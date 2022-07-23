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«Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

вчера, 21:02
Хьюстон Динамо - Миннесота

Ставки букмекеров

«Хьюстон Динамо» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.00, ничья в игре предлагается по 3.75, а победа «Миннесота» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.913.744.21
BetBoom 1.91 3.75 3.80

Эксперты ожидают много голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.26.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» к игре подходит на 11 месте чемпионата, набрав 25 очков. По ходу турнира команда семь раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка закончились неудачей, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии взят верх над «Сан-Хосе Эртквейс» (1:2).

«Миннесота» к игре подходит четвертой строчке в таблице, имея в активе 31 очко. В нынешней кампании команда девять раз праздновала победы, четырежды играла вничью и в восьми встречах уступила. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и «мировая». В крайнем противостоянии обыгран «Ди Си Юнайтед» (2:0)

Информация для ставок

  • «Хьюстон Динамо» проиграл в девяти из 15 последних матчей
  • Девять из 15 последних матчей «Миннесота» завершились с более 2.5 голами
  • «Миннесота» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Миннесота» не проиграет с коэффициентом 1.81 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.76 2.15
BetBoom 3.65 1.28 2.24 1.65 1.75 2.08
Все комментарии
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bx25ge46m4t3
вчера в 22:00
Фаворит матча «Хьюстон Динамо»
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cy3qtms7j3zr
вчера в 21:05
Победу одержит «Хьюстон Динамо»
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