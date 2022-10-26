«Шахтер» — «Александрия». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (29.10.2022)

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вчера, 13:16

Ставки букмекеров

«Шахтер» играет на своем поле, и является фаворитом встречи. Поставить на победу донецкого клуба с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.15, а победа гостей залетит по коэффициенту 7.7.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.65 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.25. Обмен голами в этой игре стоит 1.95.

Форма команд

«Шахтер» вчера провел поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором расписал ничью (1:1) с шотландским «Селтиком» и тем самым уже точно гарантировал себе евровесну. В национальном чемпионате команда также выглядит уверенно, победы (3:1) и (3:0) над «Динамо» и «Колосом» оставляют дончан в самом верху турнирной таблицы.

«Александрия» неожиданно для многих оформляет победу за победой и после семи сыгранных матчей находится на третьем месте, имея в активе 16 зачетных баллов. В минувших турах были повержены «Черноморец», «Кривбасс» и «Львов» со счетом (2:1) и дважды по (2:0) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает четыре матча (две победы и две ничьих)

Победная серия «Александрии» насчитывает три встречи

Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр «Александрии» завершились результатом ТМ 2.5, четыре из шести «Шахтера» — ТБ 2.5

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