«Днепр-1» — «Металлист 1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (11.09.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» с форой (-1) составляет 169. Поставить на неожиданный успех гостей можно по коэффициенту 7, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.95.
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11 сентября 2022, 13:00
воскресенье
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Днепр-1» вчера сражался с нидерландским «АЗ Алкмаром» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций и, показав конкурентный футбол, команда все же пропустила один гол и проиграла с минимальным счетом (0:1). В чемпионате страны у днепрян все отлично, в стартовых матчах спокойно переиграли «Динамо» и «Верес» (3:0) и (2:0).
«Металлист 1925» принимает участие лишь в национальном чемпионате. Коллектив еще не проигрывал в новом сезоне и за три тура сумел заработать пять зачетных баллов, благодаря нулевым ничьим с «Шахтером» и «Черноморцем», а также победе в голевой перестрелке с «Ворсклой» (3:2).
Информация для ставок
- «Днепр-1» проиграл три из пяти последних матчей
- Беспроигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка (три ничьих и победа)
- Две минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
- Шесть из семи последних игр с участием «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.