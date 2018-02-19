6000-й гол и другие звёздные рекорды «Реала»

Второй гол Марко Асенсио в ворота «Бетиса» вошел в историю, он стал 6000-м для «Королевского клуба» в Ла Лиге. «Соккер.ру» рассказывает о самых крутых рекордах «сливочных».

6000-й гол пришелся на выездную игру «Реала» против «Бетиса», в которой мадридцы отличились 5 раз. В Ла Лиге «сливочные» выступают с 1928-го года, именно «Мадрид» стал первым клубом, достигшим отметки в 6000 забитых мячей в Ла Лиге. Известны авторы предыдущих «тысячных» голов «Королевского клуба».

1 – 1000 гол. 22 года. Юбилейный гол – Паиньо (5 ноября 1950 года против «Атлетика Бильбао»).

1001 – 2000 гол. 13 лет. Юбилейный гол – Пако Хенто (10 ноября 1963 года против «Понтеведры»).

2001 – 3000 гол. 19 лет. Юбилейный гол – Хуан Гомес (20 января 1982 года против «Саламанки»).

3001 – 4000 гол. 12 лет. Юбилейный гол – Иван Саморано (22 декабря 1994 года против «Вальядолида»).

4001 – 5000 гол. 14 лет. Юбилейный гол – Гути (14 сентября 2008 года против «Нумансии»).

5001 – 6000 гол. 10 лет. Юбилейный гол – Марко Асенсио (18 февраля 2018 года против «Бетиса»).

Стоит добавить, что 4500-й гол забил легендарный Рауль, а 5500-й – Лука Модрич.

Последнюю тысячу голов в Примере «Реал» соорудил так быстро, как никогда до этого – потребовалось меньше 10 лет. Львиную долю из последней тысячи забил Криштиану Роналду, на его счету 296 голов из 1000, а 297-м голом в Ла Лиге за «Мадрид» португалец разменял седьмую тысячу забитых мячей «Королевского клуба».

Самый титулованный клуб Испании: 33 чемпионства

В последние годы «Барселона» успешнее выступает в чемпионате Испании, но самым титулованным клубом Ла Лиги остается «Реал» с 33 победами во внутреннем чемпионате. У каталонцев «всего лишь» 24 титула, они идут на втором месте. Кроме того, «сливочные» дважды выдавали серии из пяти чемпионств подряд (самая длинная чемпионская последовательность в Испании) – с 1960/61 по 1964/65 и с 1985/86 по 1989/90.

Наибольшее количество побед в сезоне: 32 (совместно с «Барселоной»)

32 победы в одном чемпионате – рекорд Ла Лиги. Этот рекорд установил «Реал» в сезоне 2011/12 под руководством Жозе Моуриньо, однако уже в следующем году «Барселона» повторила блестящее достижение. Таким образом, сейчас этим рекордом гранды владеют совместно. В текущем розыгрыше Ла Лиги у «Барсы» остаются теоретические шансы на то, чтобы установить планку на новой высоте в 33 победы, но для этого «сине-гранатовым» нужно выиграть во всех оставшихся 14 матчах.

Наибольшее количество очков в сезоне: 100 (совместно с «Барселоной»)

Эти же две кампании, в которых «Реал» и «Барселона» неустанно побеждали, ознаменованы рекордом испанской Примеры по количеству набранных очков. В сезоне 2011/12 мадридцы первыми покорили трехзначное число – 100 баллов, через год «Барселона» повторила этот результат.

Наибольшее количество забитых мячей в сезоне: 121

А вот еще одно достижение «Реала» из мощнейшего сезона 2011/12, которое «Барселона» повторить не смогла. Мадридцы забили в рамках чемпионата Испании 121 гол – рекорд на все времена («Барса» через год отличилась 115 раз). Криштиану отличился 46 раз, Игуаин забил 22 гола, Бензема – 21.

Наибольшее количество побед в Примере за всю историю: 1660

Никто чаще «Реала» не уходил с поля победителем в чемпионате Испании. Если «сливочные» поднажмут в концовке нынешнего первенства и мощно проведут следующий розыгрыш, то уже в конце следующего сезона смогут отметить свою 1700-ю победу в Ла Лиге.

Максимальная серия домашних матчей без поражений: 121

Как ни странно, самая длинная серия без поражений вообще принадлежит «Реалу Сосьедад», который был непобедим в Ла Лиге на протяжении 38 встреч – с апреля 1979 по май 1980 года. Зато «Мадрид» лучше всех в Испании следовал девизу «Мой дом – моя крепость». Вы вообще можете себе такое представить? 121 матч без поражений на своем поле. Фантастика! Серия взяла начало в сезоне 1956/57, а завершилась в чемпионате 1964/65, когда «Реал» впервые за девять лет уступил в родных стенах, а историческое поражение «сливочным» нанесли соседи – игроки «Атлетико».

Максимальное количество побед подряд: 16 (совместно с «Барселоной»)

Впервые этой отметки достигла «Барса», когда под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне 2010/11 выиграла в 16 подряд турах Ла Лиги. Мадридцы смогли повторить этот рекорд под руководством Зинедина Зидана, победная серия началась в концовке чемпионата 2015/2016 и продолжилась в четырех стартовых турах сезона 2016/2017. Прервал победную поступь «Мадрида» «Вильярреал» - матч завершился вничью 1:1.

Максимальное количество гостевых побед подряд: 13

В прошлом году «Реал» изумительно играл выездные матчи Примеры: с февраля по октябрь команда Зинедина Зидана неизменно побеждала в гостях. Серия вобрала в себя 13 встреч и оказалась рекордной для Ла Лиги.

Наибольшее количество сезонов в высшем дивизионе: 87

Три клуба никогда не покидали элиту испанского футбола: «Реал», «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Соответственно, им принадлежит совместный рекорд по продолжительности пребывания в Примере, а матчи между этими командами называют Эль Класико.

Непобедимые. Сезон без поражений (совместно с «Атлетиком Бильбао»)

В сезоне 1931/1932 мадридский «Реал» обошелся без поражений в чемпионате Испании (10 побед, 8 ничьих). Это всего лишь один из двух таких случаев в истории испанского футбола, двумя годами ранее «Атлетик» из Бильбао выиграл 12 раз при шести ничьих. Никому не удавалось пройти без поражений сезон современного формата – из 38 туров при 20 командах в Примере. Дважды чемпионы терпели по одному поражению: «Реал» в 1988/89 (25 побед, 12 ничьих) и «Барселона» в 2009/10 (31 победа, 6 ничьих).