Гамшик обошел Марадону

25 декабря 2017, 20:56

Несколько десятилетий прошло, пока в Неаполе не появился кто-то покруче Диего Марадоны. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает о скромном герое, чьим именем назовут эпоху в истории клуба.

Когда переписывается очередной многолетний рекорд, создается ощущение причастности к чему-то великому, историческому. Пусть даже рекорд может иметь локальный характер. Мы живем в эпоху невероятных Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому несколько пресытились рекордами, а все новые достижения перебивают не такие уж и древние старые – гонка вооружений в этом плане становится все более интенсивной. Но на днях пал рекорд из разряда исторических, хоть и местных. Зато он связан с мировой величиной в футболе. Диего Марадона больше не лучший бомбардир в истории «Наполи». Трудяга Марек Гамшик перепрыгнул-таки легендарного аргентинца, с которым связывают самые громкие успехи неаполитанцев.

Символ эпохи

30-летний словак забил в матче с «Сампдорией» свой 116-й гол за «Наполи», тогда как у Марадоны их 115. Гамшик окончательно утвердил себя главным символом в новейшей истории подъема неаполитанского клуба. Хотя заход этих легенд Неаполя, конечно, был различным. Марадона все-таки прирожденный бомбардир, кудесник с генетически встроенным чувством мяча. А Гамшик даже играет на другой позиции. Он полузащитник, боец, пахарь, дирижер, который умудряется не только палочкой размахивать, но и исполнять партии, иначе бы не достиг рекордной отметки. Шел он к ней, разумеется, куда дольше, чем тот же Марадона – позиция это подразумевает. Блистательная эра Марадоны растянулась с 1984 по 1991 год. За это время «Наполи» собрал свой самый приличный урожай трофеев. Дважды был чемпионом Италии, выигрывал один раз Кубок страны, Суперкубок, взял свой самый крупный европейский трофей – Кубок УЕФА, дважды был вице-чемпионом.

Эпоха Гамшика тянется с 2007 года. Встающий на ноги «Наполи» сделал ставку на молодого словака из «Брешии», потратив на него приличные по тем временам деньги. Занятно, что в тот момент Гамшик был вторым по стоимости футболистом, приобретенным неаполитанцами. Как раз после Марадоны. Оба трансфера можно считать судьбоносными, поскольку они определили подъем команды на годы вперед. Сложно сравнивать две эпохи, поскольку «Наполи» тогда и сейчас жил в разных условиях. Да и Марадона с Гамшиком слишком разные игроки, слишком разных судеб, чтобы пытаться их сопоставить. У Марека никогда не будет шанса сделать себе мировое имя в сборной, например, в отличие от Диего Армандо.

Незакрытый гештальт

Но даже в этом превзойденном рекорде Марадоны чувствуется некая недосказанность, неудовлетворенность. Это ведь всего статистика, строчка в справочнике. Никто не представит тебя в новостях или на светском вечере как лучшего бомбардира того или иного клуба, если, конечно, это не специально приуроченная к тому вечеринка. Все верно. Люди помнят победителей, титулы потому так и называются, что их можно смело ставить перед фамилией игрока, придавая ей совсем другой вес. Вот этих самых титулов эпохе Гамшика и не хватает при всей ее похожести на подъем периода Марадоны. Посмотрите. За время игры Марека «Наполи» закрепился среди лидеров Серии А, дважды был вице-чемпионом, трижды – бронзовым призером, два раза брал Кубок Италии, выигрывал Суперкубок страны, даже еврокубок есть в активе – Кубок Интертото 2008 года – хлипкий, но все же.

А нет главного, нет чемпионства, нет успеха и прорыва в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Кстати, в последней был прекрасный шанс в сезоне-2014/15, но тогда неаполитанцы неожиданно споткнулись на «Днепре» в полуфинале. Вообще, с украинскими клубами в последнее время не очень ладится у «Наполи». В этом году «Шахтер» не пустил эту команду в плей-офф Лиги чемпионов. Зато в Лиге Европы «Наполи» будет одним из фаворитов. Впрочем, речь не об этом. Подъем «Наполи» продолжается не один год.

Примечательно, что в разное время костяк команды составляли разные исполнители, состав плавно менялся от сезона к сезону, но неаполитанцы стабильно держали высокую планку. Пока другие клубы с именем (не считая «Ювентуса») бросало то в жар, то в холод, «Наполи» пер и пер к своей цели, постоянно натыкаясь на препятствия относительно недалеко от финиша. Многие, кстати, стали переживать за неаполитанцев в последние годы именно из-за природного сочувствия к тем, кому постоянно немного не везет. И в гуще событий все десять лет оказывался Гамшик. Он упорно пахал в центре поля, подстраиваясь под требования разных тренеров, приноравливаясь к партнерам, которые вокруг него сменялись, приходили и уходили. А он продолжал и продолжает исправно разгонять атаки «Наполи», разбрасывать гениальные передачи, зачинающие летучие подходы неаполитанцев к воротам.

Уникальный человек. Не столько своей яркостью, которую он тоже проявляет в меру возможностей при его позиции, сколько умением работать на команду в любых условиях и показывать игру выше среднего, кто бы его ни окружал. По монолитности, по степени встроенности в саму систему «Наполи» Гамшик, наверное, мог бы поспорить с Марадоной. Когда хотят как-то логически определить эпохи, временные отрезки в жизни того или иного клуба, часто называют имена главных звезд того времени, с которыми связаны большие достижения. И чаще всего это имена бомбардиров, ярких форвардов. Гамшик меняет стереотип.

Условие легендарности

Сейчас как-то не верится в то, что нынешние года будут называть в «Наполи» его именем. Однако большое видится на расстоянии, как известно. Нужно соблюсти лишь одно условие – выиграть чемпионат Италии. Этот сезон может стать переломным во многом. Неаполитанцы сейчас как никогда близки к успеху, они лидируют, пусть «Ювентус» и наступает на пятки. Но главное, что «Наполи» при этом показывает искрометный футбол, один из лучших в Европе. Из всех систем, которые переживал Гамшик в Неаполе, предложенная Маурицио Сарри наиболее оптимально ему подходит. Собралась идеальная группа впереди с Мертенсом, Инсинье, Кальехоном. Гамшик с удовольствием играет на высокой скорости, которую предлагает система. Причем делает 9 из 10 передач точно – а это игрок группы атаки, не защитник, который пинает мяч на полтора метра, набирая такую уверенную статистику.

Гамшику всегда приходится искать варианты в атаке, он придает динамику игре «Наполи» не только постоянным своевременным снабжением мячом своих партнеров впереди, но и нагнетанием давления – почти три удара в среднем за игру по воротам наносит словак. За восхищением голевыми подвигами и дриблингом Мертенса и Инсинье как-то порой остается в тени настоящий создатель игрового стиля неаполитанцев. Тренеры уходят, бомбардиры меняются, а Гамшик остался уже в истории.

«Наполи» в свое время удалось отбиться от притязаний на словака со стороны «Манчестер Юнайтед» и других топ-клубов. И сейчас кажется, что уже сам Марек не пойдет никуда из Неаполя, в котором провел столько лет. Это уже дело принципа – завоевать что-то серьезное с этой командой. Без чемпионства заход Гамшика при всех его достижениях будут называть эпохальным с большим сомнением.