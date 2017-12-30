Человек, обманувший МЮ, «Реал» и «Барселону»

В его списке также МС, «Бавария», ПСЖ и другие клубы. Кто пускает плохого Санту в дом, нередко оказывается у разбитого футбольного корыта.

Откуда он вообще взялся?

Будь Жорже Мендеш рэпером, в его ник нужно было добавить слово «Pimp», что переводится как «сутенер» или «сводник». Не потому, что десятки лет сводит клубы и футболистов не всегда высокого уровня. А потому, что в молодости Жорже Мендеш владел ночным клубом в Порту, который приобрел после краткой, но успешной карьеры ди-джея. Даже если речь об обычной дискотеке, косвенно к мимолетным и не очень связям Мендеш имел прямое отношение. А потом пролез в футбол.

Разговорился в клубе с вратарем Нуну, нашел знакомых и перевел его из «Витории» в «Депортиво». Голкипер, известный по работе тренером в «Валенсии», в Ла-Корунье не заиграл, зато позже оказался в России. После массового завоза преимущественно немотивированных легионеров в московское «Динамо» о Мендеше в России можно не рассказывать. Что это за жук, болельщики со стажем прекрасно представляют. Даже странно, что Жорже не отправил в Москву Роналду. Говорят, серьезно обдумывал такой шаг.

Но молодого португальца от участия в этой афере спас Фергюсон. Но сэру Алексу позже предъявили «счет» - МЮ купил нападающего Бебе, известного по успехам на чемпионате мира для бездомных, за 8.8 млн. евро, большинство из которых оказались в кармане Мендеша. А вот бразильцу Тьяго Силве повезло меньше, чем Бебе, у которого теперь есть дом и не один. Силва по совету Жорже попал в Москву, где для полного счастья подцепил туберкулез. Российские врачи спасали его жизнь четыре месяца. Как думаете, Жорже хотя бы звонил юному бразильцу? Нет, конечно.

Постоянно нарушает закон?

Мендеш и схемы – отдельный разговор, но для прокуроров из Португалии, Испании и Англии. В этом году Роналду сидел в испанском суде, хлопал длинными ресницами и оправдывался. «Я - тупой футболист, ничего в финансах не понимаю, я даже школу не окончил». Все показания записаны и даже показаны публике, тон у Криштиану там вовсе не королевский и не высокомерный. Никому не хочется слышать угрозы о тюремном сроке или даже об условном осуждении.

А Моуриньо решил не позориться и просто заплатил многомиллионные штрафы. За Ди Марией тоже пришли… Но в том, что футболисты и тренеры, чьи интересы представляет Мендеш, прятали доходы в оффшорах, не может быть ничего нового. Много лет назад было расследование, в котором Жорже инвестировал в права на владения игроками свыше 100 млн евро, создавая фонды через оффшорные фирмы. Как думаете, его за прямое нарушение правил ФИФА наказали? Нет, конечно, агент Хамеса, Косты, Ди Марии, Семеду, Отаменди и Эдерсона спокойно работает.

Дело «факса Де Хеа» нечистое?

На одну из самых дурацких трансферных историй мог повлиять агент Роналду? Ответ лишь на уровне теории, ведь формально Мендеш потерял на срыве этого перехода деньги. Но мог приобрести власть! Обычно дела Давида Де Хеа ведут его родственники, но когда тот перебирался в МЮ из «Атлетико», а потом вел переговоры с «Реалом», то его дела вел Мендеш. Он вообще полюбил Манчестер. Настолько, что не перебирает. Запихнул четырех футболистов в заявку «Сити», когда потерял часть клиентов в МЮ, вроде Ди Марии и Фалькао.

Вот только когда в «Реал» собрался Де Хеа, а Навас обсуждал контракт с МЮ, то Жорже надо было проучить Переса за его резкую позицию по его работе. В результате трансфер испанского голкипера случайно сорвался в последнюю секунду. Уже в этом году, когда и Роналду и Мендеш пытались убедить Давида перебраться на «Сантьяго Бернабеу», тот якобы отвечал отказом и ссылался на то, что счастлив в «Манчестер Юнайтед». Но ведь когда не перешел – был разочарован сам Де Хеа, Перес и «Реал». А Мендеш мог быть доволен, если так показал Флорентино, что умеет пролезть всюду и найти нужных людей для любых фокусов.

Почему футболисты терпят Жорже?

Жадность и желание слушать комплименты с обещаниями. Хотят зарабатывать много, уходить от диких налогов, но при этом быть формально чистыми – они якобы не знают, что с их финансами творит ответственный человек. Кроме того, игроки вправду совсем не разбираются в юридических вопросах, о чем нам рассказывает история Эбуэ. Ивуариец, игравший за «Арсенал» и зарабатывающий миллионы евро даже в Турции, оказался у разбитого корыта, поскольку записал все деньги на жену, теперь уже бывшую. Один умнее другого, поэтому и существуют такие как Мендеш.

Хотя на деле никакого законного влияния на футбол у Жорже нет. Но он, как заведено у Остапов Бендеров всех веков и мастей, притворяется невероятно влиятельным серым кардиналом. И может гадить, когда хочет, поскольку не брезгует запрещенными методами. Но как только Перес решил прищемить хвост агенту Роналду – успешно это сделал, отказав в парочке сделок, вроде перехода Андре Гомеша из «Валенсии». И Пепе из «Реала», похоже, выперли в рамках акции «Мендеш – аут». Да и сам МЮ почистился от клиентов Жорже, хотя успешно вляпался в Райолу, а перед этим подписал Моуриньо – еще одного давнего клиента Мендеша.

Когда в ФИФА озаботятся проблемой агентов?

Этот цирк будет продолжаться до тех пор, пока в ФИФА и УЕФА будут сидеть люди, которым выгодно, чтобы в футболе откладывали в длинный ящик. Финансово выгодно или как-то еще – можем только гадать. «Оказание услуг посредника» - так официально обозначают строчку в контрактах, где вписаны миллионы, которые достаются лично Мендешу. Что он такого выдающегося делает? Обманывает клубы. Вот так в двух словах описывается его работа.

Ведь согласитесь, что МЮ, раз Феллаини хочет уйти, чтобы играть в основе и попасть в сборную Бельгии на ЧМ, не сильно нужен именно Андре Гомеш. Но поскольку Моуриньо – клиент Мендеша, а давним друзьям надо помогать, то португалец Андре вполне может оказаться в МЮ. Жорже хочет снова нащупать деловые связи с «Юнайтед», и разыграет козырь Жозе. Ничего нового, но время от времени будут появляться Ренату Санчеши – Мендеш разрекламировал парня, где только мог, всунул «Баварии», а потом оказалось, что хавбек даже на уровне тонущего «Суонси» не выделяется. Причем парень ведь талантливый, но его бросают из клуба в клуб наобум.

Агенту года плевать на клиентов?

Кстати, Жорже признали «Агентом 2017 года». Чтобы выиграть приз еще раз, ему точно нужно в январе продать Андре Гомеша из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед». Ведь что отличает португальского сводника – он к части своих клиентов относится, как к священным коровам, а к остальным – как к мясу, пускай и невероятно дорогому, футбольному. Фалькао и Ди Мария служат живыми примерами. Второму повезло вернуться в «Монако» и заиграть, но Радамеля поддержали врачи, тренеры, семья, а не агент.

Мендеш делает вид, что думает об интересах клиентов, но ему плевать, могут ли заиграть Санчеш и Хамес в «Баварии». Первый провалился, второй не всем доволен. Жорже не переживает, подходит ли Гомешу стили «Барселоны» или МЮ. Он и в «Валенсию» его перевел не ради прогресса, а чтобы насоветовать Лиму больше клиентов. Мендешу не интересно, хватало ли места Бернарду Силве в атаке «Манчестер Сити» - разумеется, игрока подставили. Не важно, будет ли у Диего Косты полугодовой простой или нет. В конфликте «Челси» и футболиста агент не помог.

Задача Мендеша – трансфер Роналду?

Кто растрепал мадридским СМИ, что у Криштиану и Переса есть разногласия? Кто не запрещает Роналду давать глупые интервью, где тот критикует болельщиков «Реала», настраивая против себя? Кто может нашептывать Криштиану, что после контракта Месси в «Реале» португальца недооценивают, раз дали меньше? Вполне возможно, что сам Мендеш. Так что если МЮ и ПСЖ вправду навострили ушки по поводу трансфера Роналду в будущем – парижанам он интересен, если Неймар вправду собрался в «Реал», то 2018 год Жорже Мендеш потратит, стравливая Переса и Криштиану всеми возможными способами.

Когда ему выгодно устроить идиллию – будет как у Отаменди и Гвардиолы. Хосеп называет Николаса «Суперменом» и доволен отдачей аргентинца. Но как только Жорже нужно впихнуть игрока втридорога в любой клуб – организует переход Андре Силвы в «Милан». Хотя практика показала, что молодой парень не был готов к работе на проблемную команду. Но Мендешу плевать, он человек, который получает деньги за то, что делает клоунами великие клубы и их представителей, а не думает о развитии карьер своих игроков. Гомеш не заиграет в МЮ, даже если перейдет? Какая разница, если комиссионные поступят на счет. Агент, который редко учитывает футбольную пользу от трансфера для своего клиента, признан лучшим в мире.