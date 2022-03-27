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Оман – Китай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 14:37
Китай

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече эксперты считают Оман. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а победа Китая играется по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.324.60
1XBET 1.85 3.34 4.64

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.45, ТБ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Участники этого матча уже потеряли даже теоретически шансы сыграть на чемпионате мира в Катаре. Сборная Омана к последнему туру подходит на четвертом месте, имея 11 очков, а Китай занимает пятую строчку, набрав лишь шесть баллов.

Выделим, что в предыдущем туре квалификации оманские футболисты взяли третью победу в отборе, обыграв в гостях Вьетнам (1:0). Китай, в свою очередь, разделил очки в домашнем противостоянии с Саудовской Аравией 1:1).

Стоит отметить, что соперники в квалификации продемонстрировали одинаковую результативность, забив по девять голов. При этом защита лучше у Омана, который допустил 10 пропущенных мячей против 17 у китайской обороны.

Информация для ставок

  • Оман и Китай обменивались голами в 3 из последних 4 очных встреч
  • Сборная Омана забивала минимум один гол в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Китай проиграл 4 прошлых гостевых матчей в квалификации чемпионата мира

Прогноз

Отсутствие ответственности за результат позволит Оману и Китаю сыграть с прицелом на атаку. Предлагаем поставить на ТБ(1,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.51 2.45
Все комментарии
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mwbf956q7hjb
вчера в 19:03
Оман одержит победу.
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7twm7srqj5qj
вчера в 19:03
Оман выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 16:59
Победа или ничья команды Омана в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Команда Ли Тэ совсем не впечатляет меня в данном отборе....
Оман рально имеет шанс побиться за поездку в Катар. Китай обыгрывать надо обязательно - все таки то команды на данный момент разного класса для меня...
Оман гораздо техничнее, быстрее и организованнее выглядит по первым матчам решающего отбора и имеет все шансы на победу здесь. С нулевой форой мы страхуемся на оманцев, но они по классу и исполнительскому мастерству, а также техники обращения с мячом выглядят лучше оппонента на данный момент.
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