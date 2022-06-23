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«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рэд Буллз». Прогноз на матч МЛС (26.06.2022)

23 июня 2022, 13:07
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Рэд Буллз

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.04, ничья котируется по 3.70, а победа «Нью-Йорк Рэд Буллз» по 3.40 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Рэд Буллз
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
2 : 0
завершен
26 июня 2022, 22:00
воскресенье
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.71, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Лос-Анджелес» по состоянию на сегодня занимает первую строчку чемпионата Западной конференции, набрав 30 очков. В текущем розыгрыше команда девять раз обыгрывала соперников, три игры сыграла с равным счетом и в трех поединках уступила. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а в крайнем туре очки поделены с «Сиэтл Саундерс» (1:1).

«Нью-Йорк Рэд Буллз» в чемпионате Восточной конференции располагается на второй позиции, имея 26 очков в активе. По ходу сезона команда семь матчей выиграла, пять завершила с ничейными счетами, а в трех поединках уступила. В последних пяти играх добыто два выигрыша, расписана одна «мировая» и две встречи проиграно. В крайнем противостоянии взят верх над «Торонто» (2:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Нью-Йорк Рэд Буллз» забили обе команды
  • «Лос-Анджелес» выиграл в девяти из 15 последних матчей
  • В трех очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 июня в 17:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
shlomo
shlomo
23 июня в 13:15
Гости не проиграют
Гость
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