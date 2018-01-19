Ищем замену Джикии в «Спартаке» и сборной России

Разрыв «крестов» не позволит Георгию Джикии сыграть в этом сезоне за «Спартак», шансы попасть в заявку на ЧМ-2018 – минимальны. «Соккер.ру» ищет замену выпавшему звену.

«Спартак»

После травмы Джикии в распоряжении Массимо Карреры остаются три полноценных центральных защитника: Сердар Таски, Илья Кутепов и Сальваторе Боккетти. Этого достаточно, чтобы сформировать основную пару на весеннюю часть сезона, все-таки разрыв в мастерстве между центрбеками «красно-белых» не так велик, и мы видели различные сочетания на поле. Большой плюс с точки зрения лимита – российский паспорт Ильи Кутепова, по сути, именно он должен заменить в основе Георгия. Но трех центральных защитников мало, а внутренние резервы пусты. Да, можно вспомнить Мамина, Щербакова и Хомуху, выступающих за «Спартак-2», но уровень этих ребят явно не соответствует главной команде, иначе они бы уже ходили «под основой». Полагаться на них – авантюра, поэтому подписание центрального защитника зимой необходимо, учитывая, что «Спартаку» играть на три фронта – РФПЛ, Лига Европы и Кубок России. Травма или дисквалификация любого из трио Таски-Боккетти-Кутепов сделает позицию кризисной.

Сложно искать позитив в травме Джикии, но если включить цинизм и смотреть на ситуацию глазами клуба, то хорошо, что разрыв «крестов» случился сейчас, когда трансферное окно еще открыто. «Спартак» и так искал центрбека, а теперь должен активизировать усилия, и если приобретение не состоится, то возникнут сомнения в адекватности руководства. Рынок российских центральных защитников очень ограничен, и хотя со «Спартаком» связывали в последние полгода некоторых кандидатов – Камболов из «Рубина», Беляев из «Арсенала», Чернов из «Урала» (правами владеет ЦСКА), Нойштедтер, ни один из них не выглядит человеком, который реально усилит оборонительную линию. Все это заплатки, а «красно-белым» логично сконцентрироваться на поиске футболиста, который сможет вытеснить из основы Боккетти и Таски, у которого летом истекает контракт.

Переговоры по бразильцу Вериссимо, судя по всему, зашли в очередной тупик, ведь «Сантос» несколько раз поднимал ценник, а теперь и вовсе якобы не хочет отпускать своего игрока зимой. Возможно, это и к лучшему, ведь молодому бразильцу потребуется адаптация, а «Спартаку» после потери Джикии нужен сильный защитник здесь и сейчас. В этом свете кандидатура серба Максимовича из «Наполи» выглядит довольно внушительно, вот и спортивный директор итальянского клуба подтверждает: Никола с большой вероятностью окажется в «Спартаке» в ближайшие дни. В интересах москвичей довести эту сделку до логического завершения как можно скорее, чтобы новичок смог пройти с командой второй сбор в Марбелье и влиться в коллектив. Сейчас вопрос стоит так, что от расторопности переговорщиков во многом зависит выполнение «Спартаком» задач в весенней части сезона. Если центральный защитник не будет приобретен, то можно будет говорить даже о саботаже определенными лицами в клубе работы команды и Массимо Карреры. Если до травмы Джикии еще был выбор – купить оборонца сейчас или отложить дело до лета, то теперь вопрос стоит ребром.

«Кресты» «Спартака». История проклятия

Сборная России

Давайте рассчитаем примерный график восстановления Джикии на примере его одноклубника Зобнина, чтобы прикинуть шансы защитника сыграть на чемпионате мира. Роман получил разрыв крестообразных связок 6 июня 2017 года, 12 июня ему была сделана операция, 20 октября он вернулся в общую группу, а на поле впервые после травмы появился 18 ноября. Между операцией и возвращением в общую группу у Зобнина 130 дней, до первого выхода на поле – 159 дней.

Операция Джикии назначена на понедельник, 22 января. Если мерить по графику Зобнина, то к полноценным тренировкам Георгий сможет приступить 1 июня. Первый матч у сборной России на ЧМ-2018 – 15 июня, но по тому же расписанию Романа к играм Джикия будет готов где-то на стыке июня и июля. Но футболист, который оказывается в общей группе, готов играть, все остальное – прерогатива тренера. Так что теоретический шанс выступить на домашнем мундиале у Георгия остается.

Другое дело, что это не компьютерная игра, где оправившийся от травмы футболист сразу готов выходить на поле. Во-первых, у Джикии не будет игрового тонуса, ведь весну в составе «Спартака» он точно пропустит, во-вторых, пропустит мартовские контрольные матчи с Бразилией и Францией, да и в первой половине июня вряд ли будет играть. Черчесов же, как человек ответственный за результат в сборной России, не может надеяться на чудо, он будет наигрывать другого футболиста на позиции Георгия, и этот «наигранный», конечно же, получит больше шансов выступить на чемпионате мира в силу прохождения финального отрезка подготовки к турниру в составе сборной.

Вопрос формулируется просто – кто заменит Джикию в тройке центральных защитников? Ответить на него нелегко. Черчесов использует схему 3-5-2, и если в средней линии и в нападении эксперименты продолжаются, то в обороне он пришел к связке Джикия – Васин – Кудряшов. Теперь одно звено выпало. Если судить по последним вызовам, то следующий по очереди центральный защитник – Кутепов. И это будет логичный выбор, если Илья проявит себя весной в составе «Спартака», тем более теперь у него повысились шансы на игровую практику в клубе, ведь конкуренцию он проигрывал, по сути, именно Георгию. Есть еще Нойштедтер, Камболов, Беляев, Семенов из «Ахмата» - следующий эшелон.

И, конечно же, активизировались разговоры о необходимости возвращения в сборную братьев Березуцких, а то и самого Игнашевича. Вот этого, как кажется, не случится. Только в патовой ситуации Черчесов может прибегнуть к помощи ветеранов, а так Станислав Саламович, как человек гордый и самодостаточный, будет искать замену Джикии среди тех, кто не отказывался выступать за сборную. На сегодня Кутепов видится фаворитом, но весной многое может измениться – вот выстрелит какой-нибудь защитник в РФПЛ и окажется в компании Кудряшова и Васина на чемпионате мира. Кстати, отличная мотивация для всех отечественных игроков этого амплуа – по сути, в ближайшие месяцы будет работать открытый кастинг на роль основного защитника сборной России.

«Кресты» Джикии: удар по «Спартаку» и сборной России