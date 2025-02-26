«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (26.02.2025)

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вчера, 20:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.46. Победа «сорок» оценивается по коэффициенту 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ливерпуль» позволил себе несколько осечек в последний месяц, однако конкуренты этим воспользоваться не смогли. «Красные», как и раньше лидируют в АПЛ с 64 баллами в активе и на 11 пунктов опережают ближайший «Арсенал». Хозяева настраиваются только на победу, которая им поможет как минимум сохранить отрыв от конкурентов, а если повезет, то и увеличить его. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой над «Манчестер Сити» (2:0) и ничьей на выезде с «Астон Виллой» (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед» показывает неплохие результаты, что привело команду уже на шестое место с 44 баллами. «Сороки» собираются бороться за место в Лиге чемпионов, но в выездной игре с лидером АПЛ легко им точно не будет. Тем не менее, даже ничья в этой встрече будет хорошим и приемлемым результатом для гостей. В прошлой игре команда переиграла «Ноттингем Форест» (4:3), а ранее крупно уступила на выезде «Манчестер Сити» (0:4).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти поединков во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» одержал шесть побед из семи последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» максимально мотивирован на предстоящий поединок и будет агрессивно играть с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.