в компенсированное ко второму тайму время смог вырвать три очка (2:1). В чемпионате Турции клуб ан выходных участия не принимал, поэтому в полноценном недельном цикле готовится к продолжению участия в Лиге Европы.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • У «Фенербахче» шесть побед в последних семи играх
  • Пять из шести минувших встреч «Ренна» завершились пробитием ТБ 2.5
  • «Фенербахче» забивает минимум один гол в 10 из 11 последних матчей

Прогноз

В этом матче сразятся два победителя первого тура. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, сломив сопротивление соперника как можно раньше, но верим в равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.39 2.00 1.84 1.57 2.43
Лига Ставок 2.04 1.76 1.62 2.26
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.02 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
Игра может получится на три результата
Гость
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