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«Днепр-1» — «Металлист 1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (11.09.2022)

сегодня, 13:11
Днепр-1

Ставки букмекеров

В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» с форой (-1) составляет 169. Поставить на неожиданный успех гостей можно по коэффициенту 7, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.41 5.00 7.10
1XBET 1.41 5.00 7.10

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» вчера сражался с нидерландским «АЗ Алкмаром» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций и, показав конкурентный футбол, команда все же пропустила один гол и проиграла с минимальным счетом (0:1). В чемпионате страны у днепрян все отлично, в стартовых матчах спокойно переиграли «Динамо» и «Верес» (3:0) и (2:0).

«Металлист 1925» принимает участие лишь в национальном чемпионате. Коллектив еще не проигрывал в новом сезоне и за три тура сумел заработать пять зачетных баллов, благодаря нулевым ничьим с «Шахтером» и «Черноморцем», а также победе в голевой перестрелке с «Ворсклой» (3:2).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» проиграл три из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка (три ничьих и победа)
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
  • Шесть из семи последних игр с участием «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.31 1.61
1XBET 2.31 1.61
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:19
Думаю хозяева победят!
Гость
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