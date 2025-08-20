1755702009

сегодня, 18:00

Мохамед – игрок года в АПЛ .

Салах первым в истории выиграл три награды

Профсоюз футболистов в Англии с 1974 года выбирает лучшего игрока года. Впервые был отмечен чемпиона мира, знаменитый защитник «Лидса» Норман Хантер. Позже приз доставался разным легендам, в том числе Шилтону, Кигану, Далглишу и Рашу. После образования АПЛ часто побеждали футболисты «Манчестер Юнайтед». Впервые в истории две награды собрал Марк Хьюз, форвард команды Фергюсона, который успешно вернулся в Англию после приключений в «Барселоне».

Разумеется, идолы АПЛ Кантона и Ширер также получали приз от коллег-профессионалов. Алан выиграл его дважды. После этого семь лет ждали нового участника престижного клуба многократных победителей. Им стал нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. Также предсказуемо по две награды собрали молодые Роналду и Бэйл. Они уехали в «Реал», собрали коллекции побед в Лиге чемпионов и стали легендами за пределами Англии. После Бэйла выигрывали разные замечательные игроки.

Два приза собрал Де Брюйне, что подчеркнуло его важность для «Манчестер Сити». Хотя Кевин никак не мог выиграть приз лучшему игроку месяца в АПЛ , по итогам сезона бельгийца отметили дважды. Салах тоже не откладывал коллекционирование личных призов: Мохамед забрал награду «Игрок года» в первом сезоне в «Ливерпуле». Тогда нападающий неожиданно для всех забил целых 32 гола в 36 поединках АПЛ . Салах выиграл приз, хотя «Ливерпуль» оказался четвертым в итоговой таблице.

Семь лет назад многие задавали вопрос, будет ли Мохамед калифом на час. Сомнения были, ведь в юности Салах не заиграл в «Челси», где добивались успеха техничный Азар и трудолюбивый Канте. Футболисты-профессионалы отмечают не только центральных нападающих, поэтому после Салаха награду «Игрок года» получил в руки центральный защитник «Ливерпуля» Ван Дейк. Дальше шли две победы Де Брюйне, но потом Салах ворвался в клуб двукратных победителей, где теперь семь человек.

Далее у «Ливерпуля» были непростые сезоны накануне ухода Клоппа, а Мохамед забивал меньше мячей, чем его конкуренты. Но в прошлом сезоне после прихода в клуб Арне Слота египтянин собрался. Летом Салах сделал пересадку волос – он комплексовал из-за залысин – и начал планомерно собирать результативные действия. Оставшись без Мане и Фирмино, вингер не сбавил: в 32 года он стал лучшим снайпером и ассистентом сезона АПЛ . Более того, Мохамед снова выиграл чемпионат.

Салах сравнялся с Энди Коулом по голам в АПЛ , хотя у него на сотню матчей меньше. У Мохамеда 187 точных ударов, и есть шанс обойти по голам Руни и Кейна. До чистого второго места по голам Салаху осталось 26 мячей. Он выше Агуэро, Анри и Фаулера. Позиции Ширера защищены, ведь Алан собрал 260 голов, но для легионера Салаха вторая строчка будет выдающимся результатом. Про ассисты правый вингер тоже не забывает: Мохамед поднялся в первую десятку лучших плеймейкеров АПЛ .

Мохамеду не везет в опросах на «Золотой мяч»

В позапрошлом сезоне Салаха не включили в список номинантов, когда он собрал 25 голов в 44 матчах в разных турнирах. Теперь Мохамед шел в лидерах рейтинга на «Золотой мяч», но серия пенальти «Ливерпуля» против ПСЖ перечеркнула шансы бедняги. Египтянину не повезло. Он мог стать вторым африканцем после Веа с «Золотым мячом», но, судя по всему, Дембеле заберет ценный приз. Впрочем, вряд ли Салаха волнуют только личные награды – он умеет оглядываться по сторонам и замечать чужую боль.

Мохамед недавно обратил внимание на лицемерие со стороны чиновников УЕФА , которые оплакивали гибель «палестинского Пеле» Обейда, но проигнорировали важные детали: бывший футболист, будучи гражданским, погиб в результате израильской атаки по сектору Газа. К чести руководства «Ливерпуля», они не устроили истерику. Приятно, когда у больших игроков есть принципы. Например, Месси и Роналду не влияют на судьбу мира, имея впечатляющие социальные капиталы.

Конечно, Салах отреагировал лишь на одну трагедию в древнем конфликте, где обе стороны совершали преступления. Не будем делать из него святого праведника. Но у Мохамеда есть жизненные принципы. Он игнорирует нападки единоверцев и каждый год ставит дома Рождественскую елку, ведь украшать её любят дочери футболиста, а семья важнее. А недавно именно Салах пошел к трибунам, которые пели о Жоте, и не смог сдержать слез, вспоминая трагедию Диогу и Андре.

«Ливерпулю» будет сложно без Салаха, когда он зимой отправится на Кубок Африканских Наций. Понятно желание Слота добавить нападающих после потери Жоты, Нуньеса и Диаса. Экитике приехал, а Исак обменивается открытыми письмами с боссами «Ньюкасла». Форвард, который пытался догнать Салаха по голам в АПЛ в прошлом сезоне, хочет в «Ливерпуль», о чем известил руководство клуба весной. Теперь шейхи говорят, что ничего шведу не обещали. Непростая и скандальная ситуация.

А вот у Салаха в «Ливерпуле» нет скандалов. У него были сложные отношения с Мане и Клоппом, но с Юргеном Мохамед теперь переписываются. Они восстановили коммуникацию на расстоянии. Судя по видео из кафетерия на базе «Ливерпуля», Салах – уважаемый лидер коллектива. К нему относится как к боссу даже саркастичный Ван Дейк. Ветераны продлили свои контракты с «Ливерпулем», но в ближайшее время их начнут проверять соперники: не постарели ли легенды АПЛ ? Салах ответил голом «Борнмуту».