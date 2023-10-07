«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.10.2023)

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вчера, 09:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 1.75. Поставить на «Брентфорд» можно за 4.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» не может похвалиться успешным стартом в АПЛ и даже имеет отрицательную разницу мячей (7:11). Коллектив занимает десятое место с девятью баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. В домашней встрече с «Брентфордом» хозяевам очень нужна победа, чтобы исправить положение в турнирной таблице. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» (2:3), а ранее уступил в АПЛ «Кристал Пэлас» (0:1).

«Брентфорд» очень редко выигрывает в последнее время и за первых семь туров набрал всего семь пунктов. Команда занимает 14 место с семью баллами и предстоящий матч с разозленным «Манчестер Юнайтед» не сулит ничего хорошего для гостей. Любой результат кроме поражения станет для «Брентфорда» большим достижением. В прошлой игре «Брентфорд» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Арсеналу» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» не может выиграть уже семь матчей подряд в основное время

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей у «Брентфорда»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды давно не побеждали, поэтому расценивают предстоящий поединок как хорошую возможность прервать неприятную серию. Предполагаем, что это удастся сделать «Манчестер Юнайтед», а поставить на них можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.