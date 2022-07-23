«Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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вчера, 21:02

Ставки букмекеров

«Хьюстон Динамо» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.00, ничья в игре предлагается по 3.75, а победа «Миннесота» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают много голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.26.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» к игре подходит на 11 месте чемпионата, набрав 25 очков. По ходу турнира команда семь раз обыгрывала соперников, расписала четыре «мировые» и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка закончились неудачей, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии взят верх над «Сан-Хосе Эртквейс» (1:2).

«Миннесота» к игре подходит четвертой строчке в таблице, имея в активе 31 очко. В нынешней кампании команда девять раз праздновала победы, четырежды играла вничью и в восьми встречах уступила. В последних пяти турах добыто четыре выигрыша и «мировая». В крайнем противостоянии обыгран «Ди Си Юнайтед» (2:0)

Информация для ставок

«Хьюстон Динамо» проиграл в девяти из 15 последних матчей

Девять из 15 последних матчей «Миннесота» завершились с более 2.5 голами

«Миннесота» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Миннесота» не проиграет с коэффициентом 1.81 в БК Лига Ставок.