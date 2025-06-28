Клубный ЧМ – благо для клубов. Вот как гранды улучшают свои финансы

1751125821

28 июня 2025, 18:50

На примере «Челси» и «Манчестер Сити».

Почти пустые стадионы, экстремальные погодные условия, плохие поля и странное качество трансляций – такие темы доминировали в обсуждении Клубного чемпионата мира на его групповом этапе. Были, конечно, громкие поводы и с точки зрения результатов, но пока турнир все еще остается поводом для критики и вопросов к ФИФА относительно целесообразности его проведения. Они звучат и со стороны игроков, и со стороны национальных лиг, и со стороны многочисленных экспертов.

Однако есть аспект, который позволяет ФИФА рассчитывать, что Клубный ЧМ в таком виде не только приживется, а еще и соберет немало сторонников – в первую очередь среди тех, на кого рассчитан. Это сами клубы-участники. Ведь контора Джанни Инфантино, по сути, организовала ту самую суперлигу, к которой безуспешно попытались прийти гранды в Европе, устроив скандал и раскол в итоге. Ведь что тут главное? Денежный вопрос. И его ФИФА решить удалось. Давайте посмотрим на примере английских участников турнира – «Манчестер Сити» и «Челси».

Распределение призовых

В этом вопросе есть как «теневая» часть, так и открытая. Если «Манчестер Сити» выиграет турнир, то в общей сложности заработает 92 миллиона фунтов стерлингов. «Челси» достанется в случае успеха немного меньше. Команды получают некоторую сумму за само участие в КЧМ , причем для европейских клубов выплата варьируется в зависимости от неких «спортивных и коммерческих критериев». Конкретно они не описываются.

Максимальную плату за участие получает «Манчестер Сити» — 27,9 миллиона фунтов. «Челси» близок, но все же имеет меньший коэффициент. При этом обе команды заслужили приглашение на КЧМ в качестве победителей Лиги чемпионов на предыдущем четырехлетнем отрезке. Для сравнения, команды из Северной Америки, Азии и Океании получают чуть меньше 7 миллионов фунтов, а южноамериканские клубы – около 11 миллионов. Затем призовой фонд увеличивается в зависимости от того, как далеко команда проходит. Здесь уже нет разделения по континентам.

На групповом этапе победа стоит примерно 1,5 миллиона фунтов, а ничья – около 750 тысяч. Выход в 1/8 финала дает 5,5 миллиона, а в четвертьфинал – 9,6 миллиона. За место в полуфинале команды получают еще 15,3 миллиона фунтов, а выход в финал оценивается в 21,9 миллиона, тогда как победа – в 29,2 миллиона.

Таким образом, общий призовой фонд, предложенный ФИФА , составляет 730 миллионов фунтов стерлингов или 1 миллиард долларов. И это – рекорд для такого турнира.

Уже заработанное

И «Челси», и «Манчестер Сити» благополучно вышли в плей-офф. «Горожане» уже заработали 37,8 миллиона фунтов. Это больше, чем любая другая команда получила к данному моменту. Потому что только они выиграли все матчи на групповом этапе. «Челси» заработал немного меньше – не только из-за более мелкой суммы за участие, но и после поражения от «Фламенго», которое стоило «синим» недополученных 1,5 миллиона.

С этого момента заработок будет равным для всех клубов. «Челси» и «Манчестер Сити» могут в случае прохода «Бенфики» и «Аль-Хиляля» соответственно получить по 9,6 миллиона фунтов.

Сравнение с тратами

Суммы эти выглядят умозрительно. Но давайте приложим их к трансферным тратам, которые клубы уже совершили. «Челси» в начале месяца заплатил 30 миллионов фунтов за нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Делапа, который уже успел забить на КЧМ гол. Его покупка уже отбилась лондонцами на этом турнире. Или заработанное пойдет на приобретение вингера «Палмейраса» Эстевао Виллиана, который переберется в «Челси» после Клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» заплатил 31 миллион фунтов за левого защитника «Вулверхэмптона» Райана Айт-Нури. Эту сумму «горожане» тоже уже компенсировали на турнире. И еще почти 7 миллионов у них остается сверху. Или можно применить этот же расклад к покупке плеймейкера «Лиона» Райана Шерки, который обошелся в 30,5 миллиона фунтов. Если «Сити» доберется до полуфинала, то окупит обе эти сделки. Разве не замечательно?

А если удастся победить, то «горожане» покроют еще и две трети от суммы, потраченной на приобретение у «Милана» Тиджани Рейндерса – 46,3 миллиона фунтов. Если принять во внимание, что на турнире можно максимум заработать 91,9 миллиона фунтов, то стоит отметить, что лишь 12 трансферных сделок в истории футбола были дороже.

Относительно других турниров

КЧМ оказывается очень выгодным, исходя из соотношения затраченного времени и прибыли. Победитель проведет всего семь матчей. Тот же ПСЖ благодаря победе в Лиге чемпионов заработал сопоставимые 95 миллионов фунтов, но потратил весь сезон и 17 матчей. Призовой фонд Английской Премьер-Лиги более непредсказуем и варьируется, зависит от многих факторов, но, например, «Манчестер Сити» в сезоне-2023/24 заработал в ней 175,9 миллиона фунтов благодаря победе. Но это целый сезон из 38 игр.

С другой стороны, «Кристал Пэлас», который выиграл в прошлом сезоне Кубок Англии, получил всего 3,9 миллиона фунтов с этого турнира. На этом фоне КЧМ выглядит клондайком. Интересно, что сам Хосеп Гвардиола еще перед Клубным ЧМ заявил, что его команда не заслуживает никаких призовых после проведенного сезона.

Мы не заслужили никаких бонусов в этом сезоне. Если мы что-то и заработаем, то это для клуба. А тренеры, персонал и игроки ничего не заслужили – даже каких-то подарков, например, памятных часов.

У Энцо Марески мнение другое. Он считает, что на игроков вообще не должен давить вопрос денег и премиальных. В конечном счете именно владельцы клуба решают, как распорядиться заработанными деньгами. Потратить их часть на призовые – вполне нормально, если учесть дополнительную нагрузку на игроков.