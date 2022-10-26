«Шахтер» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (29.10.2022)

Ставки букмекеров
«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.15, а победа гостей залетит по коэффициенту 7.7.
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29 октября 2022, 17:00
суббота
Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.95.
Форма команд
«Шахтер» вчера провел поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором расписал ничью (1:1) с шотландским «Селтиком» и тем самым уже точно гарантировал себе евровесну. В национальном чемпионате команда также выглядит уверенно, победы (3:1) и (3:0) над «Динамо» и «Колосом» оставляют дончан в самом верху турнирной таблицы.
«Александрия» неожиданно для многих оформляет победу за победой и после семи сыгранных матчей находится на третьем месте, имея в активе 16 зачетных баллов. В минувших турах были повержены «Черноморец», «Кривбасс» и «Львов» со счетом (2:1) и дважды по (2:0) соответственно.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьих)
- Победная серия «Александрии» насчитывает три встречи
- Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних игр «Александрии» завершились результатом ТМ 2.5, четыре из шести «Шахтера» — ТБ 2.5
Прогноз
Это встреча, вероятно, подарит нам яркий и красивый футбола, который будет наполнен опасными моментами и забитыми голами. Скорее всего, увидим много мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.