«Днепр-1» — «Металлист 1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (11.09.2022)

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сегодня, 13:11

Ставки букмекеров

В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» с форой (-1) составляет 169. Поставить на неожиданный успех гостей можно по коэффициенту 7, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.95.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» вчера сражался с нидерландским « АЗ Алкмаром» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций и, показав конкурентный футбол, команда все же пропустила один гол и проиграла с минимальным счетом (0:1). В чемпионате страны у днепрян все отлично, в стартовых матчах спокойно переиграли «Динамо» и «Верес» (3:0) и (2:0).

«Металлист 1925» принимает участие лишь в национальном чемпионате. Коллектив еще не проигрывал в новом сезоне и за три тура сумел заработать пять зачетных баллов, благодаря нулевым ничьим с «Шахтером» и «Черноморцем», а также победе в голевой перестрелке с «Ворсклой» (3:2).

Информация для ставок

«Днепр-1» проиграл три из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка (три ничьих и победа)

Две минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи последних игр с участием «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.