«Ингулец» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (01.10.2022)

1664272600

вчера, 12:56

Ставки букмекеров

В этом матче лишь минимальное преимущество имеет гостевой коллектив. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на его победу по коэффициенту 2. Успех «Ингульца» оценивается по коэффициенту 3.45. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Ингулец» после двух ничьих (1:1) кряду с «Металлистом» и «Черноморцем», на своем поле принимал прямого конкурента в борьбе за выживание и не сумел зацепиться за крайне необходимые баллы, поражение (1:2). После четырех туров команда занимает 13 место, и продолжаться бороться за поставленные цели.

«Ворскла» неудачно начала регулярный чемпионат и в стартовых турах еще не побеждала. В частности полтавчанами были проиграны сражения с «Зарей» и «Металлистом-1925» (1:3) и (2:3), а также расписана нулевая ничья с «Александрией». Такие результаты оставляют клуб на самом дне турнирной таблицы после четырех игр.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ингульца» насчитывает четыре поединка (два поражения и две ничьих)

«Ворскла» проиграла четыре из пяти последних матчей

Минувшая очная встреча завершилась победой «Ворсклы» (3:0)

Четыре последних игры «Инугльца» и три из четырех «Ворсклы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих команд и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.