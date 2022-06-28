«Портленд Тимберс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

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28 июня 2022, 17:35

Ставки букмекеров

«Портленд Тимберс» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничейный исход в игре продается за 3.90, а победа «Хюстон Динамо» за 4.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.72, а ТМ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня занимает 11 место в таблице, набрав 19 очков. По ходу турнира команда одержала четыре победы, семь игр закончила с равным счетом и в шести поединках уступила. В последних пяти турах три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Колорадо Рэпидс» (3:0).

«Хьюстон Динамо» к матчу подходит на восьмой строчке чемпионата, имея в активе 21 очко. В текущем розыгрыше команда шесть матчей выиграла, семь проиграла, а еще в трех расписала «мировую» с соперниками. В предшествующих пяти играх, в двух матчах добыта победа, а в трех допущено поражение. В крайнем противостоянии обыгран «Чикаго Файр» (2:0).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Хьюстон Динамо» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Портленд Тимберс» забили обе команды

«Портленд Тимберс» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хьюстон Динамо» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.