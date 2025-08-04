«Зенит» верит в пенальти, а «Спартак» нахватал удалений. Любимые развлечения грандов РПЛ

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вчера, 17:49

Самое приятное хобби у ЦСКА .

У «Спартака» семь удалений в РПЛ в новом году

Настоящее безумие! Остальные клубы высшего дивизиона получили вместе 28 красных карточек после зимней паузы, а у одного «Спартака» сразу семь удалений. В каждом пятом случае с поля выгоняют именно футболиста Станковича, хотя в РПЛ шестнадцать клубов. И было ещё больше команд в выборке, ведь это статистика части прошлого и нового сезонов. Москвичам давно надо успокоиться, но с эмоциональным наставником тяжело дышать ровно и останавливаться, имея желтую карточку.

В футболе важен расчет. У «Акрона» на пятой минуте за жесткий подкат схватил предупреждение опорник Джаковац. Ифет играл жестко, но провел на поле весь поединок и не получил вторую желтую карточку. Хлусевича смело можно назвать более нежным и техничным футболистом, чем седой крепыш из «Акрона», но стиль не помешал крайнему защитнику «Спартака» получить два предупреждения за несколько минут. Станкович не понимает, почему Хлусевич поступил непрофессионально.

«Спартак» забил «Акрону» в меньшинстве в дополнительное время, но сразу пропустил в ответ с пенальти. Случилась очередная осечка «красно-белых». У команды плохая моральная подготовка. Они часто реагируют на свистки арбитров, даже когда фолы очевидны. Обе желтые карточки Хлусевича по делу. У форварда Заболотного с «Балтикой» была чистая красная карточка. И Маркиньос заслужил обе карточки, его оправдывает лишь незамеченный офсайд у человека, которого он снес.

Ошибся помощник арбитра, а сам фол был. Удаления «Спартака» – симптом серьезных проблем внутри коллектива. Футболисты действуют легкомысленно. Дело не только в Хлусевиче, его подвело рвение. Но также можно вспомнить Угальде, который растворился в игре после удачной голевой серии в прошлом сезоне. Удаления не единственная проблема Станковича, но они подсвечивают излишнюю и вредную для «Спартака» эмоциональность. Не успокоятся – не поднимутся в таблице.

«Зенит» обновил рекорд клуба с помощью пенальти

Впервые в истории «Зенит» реализовал пенальти в четырех матчах чемпионата подряд. Отличились с «точки» в последнем туре прошлого сезона и забивали с одиннадцатиметровой отметки в каждом из летних поединков РПЛ . Три из пяти голов команды с пенальти, то есть с игры у «Зенита» лишь два мяча. Продолжаем урок арифметики для первого класса другой статистикой: команда Семака нанесла 15 ударов в створ чужих ворот. Без учета пенальти реализовали один из шести метких выстрелов.

С такой эффективностью в атаке высоко не забраться. «Зениту» приятно, что соперники допускают нарушения правил в штрафных площадях, а футболисты Семака достаточно артистичные, чтобы красиво завалиться на газон. Но будет матч, в котором соперник не подарит пенальти. «Зенит» ведь проигрывал дома ЦСКА до 76-й минуты. Мантуан ощутил, что Круговой зацепил его стопу и упал в агонии. Защитник «армейцев» ошибся, но без пенальти Семак рисковал проиграть.

Соболев не промахнулся в дуэли с Акинфеевым, который умеет справляться с нервами при пенальти. Но с игры у «Зенита» в новом сезоне РПЛ забил только Кассьерра. Матео не играет здорово, его дважды убирали с поля по ходу матчей чемпионата. Колумбийца не поддерживают голами с игры ни коллеги по центру атаки Соболев и Гонду, ни крайние форварды. У Мостового два гола с пенальти, но у Андрея нет точных ударов с игры, как и у Энрике, Педро и Глушенкова.

«Зенит» владеет мячом 64 % игрового времени, они с отрывом первые по этому показателю в чемпионате. Команда, которая постоянно в атаке, не радует ни результативностью, ни эффективностью ударов. Пока пенальти здорово выручают тренера Семака. Без голов Мостового и мяча Соболева «Зенит» мог начать сезон ничьей против «Ростова» и двумя поражениями. Пенальти надо уметь заработать, но это ненадежный источник победных голов. У «Зенита» много проблем.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ в 17 поединках подряд

Внушительная серия, но пока это не клубный рекорд, ведь Леонид Слуцкий в 2015 году собрал 21 поединок без поражений. Но семнадцать матчей без осечек в современной РПЛ – прекрасная серия. Чемпионский «Краснодар» в прошлом сезоне не проигрывал в 16 турах до встречи со «Спартаком» и разгрома. Сейчас «Зенит» собрал 12 поединков без поражений, и это тоже чудесный результат. Серия ЦСКА отражает весенние успехи Николича, а также показывает удачливость нового тренера.

Челестини увидел разворот игры с «Ахматом». По ходу первого тайма ЦСКА мог пропустить больше одного мяча, тогда дубль Кругового не принёс бы три очка. «Армейцы» выиграли лишь один поединок из трёх в РПЛ и во всех случаях рисковали потерять очки. «Оренбург» тревожил Акинфеева, хотя в ответ нападающие ЦСКА нагрузили работой Овсянникова. «Ахмат» забил «армейцам», как и «Зенит». ЦСКА не собрал победную серию, зато коллектив учится набирать очки в каждом туре.

«Армейцы» не уступили «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару», «Спартаку» и «Динамо», то есть всем привычным конкурентам в РПЛ . ЦСКА обыграл по ходу своей серии «Краснодар», «Спартак» и «Динамо», но это сделал ещё Николич. Челестини пока свою игру не выстроил. У тренера хватает претензий к футболистам. Например, ЦСКА отдал «Зениту» мяч, да и в кубковом поединке против «Локомотива» второй тайм «армейцам» не удался. Но от них и не ждут легкого чемпионства.