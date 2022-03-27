Оман – Китай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

1648381068

вчера, 14:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече эксперты считают Оман. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а победа Китая играется по котировке 4.30.

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.45, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

Участники этого матча уже потеряли даже теоретически шансы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Сборная Омана к последнему туру подходит на четвертом месте, имея 11 очков, а Китай занимает пятую строчку, набрав лишь шесть баллов.

Выделим, что в предыдущем туре квалификации оманские футболисты взяли третью победу в отборе, обыграв в гостях Вьетнам (1:0). Китай, в свою очередь, разделил очки в домашнем противостоянии с Саудовской Аравией 1:1).

Стоит отметить, что соперники в квалификации продемонстрировали одинаковую результативность, забив по девять голов. При этом защита лучше у Омана, который допустил 10 пропущенных мячей против 17 у китайской обороны.

Информация для ставок

Оман и Китай обменивались голами в 3 из последних 4 очных встреч

Сборная Омана забивала минимум один гол в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

Китай проиграл 4 прошлых гостевых матчей в квалификации чемпионата мира

Прогноз