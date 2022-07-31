«Сиэтл Саундерс» — «Даллас». Прогноз на матч МЛС (03.08.2022)

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сегодня, 15:23

Ставки букмекеров

«Сиэтл Саундерс» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.93, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Даллас» по 3.85 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.84, а ТМ (2.5) за 1.97.

Форма команд

«Сиэтл Саундерс» располагается на девятой строчке, имея в активе 29 очков. По ходу турнира команда девять раз обыгрывала соперников, в двух поединках расписала «мировую» и в 11 уступила. В прошедших пяти турах однажды взят максимальный результат и четырежды очков не добыто. В крайнем противостоянии очки отданы «Лос-Анджелес» (2:1).

«Даллас» к матчу подходит на четвертом месте, набрав 35 очков. В нынешнем розыгрыше клуб девять раз обыгрывал соперников, расписал восемь «мировых» и шесть раз потерпел поражение. В предшествующих пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. Крайнее противостояние увенчалось победой над «Лос-анджелес Гэлакси» (1:0).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Сиэтл Саундерс» забил менее 2.5 голов

В 10 из 15 последних матчах «Даллас» забили обе команды

«Сиэтл Саундерс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.