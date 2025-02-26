«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.46. Победа «сорок» оценивается по коэффициенту 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.
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2 : 0
завершен
вчера, 23:15
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Ливерпуль» позволил себе несколько осечек в последний месяц, однако конкуренты этим воспользоваться не смогли. «Красные», как и раньше лидируют в АПЛ с 64 баллами в активе и на 11 пунктов опережают ближайший «Арсенал». Хозяева настраиваются только на победу, которая им поможет как минимум сохранить отрыв от конкурентов, а если повезет, то и увеличить его. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой над «Манчестер Сити» (2:0) и ничьей на выезде с «Астон Виллой» (2:2).
«Ньюкасл Юнайтед» показывает неплохие результаты, что привело команду уже на шестое место с 44 баллами. «Сороки» собираются бороться за место в Лиге чемпионов, но в выездной игре с лидером АПЛ легко им точно не будет. Тем не менее, даже ничья в этой встрече будет хорошим и приемлемым результатом для гостей. В прошлой игре команда переиграла «Ноттингем Форест» (4:3), а ранее крупно уступила на выезде «Манчестер Сити» (0:4).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл шесть из десяти поединков во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» одержал шесть побед из семи последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ливерпуль» максимально мотивирован на предстоящий поединок и будет агрессивно играть с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.