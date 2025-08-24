Дьёкереш быстро ответил хейтерам. Форвард «Арсенала» сделал первый дубль в АПЛ

1756038371

Виктор не забыл о критиках.

Новичок «канониров» всегда верил в себя

Дьёкереша до конфликта с руководством «Спортинга» никогда не критиковали за плохую рабочую дисциплину. Но швед – уверенный в себе парень. Возможно, в юности высокомерие мешало Дьёкерешу развиваться быстрее. Нападающего подписал «Брайтон», но тренеры не использовали новичка в первой команде, отдавая в аренды в низшие лиги. В английском клубе, где футболистов подбирают с помощью статистики, увидели большой потенциал форварда Дьёкереша, не замеченный главными клубами Швеции. Как знаем по историям МакАллистера, Уайта, Жоао Педро и Кайседо, метод «чаек» часто работает. Их скауты отличаются хорошим вкусом и таймингом.

«Брайтон» отдал за игрока всего 1 миллион евро, а сейчас его стоимость оценивается примерно в 75 миллионов. Жаль лишь, что Дьёкереш вырос в слабом клубе дома, у него среднее образование. Он играл в низших лигах Германии и Англии, пока не произвел впечатление в Португалии. На каждом этапе, когда Виктор добивался успехов, им интересовались серьезные команды. Голы за «Ковентри» были аргументом, но скауты узнавали, что Дьёкереш тихий, но упрямый, и отказывались от самоуверенного шведского венгра. Артета тоже побаивался такого форварда. А когда директор Берта выяснил, что другой кандидат, Шешко, еще наглее, вернулись к кандидатуре Дьёкереша, а Беньямина оставили МЮ .

Новичка «Арсенала» неожиданно агрессивно встретили в Англии. Одним из минусов современного мира является неумение разделять юмор и травлю. Хотя Дьёкереш ничего плохого фанатам клубов АПЛ не сделал, он оказался в центре жестких нападок. Виктор плохо смотрелся в спаррингах «Арсенала», но такие матчи для тренеров, а не для зрителей. Дьёкереш ужасно сыграл в дебютном туре против «Манчестер Юнайтед», но весь «Арсенал» работал вяло и отбивался. Должны благодарить голкипера Райю, который и вчера против «Лидса» спас команду в одном из эпизодов. «Арсенал» только набирает форму, они полагаются на привычный козырь – подачи с угла поля.

Дьёкереш видел, как Тимбер открыл счет против «Лидса», а Сака удвоил преимущество. Виктор понимал, что защита соперника позволит ему отличиться. В одном из эпизодов швед не успел подстроиться под мяч после перехвата – критики были в восторге. Стоило Дьёкерешу плохо сыграть на «Олд Траффорд», как начали говорить, что он чаще поправляет прическу, чем касается мяча. В первом матче оценка была верной, но странно делать выводы о новом нападающем по одному поединку. Тем более, Дьёкереша подписали не только ради центральных поединков, в которых Артета много раз побеждал. «Девятка» нужна, чтобы сломать сопротивление середняков.

Дьёкереш на время утихомирил хейтеров

Дубль в ворота новичка АПЛ «Лидса» не гарантирует шведу успех в «Арсенале». Но важнее не сами голы, а действия Дьёкереша без мяча. У Хаверца, Жезуса и хавбека Мерино, когда они играли на острие «канониров», не было навыков «стервятника». Дьёкереш лучше понимает защитников. Против «Лидса» он много раз был открыт под передачу, но напарники пока ему полностью не доверяют. После дубля станет легче, ведь «волка кормят ноги», а нападающего питают забитые мячи. Дьёкереш сыграл здорово, особенно понравился его первый гол с игры. Виктор принял неудобную передачу ближе к флангу, сместился в центр, укрыл мяч от защитников, прошел двух соперников и пробил в ближний угол ворот.

У Дьёкереша есть проблемы со школой, но у него нет проблем с инстинктами. Виктор правильно поворачивает стопу, у него поставленный мощный удар. Даже пенальти реализовал технически четко. Разговор о школе скорее касается позиционной работы: Дьёкерешу неудобно при плотной опеке, он больше любит контратаки. Отец Виктора по имени Штефан не был футболистом такого высокого уровня, как отец Холанда. Два талантливых воспитанника скандинавского футбола отличаются друг от друга по уровню обучения. Дьёкереш словно нападающий из прошлого, вроде Гуннара Нордаля. У шведа даже строение тела, как у знаменитого соотечественника Бизона. Классическая «девятка» во всех смыслах.

Только во времена Нордаля не было социальных сетей. Дьёкереш говорит, что давление его не волнует, но это не так. Виктор начитался шуток о прическе и после дубля в ворота «Лидса» нападающий подбежал к камере, поправив волосы. Ещё одна иллюстрация на тему наглости игрока. Только футболисты, которые себя высоко несут, реагируют на подобные выпады. Парни, которым на самом деле неинтересно мнение критиков, просто не обращают внимания. Но Дьёкереш за свою жизнь слишком часто сталкивался с негативными оценками его игры, поэтому шведу было важно удачно дебютировать в составе «Арсенала». И уже следующий матч станет экзаменом – сыграют в гостях с «Ливерпулем».

После матча против «Лидса» сайт АПЛ привел любопытную статистику. После неудачи Дьёкереша против «Манчестер Юнайтед» почти 300 000 игроков в «Фэнтези-футбол» вывели Виктора из состава. Они выбросили смертоносного снайпера, который в Португалии постоянно издевался над средними соперниками, именно перед матчем против «Лидса». Эмоции всё чаще убивают логику, и эта тенденция настораживает. Ученые говорят, что многие люди не могут соединить вместе даже простую смысловую цепочку. Дьёкереша записали в «Клуб 007» (ноль голов и ассистов в семи стартовых матчах) после одного поединка. Виктору будет непросто, в 27 лет сложно адаптироваться в АПЛ , но это крутой форвард.