«Уотерфорд» — «Дандолк». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

«Уотерфорд» сыграет против «Дандолка» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Дандолк». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу хозяев поля по 4.50.
Форма команд
«Уотерфорд» набрал 28 баллов и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла 15 раз. У клуба в активе 23 забитых и 43 пропущенных. С обороной у этого клуба все очень плохо, он пропускает практически в каждой игре, а это не лучший показатель для команды из чемпионата Ирландии.
«Дандолк» играет еще хуже, чем оппонент. В активе клуба 27 баллов и девятая строчка в таблице. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в десяти матчах. У клуба в активе 27 забитых и 34 пропущенных.
Информация для ставок
- «Дандолк» выиграл один матч из последних пяти
- «Уотерфорд» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Дандолк» пропускает голы в семи играх кряду
Прогноз
«Уотерфорд» находится в прекрасной форме. Сейчас эта команда на ходу, много забивает и берет три балла практически в каждом матче. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Уотерфорд» по коэффициенту 2.00.