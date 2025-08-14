Восемь грехов «Барселоны» и «скромная» победа 149:0. Шокирующие футбольные разгромы

1755198780

Незабываемые поединки.

14 августа 2020 года. «Барселона» – «Бавария» – 2:8

Прошло ровно пять лет. Пике, Бускетс, Альба, Месси и Суарес пережили спортивное унижение в матче против Левандовски, Мюллера, Киммиха и Гнабри. Один из самых диких результатов в истории футбола. Каталонцы проигрывали с большей разницей «Атлетику» и «Реалу» в далеком прошлом, но для нового века такой результат – чистокровный шок. После первого тайма счет был 1:4, причем все голы забили игроки «Баварии», ведь у Алабы был автогол. В конце матча бразилец Коутиньо добил каталонский клуб, который отдал его в аренду в «Баварию». После погрома испанцы уволили тренера Сетьена, допустившего позор в четвертьфинале Лиги чемпионов. В тот день Флик был доволен игрой тер Штегена, ведь голкипер «Барселоны» пропустил восемь мячей от «Баварии», которую возглавлял нынешний тренер каталонцев. А когда наставник и вратарь оказались в одной команде, у них возникли разногласия.

8 июля 2014 года. Бразилия – Германия – 1:7

Классика футбола. Неймар рад, что не смог сыграть против немцев, ведь после разгрома фанаты писали гадости участникам национального унижения Бразилии. Чемпион мира Сколари проиграл будущему чемпиону мира Лёву. Немцы с Клозе, Мюллером, Кроосом и Озилом разнесли защиту «селесао». Избранные пикнуть не успели. Дважды забил будущий форвард «Спартака» Шюррле. Уникальный поединок, ведь речь о полуфинале чемпионата мира, в котором сошлись хозяева турнира и главные фавориты. Все видели, что немцы в порядке, но и подумать не могли, что бразильцы допустят такой счет. «Селесао» сломалась в тот день. До сих пор бразильцы ищут тренера, который вернет им футбольную гордость.

17 сентября 2024 года. «Бавария» – «Динамо» Загреб – 9:2

Самый результативный матч в истории Лиги чемпионов случился почти десять лет назад, когда «Боруссия» из Дортмунда переиграла польскую «Легию» со счетом 8:4. Там разница мячей составляет жалкие 4 гола, а Кейн поиздевался осенью над хорватами куда заметнее. В поединке было 11 забитых мячей, лишь одного не хватило для повторения рекорда ЛЧ . В квалификациях турнира случались крупные разгромы, но на групповом этапе выделяется матч, в котором Харри Кейн сделал покер: три мяча англичанин забил с пенальти, а немцы не успокоились до 92-й минуты, когда отличился Горецка. Теперь ждём матч, в котором победитель забьет 10 мячей в Лиге чемпионов, как случалось в КЕЧ в прошлом.

5 марта 2023 года. «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 7:0

Особенность поединка в том, что в двадцать первом веке никто из самых богатых клубов мира так жестко не проигрывал. Были поражения с разницей в пять мячей, были неудачи с разницей в шесть голов, как у «Челси» против «Манчестер Сити». Но разница 7:0, когда играют принципиальные и древние соперники – нечто невообразимое. И не важно, в каком состоянии первая команда великого клуба МЮ . «Красным дьяволам» нельзя проигрывать «Ливерпулю» с разницей в семь мячей, даже если на поле окажутся уборщики клуба. Клопп добавил в копилку великих разгромов ещё один. Не такой важный, как победа 4:0 против «Барселоны» в Лиге чемпионов, но тоже заметный результат. Тогда «красные дьяволы» дали повод рассказать о самых крупных поражениях больших клубов.

8 марта 2017 года. «Барселона» – ПСЖ – 6:1

Каталонцы отыгрались после поражения со счетом 0:4 в Париже. Конечно, если бы в 2017 году в футболе были повторы, то немецкий арбитр Дениз Айтекин мог забрать у каталонцев эпичный камбэк. Были моменты, когда судья выручал сторону, которая отчаянно пыталась отыграться. Спустя три года «Барселона» сгорит «Баварии» с разницей мячей 2:8, но в 2017 году они подарили футбольному миру камбэк и ввели в широкий оборот испанское слово «ремонтада», которое дословно переводится как «возвращение». Голы Суареса, Месси и Неймара подготовили ПСЖ к вылету, а оформил расставание французской команды с Лигой чемпионов гол защитника Роберто. После великого разгрома «Барселону» вынес из плей-офф деловитый «Ювентус» с надежной обороной. Но главное, что испанцы подарили миру один из самых ярких камбэков в истории двухматчевых противостояний.

28 августа 2011 года. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 8:2

В истории АПЛ много «скучных» разгромов со счетом 9:0 и 8:0. А мы выделим знаковое унижение, которое опытные фанаты МЮ и «Арсенала» помнят до сих пор. Нынешний голкипер «Барселоны» Щесны пережил восемь голов от «дьяволов» Руни, Янга, Нани и Уэлбека. На «Олд Траффорд» у команды Венгера не было шансов. Аршавин стал участником того поединка и ничем своей команде помочь не сумел. Хотя Ван Перси и Уолкотт забили голы престижа, речь идёт об унижении от принципиального соперника. А в конце того сезона «Манчестер Сити» отберет у соседей титул, а «канониры» займут третью строчку в таблице. Победа МЮ 8:2 запомнится надолго, ведь между собой так сыграли два фаворита АПЛ .

11 апреля 2001 года. Австралия – Американское Самоа – 31:0

В проходных турнирах встречались более внушительные разгромы. Сборная Микронезии часто пропускала по 30-40 мячей за матч от национальных команд Таити, Фиджи и Вануату. Но если искать на более высоком уровне – в официальных играх под эгидой ФИФА , то выделяется поединок отбора к ЧМ -2002 между сборной Австралии и командой Американского Самоа. Разумеется, это самая крупная победа в истории «Соккеруз». Парни в зелено-желтой форме забивали на любой вкус. Примечательной особенностью является сопротивление соперника, ведь мировой рекорд побили через год в матче, где всё было иначе.

31 октября 2002 года. «Адема» – «Л’Эмирн» – 149:0