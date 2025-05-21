Драма в Москве, разгром «Арсенала» и триумф Клоппа. В еврокубках снова чисто английский финал

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сегодня, 15:08

Вспоминаем знаковые матчи.

2025. «Тоттенхэм» — МЮ . Финал Лиги Европы

Новый финал в Бильбао принадлежит к типу решающих матчей, которые у части аудитории вызывают стойкое неприятие. Испанские финалы Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» получились драматичными, но не всегда мононациональные кульминации еврокубков радуют глаз зрителей. Никогда в истории не было финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом». В этом сезоне такой матч был возможен, но Флик и Анчелотти подвели публику в плей-офф. Хотя Эль Класико играли постоянно, выдавая фееричные представления. Но «десерты» тоже надоедают, если их слишком много. В этом минус подобных встреч – сегодня в Бильбао сыграют знакомые друг другу соперники. Все много раз видели матчи «Тоттенхэма» против МЮ . Хотя были и другие мононациональные финалы, о которых сегодня логично напомнить. Особенно с учетом, что это не первая важная чисто английская разборка в истории.

2021. «Челси» — «Манчестер Сити». Финал Лиги чемпионов

Победа «Челси» стала сюрпризом, ведь Гвардиола долго готовил «горожан» к успеху в Лиге чемпионов и первому финалу в истории клуба. А «Челси» пригласил Тухеля посреди сезона в надежде на преображение в еврокубках. Нынешний тренер сборной Англии быстро настроил игру лондонской команды. Томасу достались классные футболисты с правильным настроем. Нголо Канте провел великий плей-офф Лиги чемпионов, а молодой Кай Хаверц сумел поймать оборону «Манчестер Сити» в решающей атаке финала. Трагедия для Де Брюйне и его напарников. Хотя «Манчестер Сити» по сумме последних лет до того финала заслуживал титул не меньше, чем до него успешный «Реал», кубок забрал ловкий «Челси». Абрамович выиграл ещё один европейский трофей. Как оказалось, прощальный международный триумф для человека, который вложил в лондонцев российские деньги и нередко побеждал.

2019. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Финал Лиги чемпионов

Финальный поединок, который мог морально сломать Клоппа и Салаха. «Ливерпуль» ведь уступал до этого в финалах Лиг Европы и чемпионов клубам из Испании. Салах покинул поле в слезах травмы плеча в киевском финале ЛЧ за год до этого. «Реал» забил бедняге Кариусу трижды, Бензема и дважды Бэйл смогли избежать удачных действий защитников Ловрена и Ван Дейка. Однако то поражение укрепило веру Фирмино, Салаха и Мане, форварды вели «Ливерпуль» вперед. «Красные» снова вышли в финал после безумного камбэка против «Барселоны», невзирая на кадровые потери и поражение 3:0 в гостях. «Ливерпуль» после чуда был готов к давлению «Тоттенхэма» в финале. Надо отдать должное Эриксену и команде Почеттино, «шпоры» неплохо смотрелись в решающем поединке. Но Кейн не забил Алиссону, а быстрый гол Салаха с пенальти помог «Ливерпулю» развить успех. Ориги добил «шпор» в концовке.

2019. «Челси» — «Арсенал». Финал Лиги Европы

Футболисты «Челси» являются специалистами по английским финалам еврокубков. У них три таких матча и во всех побеждали. Но здесь единственный разгром с разницей 4:1. Хотя «Арсенал» не избалован победами в Европе, они не сумели настроиться на финал против знакомого соперника. У «канониров» в прошлом веке только европейские успехи в закрытых сейчас турнирах – Кубке ярмарок и Кубке обладателей кубков. В новом веке следует неудача за неудачей, как у Артеты против ПСЖ . Тренер «Челси» Маурицио Сарри отомстил «Арсеналу» за победу над «Наполи» в плей-офф до того памятного финала. Азар никогда не выигрывал Лигу чемпионов с «Челси», зато у Эдена есть дубль в финале Лиги Европы. Широкая оборона «Арсенала» развалилась. Даже колоссальный опыт тренера Эмери, который умеет побеждать в еврокубках, не помог лондонцам одержать победу в дерби против Азара, Жиру и Педро.

2008. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Финал Лиги чемпионов

Ночь, которую не хотят вспоминать защитник Терри и вратарь Чех. Хотя голкипер «Челси» отразил в серии пенальти удар Криштиану Роналду, его коллега Ван дер Сар ответил решающим спасением и забрал кубок себе. Также Эдвину повезло, когда на московском мокром поле Терри поскользнулся и не реализовал пенальти. Трагичный эпизод, который позже дополнил неудачный удар с «точки» от форварда Николя Анелька. В 2008-м году «Манчестер Юнайтед» мог похвастаться обороной с Эвра, Видичем и Фердинандом. В центре поля царили хавбеки Скоулз и Каррик, а в атаке им помогали Роналду, Руни и Тевес. У сэра Алекса Фергюсона была роскошная по составу команда. Соперник тоже был крутым с Макелеле, Баллаком, Лэмпардом и Дрогба, но футболисты «Челси» не справились с волнением. Форварда Дрогба удалили в овертайме, Дидье не смог исполнить один из пенальти. «Челси» уступил МЮ .

1972. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Финал Кубка УЕФА

Раньше было сложнее увидеть мононациональные финалы, ведь были другие правила отбора в турниры. Но в Кубке ярмарок ещё до образования Кубка УЕФА такие решающие матчи случались. Например, между собой сыграли «Валенсия» и «Барселона». И новый турнир Кубок УЕФА тоже свел в двух финалах клубы одной лиги. И плей-офф в том сезоне был серьезным. Рано вылетел испанский «Реал», а заметные «Милан» и «Ювентус» пролетели чуть позже. Английские «волки» прошли туринцев, а «шпоры» справились с «Миланом». Легендарный тренер Бил Николсон выбил сильную итальянскую команду. В воротах был Кудиччини, отец будущего голкипера «Челси» Карло. Немец Шнеллингер и итальянец Ривера не сумели отметить на дубль хавбека Перримана в первом из полуфиналов. А по сумме финальных матчей «шпоры» взяли кубок благодаря дублю Чиверса и победе 2:1, а во втором матче была ничья 1:1.