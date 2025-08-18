Эдуард Сперцян – снайпер года. Рейтинг самых результативных игроков РПЛ

1755534726

сегодня, 19:32

Лидеры по системе «гол плюс пас».

Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15 баллов

У Эдуарда целых 15 голевых действий в 15 поединках РПЛ с начала года: восемь голов и семь ассистов. Уроженец Ставрополя – воспитанник «Краснодара», так что его выступления за сборную Армении не мешают назвать Эдуарда своим игроком для лиги. У Сперцяна в прошлом сезоне была травма, но он удачно вернулся и поднял над головой чемпионский кубок как капитан «Краснодара». Теперь Галицкому нужно решить, отпускать ли Сперцяна за рубеж. Классный старт сезона означает, что надо просить больше денег – армянин в отличной форме.

Мирлинд Даку («Рубин») – 13 баллов

После срыва трансфера в «Зенит» Мирлинд переключился на «Рубин» и продлил контракт. Скауты итальянских клубов умеют считать голевые действия: «Фиорентина» обратила внимание на жесткого нападающего, который может заиграть на великом полуострове. Даку подходит для итальянского футбола, а 10 голов и 3 ассиста в РПЛ в новом году служат пропуском в элитную лигу. Плохо, что «Рубин» потеряет ключевого форварда, но Мирлинд перерос уровень амбиций казанцев. В «Фиорентине» он встретит защитников с опытом игры в Лиге чемпионов.

Артём Дзюба («Акрон») – 12 баллов

Артём стоя играет лучше многих подвижных нападающих. Речь идет о неоднозначной фигуре, у Дзюбы хватает хейтеров. Но в последнее время седовласый форвард не скандалит, а играет в футбол. Артём делится мячом с напарником по «Акрону» Беншимолом, у коллеги хорошая средняя результативность. Их наставник Заур Тедеев рад, что в Тольятти решились подписать контракт с Дзюбой. Артём грамотно ведет борьбу, у него 4 ассиста и 8 голов с начала календарного года. Невзирая на возраст, Дзюба постоянно приносит пользу «Акрону» в матчах РПЛ .

Дмитрий Воробьёв («Локомотив») – 11 баллов

Прекрасный результат, ведь Воробьёв не всегда выходит в основе «Локомотива». Появление конкурента Комличенко влияет на позиции форварда, но два воспитанника «Краснодара» приносят пользу лидеру РПЛ . «Локомотив» прекрасно стартовал, а Воробьёв проводит успешный 2025 год. У него столько же результативных действий, сколько у главного героя команды Батракова. Отметим мгновенную адаптацию Воробьёва в Москве. Дмитрий был хорош с первых матчей прошлого сезона, дальше немножко сбавил, но стабильно создает голы в чужие ворота.

Алексей Батраков («Локомотив») – 11 баллов

Главная надежда сборной России. Когда Сперцян уйдет, Батраков будет претендовать на роль ключевого созидателя в РПЛ . У Алексея больше действий в чужой штрафной площади, у Батракова развито голевое чутье. Он ложный нападающий, плеймейкер и мастер грамотных подач со штрафных. Батракову не хватает пасов: у него 10 голов и 1 ассист в новом году, но в двадцать лет любой футболист будет рад такой результативности. Агент Мендеш вышел на Алексея, но футболист продлил контракт с «Локомотивом» и настраивается на отъезд через год.

Ярослав Гладышев («Динамо») – 11 баллов

Герой весны сбавил в новом сезоне. У Гладышева были мелкие травмы, а у «Динамо» справа заиграл Макаров. Карпину нравятся вингеры формата Дениса, а Гладышеву надо искать подход к новому тренеру. Пока «Динамо» проигрывает, нападающему сложно достучаться до наставника и ещё сложнее огорчить соперников. У Гладышева неплохая средняя результативность, сильный удар левой ногой, а также хорошее распределение голевых действий: 7 забитых мячей и 4 ассиста. С Тюкавиным на острие Гладышев мог бы радовать ещё чаще.

Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Динамо») – 9 баллов

Сергеев перешел в «Динамо», где играет, пока восстанавливается от травмы Тюкавин, но Ивану не повезло с формой команды. Бителло, Гладышев и Нгамалё не придумывают Сергееву голы. В Москве форвард добавил одно голевое действие в РПЛ , так что в основном мы хвалим Ивана за крутой отрезок в «Крыльях Советов». Бывший запасной «Зенита» создал 8 мячей весной. Всего у него 7 голов и 2 ассиста с начала календарного года в чемпионате. Отличный результат. Сергеев идёт выше всех форвардов «Зенита» – Соболева, Кассьерры и Гонду.

Андрей Мостовой («Зенит») – 9 баллов

Самый результативный футболист «Зенита» уступает место в основе Педро. Бразилец не радует, как и его знаменитые соотечественники, но Мостовой играет не всегда. По средней результативности Андрей ниже Соболева, но по общему количеству голевых действий Мостовой лучше всех в команде. У вингера набралось 6 голов и 3 ассиста. Плохо лишь, что у «Зенита», как и у «Динамо», не поставлена игра. Напарники не поддерживают Мостового, как москвичи – Сергеева. Вингер не всегда может спасти, но опыт Андрея ещё пригодится.

Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала/«Ахмат») – 9 баллов

Скромный футболист завершил прошлый сезон в нижней части таблицы, но собрал больше результативных действий, чем многие звезды «Спартака», ЦСКА , «Зенита» и «Динамо». Касинтура переехал из Махачкалы в Грозный, где у него три голевых действия в пяти турах. Клуб из Грозного поднялся в таблице, набрав шесть пунктов, как и у «Зенита». Касинтура сыгрался с Конате, а если Садулаев и Самородов будут стабильнее, то четверка атаки порадует. Касинтура – техничный и опытный футболист, который классно выбирает позиции для ударов.

Маркиньос («Спартак») – 9 баллов