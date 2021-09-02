«Уотерфорд» — «Дандолк». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

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вчера, 22:24

«Уотерфорд» сыграет против «Дандолка» в рамках очередного тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Дандолк». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60 и на победу хозяев поля по 4.50.

Форма команд

«Уотерфорд» набрал 28 баллов и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла 15 раз. У клуба в активе 23 забитых и 43 пропущенных. С обороной у этого клуба все очень плохо, он пропускает практически в каждой игре, а это не лучший показатель для команды из чемпионата Ирландии.

«Дандолк» играет еще хуже, чем оппонент. В активе клуба 27 баллов и девятая строчка в таблице. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в десяти матчах. У клуба в активе 27 забитых и 34 пропущенных.

Информация для ставок

«Дандолк» выиграл один матч из последних пяти

«Уотерфорд» выиграл четыре матча из последних пяти

«Дандолк» пропускает голы в семи играх кряду

Прогноз

«Уотерфорд» находится в прекрасной форме. Сейчас эта команда на ходу, много забивает и берет три балла практически в каждом матче. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Уотерфорд» по коэффициенту 2.00.