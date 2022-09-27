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«Ингулец» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (01.10.2022)

вчера, 12:56
Ворскла

Ставки букмекеров

В этом матче лишь минимальное преимущество имеет гостевой коллектив. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на его победу по коэффициенту 2. Успех «Ингульца» оценивается по коэффициенту 3.45. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.40 3.95 1.95
Мелбет 3.44 3.94 1.98
1XBET 3.44 3.94 1.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Ингулец» после двух ничьих (1:1) кряду с «Металлистом» и «Черноморцем», на своем поле принимал прямого конкурента в борьбе за выживание и не сумел зацепиться за крайне необходимые баллы, поражение (1:2). После четырех туров команда занимает 13 место, и продолжаться бороться за поставленные цели.

«Ворскла» неудачно начала регулярный чемпионат и в стартовых турах еще не побеждала. В частности полтавчанами были проиграны сражения с «Зарей» и «Металлистом-1925» (1:3) и (2:3), а также расписана нулевая ничья с «Александрией». Такие результаты оставляют клуб на самом дне турнирной таблицы после четырех игр.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Ингульца» насчитывает четыре поединка (два поражения и две ничьих)
  • «Ворскла» проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Ворсклы» (3:0)
  • Четыре последних игры «Инугльца» и три из четырех «Ворсклы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих команд и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.27 1.55 1.84 1.90
Мелбет 2.37 1.59
1XBET 2.37 1.59
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:54
Возможен ничейный результат
Гость
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