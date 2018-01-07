Братия Коутиньо. Все бразильцы «Барселоны»

Коутиньо присоединился к «Барселоне», пополнив обширную и шумную диаспору соотечественников, защищавших цвета каталонского гранда. «Соккер.ру» вспомнил всех!

1. Жагуаэре Васконселлос (1935 – 1936)

Авторитетная «Марка» назвала первопроходцем Да Силву, игравшего за «Барсу» в послевоенные годы, но на самом деле первым каталонским бразильцем в 120-летней истории клуба стал вратарь Жагуэаре «Ягуар» Васконселлос по прозвищу «Вертлявый». Первым его заокеанским клубом стал лиссабонский «Спортинг», после чего 30-летний Васконселлос присоединился к «Барсе», но играл за нее только в товарищеских встречах – поэтому испанцы о нем и забыли.

2. Фаусто до Сантос (1935 – 1936)

Титул первого бразильца в истории «Барсы» у Васконселлоса может оспорить Фаусто, который в том же 1935 году присоединился к «блаугранас», решив остаться в Европе после турне со своим клубом. Согласно тогдашнему правилу, иностранный игрок не мог принимать участия в официальных соревнованиях в первый год контракта, поэтому Фаусто выступал за «Барсу» только в матчах чемпионата Каталонии и региональных кубках. Дос Сантос носил далеко не самое толерантное по нынешним меркам прозвище - Maravilha Negra, «Чудо Негр».

3. Лусио Да Силва (1947 – 1948)

Действительно первый бразилец, который играл за «Барселону» в официальных матчах. Правда, совсем чуть-чуть: три игры, один гол у этого форварда 1922 года рождения.

4. Эваристо (1957 – 1962)

Этого форварда «Барселона» выманила из «Фламенго», и Эваристо де Маседо разнообразил игру каталонского клуба в атаке: 78 голов в 114 матчах говорят сами за себя. Бразилец смазал впечатление лишь последним своим действием – решением перейти в «Реал». Правда, в Мадриде у него ровным счетом ничего не получилось.

5. Сильва Батута (1966 - 1967)

«Барселона» потратила 180 тысяч долларов на приобретение форварда у «Коринтианса» и «положила» ему зарплату в 20 тысяч долларов в год, однако клубные боссы не учли запрет на участие иностранных футболистов в официальных матчах. Тогдашний президент «Барселоны» Энрике Льяудет был в ярости и набросился с оскорблениями на ни в чем не повинного бразильца: «Если ты не можешь играть, то будешь отрабатывать контракт в качестве водителя. Я всегда хотел черного шофера!»

6. Мариньо Перес (1974 – 1976)

В свое время провел 12 официальных матчей за сборную Бразилии, стал бронзовым призером ЧМ-1974, но в «Барселоне» не заиграл. Зато стал довольно успешным тренером, провел в этом амплуа 30 лет, работая в основном с португальскими и бразильскими клубами.

7. Био (1978 – 1979)

«Барселона» дала шанс форварду, раскрывшемуся в скромной «Террассе», но за год Био принял участие всего в десятке встреч и пошел по испанским рукам: «Эспаньол», «Малага», «Сабадель».

8. Роберто Динамит (1979 – 1980)

Динамит – легенда «Васко да Гама», видный футболист почти с полтинником матчей за сборную Бразилии. В Европе провел всего сезон и полностью реализовать свой потенциал в «Барселоне» не сумел: провел всего лишь 10 матчей, в которых отметился 3 голами.

9. Алоизио Пирес Алвес (1988 – 1990)

Центральный защитник провел в «Барселоне» два сезона, выиграл Кубок УЕФА и Копа Дель Рей, проведя порядка пятидесяти встреч, после чего перешел в «Порту», где выступал на протяжении 11 сезонов, став настоящей «драконьей» легендой.

10. Ромарио (1993 – 1994)

25 лет назад «Барселона» приобрела права на Ромарио у ПСВ за 3 миллиона фунтов, и бразильский форвард провел на «Камп Ноу» короткий, но шикарный отрезок, забив 40 голов за полтора года. При этом совмещал игру в футбол с частыми полетами на родину и активной ночной жизнью.

11. Роналдо (1996 – 1997)

Роналдо признался, что ассоциирует себя с «Реалом», за который играл с 2002 по 2007 год, однако не забывает, что ярчайший сезон в карьере провел в составе «Барселоны». Недавно Роналдо выразил мнение, что в Каталонии никогда не умели находить подход к бразильским футболистам. По его словам, «больше, чем клуб» не смог по достоинству оценить его, Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо и Неймара.

12. Джованни (1996 – 1999)

Рослый нападающий пытался заиграть в «Барселоне» в конце 90-х. Каши не портил, но мастерства для больших свершений ему явно не хватало, поэтому по-настоящему Джованни раскрылся в греческом «Олимпиакосе», куда перешел, чтобы стать главной ударной силой в атаке. С пирейским клубом его и сейчас связывают отношения: он работает скаутом на «красно-белых».

13. Ривалдо (1997 – 2002)

Один из ярчайших бразильцев, выступавших за «Барселону», причем его карьера на «Камп Ноу» прервалась раньше срока – из-за конфликта с Луи ван Галом. Ривалдо выиграл «Золотой мяч» в 1999 году, будучи футболистом «блаугранас».

14. Сонни Андерсон (1997 – 1999)

Первым европейским клубом Сонни стал швейцарский «Серветт», после чего он заблистал в Лиге 1, выступая за «Марсель» и «Монако», чем и обратил на себя внимание «Барсы». Однако в Каталонии играл нерегулярно (17 мячей в 46 матчах), поэтому был рад вернуться во Францию по приглашению президента «Лиона» Жана-Мишеля Оля. Помог «ткачам» установить диктатуру в Лиге 1 в начале века.

15. Тиаго Мотта (1999 – 2007)

Оказался в «Барселоне» в 17-летнем возрасте, немало поиграл за «Барселону Б», а потом и в главную команду пробился. По молодости Тиаго боролся с постоянными травмами, что и стало его причиной ухода из «Барсы» и последующей необходимости перезапускать карьеру в Италии. Но Мотта все-таки стал уважаемым футболистом, выиграл Лигу чемпионов с Моуриньо, до сих пор играет в ПСЖ, а бразильцем остался только по рождению. По паспорту Тиаго – итальянец, и цвета этой национальной команды защищает.

16. Фабио Рошембак (2001 – 2005)

Полузащитник, на которого возлагались большие надежды, начал за здравие, а закончил в настолько глубоком запасе, что его даже покупать никто не решился – пришлось отдавать в двухлетнюю аренду лиссабонскому «Спортингу», прощание вышло нетривиальным.

17. Джеованни (2001 – 2003)

Джеованни Дейберсону прочили славу великого игрока, в Каталонии потирали руки, когда сумели опередить конкурентов в борьбе за бразильца, но он оказался сплошным разочарованием. Шоком для бразильца стало наличие в Европе тактики, которой необходимо придерживаться ради достижения результата, а он просто хотел быть творцом и звездой без дополнительных обязательств. В итоге креативный полузащитник дважды забил в 40 матчах и пошел по рукам, так и не став большим игроком.

18. Роналдиньо (2003 – 2009)

Гений. Король. Легенда. Роналдиньо в дополнительных представлениях не нуждается, в «Барселоне» он творил волшебство, ему даже «Сантьяго Бернабеу» аплодировал.

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19. Жулиано Беллетти (2004 – 2007)

Чемпион мира 2002 года сразу после победы на мундиале перебрался в «Вильярреал», а два года спустя получил приглашение от «Барсы». Два сезона провел в основе, принимал участие в победном финале ЛЧ против «Арсенала», но в третьей кампании проиграл конкуренцию Джанлуке Дзамбротте и перешел в «Челси».

20. Эдмилсон (2004 – 2008)

Еще один бразильский чемпион мира 2002 года в «Барсе». Поначалу был очень важным игроком, но в последние сезоны «рассыпался» из-за частых травм, и в продлении контракта ему было отказано. Один из пяти бразильцев в заявке команды Франка Райкарда на финал Лиги чемпионов 2006 года против «Арсенала», причем в стартовом составе вышли только Эдмилсон и Роналдиньо.

21. Силвиньо (2004 – 2009)

В Европу этого парня привез Арсен Венгер, но после двух лет в «Арсенале» Силвиньо отправился в Испанию, где оттачивал мастерство в «Сельте». Приглашение из «Барселоны» вдохновило, и бразилец отыграл на «Камп Ноу» пять лет – застал даже раннего Гвардиолу. При этом основным игроком толком никогда не был, зато оставался важной частью команды, одним из «создателей атмосферы».

22. Дани Алвес (2008 – 2016)

Самый титулованный и успешный бразилец в истории «Барселоны»: 8 лет, 23 трофея, 388 матчей, 21 гол. А мог бы по сей день играть в сине-гранатовой футболке, если бы нынешние боссы его не обидели.

23. Энрике Адриано Бусс (2008 – 2012)

Энрике был на контракте с «Барселоной» четыре года, которые провел в арендах в «Байере», «Расинге» и «Палмейрасе». Да, у него есть официальная фотография в футболке великого клуба, но ни одного матча за основу так и не сыграл, так что присутствие его в этом списке – формальность.

24. Максвелл (2009 - 2012)

Защитник с потрясающим полным именем – Максвелл Кабелино, оказался в «Барселоне» в 2009 году вместе с другом Ибрагимовичем, он был призван заменить Сильвиньо. В отличие от Златана, Максвелл дождался победы в Лиге чемпионов, а уже потом объединился со шведом в ПСЖ.

25. Кейриссон (2009 – 2014)

Пять лет контракта, пять поездок в командировки, ни одного матча за «Барселону». Следующий!

26. Адриано Коррея (2010 – 2016)

Этот универсальный бразилец появился в «Барселоне» при Гвардиоле и завоевал с «блаугранас» кучу титулов. Не всегда был основным, часто на подхвате, но за шесть сезонов провел 189 матчей и забил 17 голов – достойный результат.

27. Рафинья (с 2006 года в клубе, с 2011 – в главной команде)

Сын бразильского футболиста Мазиньо, который еще с Карпиным играл в «Сельте», является воспитанником «Барселоны». Рафа решил выступать за Бразилию, поэтому будем считать его представителем этой нации, в отличие от брата Тиаго, выбравшего Испанию.

28. Неймар (2013 – 2017)

Звездный бразилец забил за «Барселону» больше ста голов, а прошедшим летом перебрался в ПСЖ за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Основная причина после денег – устал быть вторым после Месси.

29. Дуглас Перейра дос Сантос (c 2014 года)

В 2014 год «Барселона» подписала 5-летний контракт с правым защитником Дугласом, но стать новым Дани Алвесом ему было не суждено. Бразилец 8 раз выходил на поле в составе «блаугранас», что само по себе достижение для игрока такого класса.

30. Марлон (с 2016 года)

Воспитанник «Флуминенсе» присоединился к «Барсе» на правах аренды два года назад, успел даже дебютировать в Ла Лиге. Сейчас 22-летний Марлон в аренде в «Ницце», а «Барселона» оставила за собой право беспрепятственного возвращения бразильца на «Камп Ноу».

31. Паулиньо (с 2017 года)

Удивительнейшая карьера у этого полузащитника, не перестаю им удивляться. Он рано перемахнул через океан, чтобы выступать в чемпионатах Литвы и Польши, потом вернулся на родину, где дослужился до приглашения в сборную и предложения «Тоттенхэма». Затем новый поворот – Китай, а летом 2017 года возвращение из Поднебесной. И не куда-нибудь, а в «Барселону», где Паулиньо сейчас входит в тройку лучших бомбардиров после Месси и Суареса.

32. Коутиньо (с 2018 года)

Новичок «Барсы», объект самого дорого зимнего трансфера в истории футбола и новая звезда каталонской атаки. Оправдает ли Коутиньо все возложенные на него надежды?

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