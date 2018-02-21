Высокая цена ошибок

«Челси» и «Барселона» выдали напряженный матч, который оставил и надежду, и повод для сожалений с обеих сторон. «Соккер.ру» заинтригован первой частью противостояния.

Выездная модель для игры дома

В таких противостояниях тренеры зачастую пытаются удивить друг друга, сделать неожиданные ходы, поскольку игра оппонентами разбирается детально, и каждый сюрприз дает определенный бонус во внезапности, если, конечно, задумка грамотно реализуется. Однако «Челси» и «Барселона», будучи уверенными в своих моделях, решили сыграть так, как ждал соперник. Особой пикантности ситуации добавляет то, что у Конте и Вальверде радикально разные подходы. Поэтому догадаться, что «Челси» точно не отойдет от контратакующих канонов Конте, было легко. «Синие» вышли играть без нападающих, сделав ставку на реактивность и техничность Виллиана, Азара и Педро. Без иносказаний, без скрытых схем – все на виду. «Барселона» тоже не стала ничего придумывать, привезя с собой свой фирменный брендированный стиль.

Контроль мяча – ничто

Очень часто, обсуждая ход или результат того или иного матча, кивают на процент владения мячом как на нечто основополагающее и ключевое, что характеризует развитие игры. Однако это не более чем один из статистических нюансов, который без привязки к другим не имеет смысла. В первом тайме в какой-то момент, в его середине, пожалуй, показалось, что Конте перестарался, сделав ставку на контратакующий футбол и бессовестно отдав «Барселоне» на раскатку всю поляну «Стэмфорд Бридж», родного «Стэмфорд Бридж».

Однако разочаровавшиеся было фанаты «Челси» поняли, к чему клонил их тренер, когда каталонцы, возившие мяч вроде как более-менее безошибочно, стали периодически его терять, получая острые уколы и не создавая аналогичных ответов. Две штанги в исполнении Виллиана и заработанный бразильцем очень опасный штрафной не дают других трактовок: «Челси» был острее до перерыва, не владея мячом и почти провалив отрезок минут в 10-15, когда некоторые короткие комбинации каталонцев с участием Месси ставили защитников «синих» в замешательство. Но это был осознанный риск, который оказался минимизированным.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (2) – 7 (2)

Согласитесь, довольно мало ударов по воротам, особенно в створ, для таких мастеров, которые вышли на поле в этой игре. Но такая картина только подчеркивает напряженность и накал борьбы. Не стоит забывать, что у «Челси» еще в статистике два удара в штанги, которые не считаются за попадания в створ, но выглядят опаснее.

Владение мячом (точность передач): 26,9% (75%) - 73,1% (91%)

Совершенно стандартные цифры для игры с участием «Барселоны». Причем «Челси» еще и гиперболизировал эту картину, отдавая намеренно каталонцам контроль над мячом на своем поле. Это нормально для Конте. И эти цифры не коррелируют с остротой игры.

Дебютный гол Месси

Казалось, что Лионель уже побил все мыслимые рекорды, замахнулся на немыслимые, забивал всем, с кем доводилось встречаться. Долгое же время «Челси» оставался неприступным для аргентинца. Но у Месси нет ничего нереального. В девятой встрече с «Челси» он свой гол лондонцам все же забил.

Решения по ходу

Конте наверняка понравилось то, что он видел в конце первого тайма (за исключением того, что удары Виллиана пришлись в штангу, а не в сетку), поэтому на вторую половину «Челси» вышел заряженным на более высокий прессинг, на более атлетичный футбол по сравнению с тем, как излишне глубоко в своей изначальной контратакующей модели «сидели» лондонцы. Новый подход, конечно, давал зоны в тылу, но и заставлял «Барселону» интенсивнее бегать вперед-назад.

Причем «Челси» активно вытеснял атаки соперника на фланги, делая в центре такой кулак, что проломиться было очень сложно. А угрозы с флангов оказывались более предсказуемыми. А от индивидуального мастерства Месси, Суареса и компании «Челси» лечился строгой системой подстраховки в обороне. Добраться до начинки такого слоеного пирога весьма непросто, поэтому Суарес раз за разом упирался лбом в стену, пытаясь в одиночку прорваться.

Наказания за ошибки

«Барселона» выводов из первого тайма не сделала: Виллиана с его стрельбой с дальней и средней дистанций не прикрывали – он и наказал. «Челси» же почему-то после гола решил повторить то, чем занимался в начале первого тайма: сильно прижался к штрафной, выстраиваясь по-гандбольному в обороне. Максимально просто и надежно вроде бы. Но при такой игре на волоске около своего вратаря достаточно всего одной маленькой ошибки. Нелепый пас Кристенсена был перехвачен, отчаянному подкату Аспиликуэты не хватило каких-то сантиметров, а Иньесте и Месси достаточно и того – наказали.

При равном счете обе команды оказались явно озадаченными вопросом о том, что делать дальше. Двойственность ситуации хотя бы замены «Челси» показали. С одной стороны выходит чистый нападающий Мората, с другой – уходит креативный Фабрегас, уступая место разрушителю и топтателю ног Дринкуотеру. И «Челси», и «Барселона» осознавали, что есть еще ответный матч, а с учетом непростого для всех сюжета конкретно этой игры рисковать не хотелось никому. Оставили дальнейшее выяснение отношений на потом. Но свои козыри показали ярко. И вряд ли, кстати, изменят стилю в ответной игре.