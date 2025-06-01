«Интер» пережил серию трагедий. Повторили знаменитые неудачи «Атлетико» и «Валенсии»

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вчера, 18:01

Упустили шанс взять пять трофеев за год.

Уничтожены в финале Лиги чемпионов

У миланцев 5 поражений после 8 финалов, хуже только «Ювентусу», у них 7 поражений в 9 финалах. «Интер» рассчитывал выиграть четыре кубка с января, а пятым трофеем мог стать чуть позже Суперкубок УЕФА . Теперь в финале сыграют ПСЖ и «Тоттенхэм» – на карте европейских футбольных побед появились новые имена. Парижане никогда не выигрывали Лигу чемпионов, а у «шпор» прервалась впечатляющая серия без трофеев. «Интер» рассчитывал на победу в Лиге чемпионов со второй попытки, но в финале были аутсайдерами.

После жеребьевки многие ждали драку Дембеле против бывшей команды, но «Интер» выдал роскошный ответный поединок с «Барселоной». Зная, что случится в Мюнхене, футболисты миланцев могли бы отказаться от такого счастья. Между поражением в полуфинале и 5:0 в решающий вечер морально проще пережить первую из неудач. Теперь у тренера Индзаги два неудачных финала Лиги чемпионов, итальянец стал ближе к переезду в Саудовскую Аравию. А «Интер», поскольку на поле много ветеранов, перестроят. Непростая задача, как показывает опыт их соседей.

Суперкубок Италии достался «Милану»

Между «Интером» и «Миланом» есть большая разница. Хотя оба клуба в руках сомнительных владельцев, у «нерадзурри» есть Маротта, Дзанетти и Аузилио. С такими менеджерами можно перестроиться без Индзаги и ветеранов, которые решат покинуть «Интер» летом. Если такие будут, ведь за миланцев играют настоящие бойцы, постараются взять реванш за четыре прокола за пять месяцев. А пока фанатам остается плакать, как поклоннику, чьи мужские слезы попали в трансляцию финала. В январе «Интер» рассчитывал минимум на три внутренних трофея, ведь был фаворитом. «Интер» прошел в финал Суперкубка Италии в Саудовской Аравии, обыграв «Аталанту» в полуфинале. Думали, что справятся с «Миланом», ведь у соседей сменился наставник. Команда Индзаги вела 2:0, а затем подопечные Консейсау устроили камбэк. В добавленное к матчу время Абрахам принес «россонери» трофей, а ещё важнее – обыграли именно «Интер». Также в миланском дерби в феврале команда Индзаги потеряла два очка в Серии А. Та осечка потом сильно навредила «нерадзурри».

Скудетто забрал хитрый «Наполи» Конте

Шотландский полузащитник МакТоминэй с первой попытки завоевал Скудетто. Именно бывший игрок МЮ получил награду самому полезному футболисту сезона в Серии А. «Наполи» с десятого места год назад подскочил на первую строчку. «Интер», хотя был фаворитом и в прошлом сезоне набрал 94 очка, теперь спустился ниже, отвлекаясь на Лигу чемпионов. Старение части основных игроков сказывалось на свежести команды. Скамейка у «Интера» классная по именам, а вот форма футболистов подвела Индзаги весной. «Наполи» не был готов к чемпионству и часто ошибался, но сам «Интер» проиграл «Болонье» и «Роме». Две осечки стали ключевыми на финальном этапе, а ничья с «Лацио» добила миланского фаворита. Хотя в очных матчах между Индзаги и Конте увидели две ничьих с одинаковым счетом 1:1, Скудетто снова у Антонио. Теперь в Неаполе решают, хватит ли у местного клуба футбольных аргументов, чтобы удержать наставника. Конте зовут в «Ювентус», чтобы у «Интера» стало на одного солидного конкурента больше.

Кубок неожиданно забрала «Болонья»

«Милан» прошел «Интер» в Кубке Италии в полуфинале, разгромив соседей в ответном матче 3:0, чтобы затем отдать трофей «Болонье». У команды тренера Итальяно первый кубок за 51 год. «Милан» подставил «Интер» в трех разных турнирах, а ещё они могли свидеться в Лиге чемпионов, если бы «Фейеноорд» не выбил «россонери». Индзаги прошел голландцев, «Баварию» и «Барселону», но за промежуточные победы не выдают трофеи. Важно поставить командную игру, но в историю попадают имена победителей.

Конечно, «Интер» не повторяет историю «Байера» из Леверкузена дословно, ведь у итальянского клуба целая коллекция старых и сравнительно новых трофеев. Но в сезоне 2001/02 прекрасная команда старшего Топмеллера тоже собрала серию неудач: не сумела обыграть в финале Лиги чемпионов «Реал» с Зиданом и Раулем, а дома отдала внутренние трофеи конкурентам, хотя до последнего Баллак, Зе Роберто и Лусио сражались за успех. «Байер» прозвали «Неверкузеном». Также две неудачи в финалах Лиги чемпионов есть у «Валенсии». Тренер Эктор Купер понимает, что чувствует сейчас Симоне Индзаги. «Интер» остается грозной силой в Серии А, а европейские премиальные позволят усилить состав. Но это шекспировская трагедия для Ачерби, Зоммера и Лаутаро. Они чувствуют себя Диего Симеоне и лидерами «Атлетико», у которых тоже два поражения в финалах от «Реала».

Перестроенный «Интер» сохранит козыри

Стакан наполовину полный, ведь никто не ставил на два европейских финала «Интера» за три года. Надо спокойно относиться к разнице в возможностях. Даже у «Барселоны», набравшей долгов, лучше доступ к великолепным футболистам. Левандовски в Серию А не поехал бы. За «Интер» играли ветераны, которых не позвали бы в «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ , поскольку у этих клубов есть деньги и возможность приглашать молодых ребят. «Интер» надо благодарить за демонстрацию командной работы, как и ПСЖ после неприятностей на общем этапе Лиги чемпионов и поражения от «Ливерпуля» в удивительном матче плей-офф в Париже.