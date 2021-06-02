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Украина – Северная Ирландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (03.06.2021)

вчера, 23:11

В товарищеском поединке в преддверии Евро Украина примет дома Северную Ирландию. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.59 3.80 6.80
Фонбет 1.63 3.55 6.30
Мелбет 1.60 3.78 6.35
1XBET 1.62 3.70 6.25
BetBoom 1.57 3.55 6.50

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.64 на победу Украины. В случае победы Северной Ирландии зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

Команда Андрея Шевченко раньше всех начала подготовку к финальной части чемпионата Европы. Украинская сборная уже успела провести один товарищеский матч против Бахрейна (1:1) и посмотреть некоторых молодых игроков и футболистов ротации. Весенние матчи сборная Украины провела неоднозначно, сыграв с Францией, Финляндией и Казахстаном с одинаковым счетом (1:1).

Северная Ирландия на Евро-2020 присутствовать не будет, квалификация оказалась коллективу не по силам. Несколькими днями ранее команда уже провела выездную игру с Мальтой, где добыла победу (3:0), а несколько месяцев назад провели три поединка, где не смогли добыть победу, два поражения и одна ничья.

Информация для ставок

• Украина последние четыре встречи завершила вничью (1:1)
• С 2017 года Украина проиграла дома всего один раз
• Северная Ирландия проиграла три из четырех последних выездных поединков

Прогноз

У украинцев затяжная безвыигрышная серия, которую подопечные Андрея Шевченко постараются прервать. Для этого есть все необходимое: боевой состав, квалифицированный тренер, родной стадион. Сделать ставку на победу Украины по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.95 1.82 1.54 2.44
Мелбет 1.61 2.46
1XBET 1.57 2.55
BetBoom 1.83 1.87 1.46 2.52 1.22 3.85
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