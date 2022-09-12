«Ренн» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 15:04

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение французам. Победа «Ренна» оценивается в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Успешное выступление «Фенербахче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.35. В случае ничьи порадует коэффициент 3.85.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.94. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ренн» после успеха в противостоянии с кипрским АЕКом в первом туре группового раунда (2:1) в местно чемпионате принимал на своем поле «Осер». И если первый тайм оказался достаточно скромным, то за вторую половину команда забила четыре гола и оформила разгромную победу со счетом (5:0), что позволило закрепиться на шестом месте в турнирной таблице после семи встреч.

«Фенербахче» в свою очередь в минувший четверг принимал в гости киевское «Динамо» и лишь в компенсированное ко второму тайму время смог вырвать три очка (2:1). В чемпионате Турции клуб ан выходных участия не принимал, поэтому в полноценном недельном цикле готовится к продолжению участия в Лиге Европы.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

У «Фенербахче» шесть побед в последних семи играх

Пять из шести минувших встреч «Ренна» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 «Фенербахче» забивает минимум один гол в 10 из 11 последних матчей

Прогноз

В этом матче сразятся два победителя первого тура. Конечно, домашняя команда постарается порадовать болельщиков, сломив сопротивление соперника как можно раньше, но верим в равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.85.