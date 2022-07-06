«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (09.07.2022)

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06 июля 2022, 17:16

Ставки букмекеров

«Ванкувер» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.25, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Миннесота» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.79, а ТМ (2.5) за 2.02.

Форма команд

«Ванкувер» по состоянию на сегодня занимает девятую строчку в чемпионате, имея в активе 24 очка. П ходу турнира клуб семь раз обыгрывал соперников, в трех матчах расписал «мировую», а в восьми потерпел поражение. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, а две выиграно, в числе крайняя у «Лос-Анджелес» (1-0).

«Миннесота» к игре подходит на восьмом месте в таблице, набрав к этому времени 24 очка. В нынешней кампании команда семь раз праздновала победы, трижды играла вничью и в восьми встречах уступила. В последних пяти турах добыто три выигрыша и по разу расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Реал Солт-Лейк» (3:2)

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Миннесота» завершились с менее 3.5 голами

«Ванкувер» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

«Ванкувер» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Ванкувер с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.