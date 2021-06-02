Украина – Северная Ирландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (03.06.2021)

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вчера, 23:11

В товарищеском поединке в преддверии Евро Украина примет дома Северную Ирландию. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.64 на победу Украины. В случае победы Северной Ирландии зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.58.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

Команда Андрея Шевченко раньше всех начала подготовку к финальной части чемпионата Европы. Украинская сборная уже успела провести один товарищеский матч против Бахрейна (1:1) и посмотреть некоторых молодых игроков и футболистов ротации. Весенние матчи сборная Украины провела неоднозначно, сыграв с Францией, Финляндией и Казахстаном с одинаковым счетом (1:1).

Северная Ирландия на Евро-2020 присутствовать не будет, квалификация оказалась коллективу не по силам. Несколькими днями ранее команда уже провела выездную игру с Мальтой, где добыла победу (3:0), а несколько месяцев назад провели три поединка, где не смогли добыть победу, два поражения и одна ничья.

Информация для ставок

• Украина последние четыре встречи завершила вничью (1:1)

• С 2017 года Украина проиграла дома всего один раз

• Северная Ирландия проиграла три из четырех последних выездных поединков

Прогноз

У украинцев затяжная безвыигрышная серия, которую подопечные Андрея Шевченко постараются прервать. Для этого есть все необходимое: боевой состав, квалифицированный тренер, родной стадион. Сделать ставку на победу Украины по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.

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