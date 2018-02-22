«Зенит» мстит разгромом

«Зенит» сделал выводы после поражения в Глазго и под орех разделал «Селтик». «Соккер.ру» отмечает превосходство петербургской команды во всем.

«Зенит» прибавил в тонусе

Начнем с первого, на что обратили внимание в выездной встрече. Это колоссальная разница в физической форме, в тонусе, которая есть между командами. Но все знающие футбол понимают, что этот самый тонус после тяжелого подготовительного периода приходит очень быстро. Даже по ходу игры с «Селтиком» в гостях у «Зенита» периодически проскакивали элементы легкости. Хотя в целом он был тяжеловатым на фоне противника. За неделю петербуржцы серьезно прибавили в свежести движений. Уже не было этих неуверенных тычков и запоздалых рывков. Когда ты ощущаешь силу в ногах, то и голова работает свежее, креативнее. В этой встрече «Зенит» уже не уступал в физическом компоненте «Селтику», и на этом можно было строить надежды.

Манчини сделал выводы

Наставник «Зенита» тоже сделал определенные выводы. Игра «Зенита» на флангах в обороне в первой встрече не выдерживала никакой критики. Срочно что-то нужно было предпринимать именно в этом компоненте, поскольку шустрые фланги «Селтика» кружили голову обороне «Зенита», нагнетали давление и создавали широкий фронт атаки, который сминал противника. В этой встрече и близко такого ощущения не было с первых минут. «Зенит» плотно закупорил фланги, так что Тирни, Форест и компания утыкались в оборону с подстраховкой и не могли даже подобраться к дистанции навеса или прострела.

Еще один важный измененный компонент – это прессинг. Им более свежий «Зенит» заставлял того же Тирни больше думать о защите, выжимал «Селтик» на его территорию, заставляя разгоняться из глубины, проделывать большой путь от обороны к атаке. На пути в итоге мяч и не добирался до Лунева. Тогда как в первой встрече «Селтик» начинал свои атаки уже высоко, создавая напряжение. А тут уже «Зенит» высоко поддавливал, лупя по центру, что и привело к ключевым голам.

«Селтик» питается энергией от земли

Но что мешало «Селтику» так же энергично работать с первых минут, как в предыдущем матче? Неужели только решения Манчини и лучший тонус «Зенита»? Нет. Сам «Селтик» тоже в этом виноват. «Селтик Парк» со стартового свистка громогласно гнал команду вперед, поддерживая шумом этот штурм. «Селтик» как тот богатырь, который обладает силой, когда касается родной земли. А вот на чужой территории шотландцы куда как скромнее. Под пронзительный недовольный свист фанатов «Зенита» тяжело что-то выдумывать. А в таком режиме оказалось, что без этого эмоционального давления «Селтик» мало что из себя представляет. У шотландцев банально нет игроков класса того же Паредеса, чтобы выдавать интересные ходы одним жестом.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 9 (3)

Тут превосходство «Зенита» вполне конкретное и логичное, несмотря на активизацию «Селтика» в конце поединка. Долгое время футболисты гостей даже не видели Лунева, не говоря уже о том, чтобы как-то его напрягать. В защитной работе петербуржцы прибавили значительно по сравнению с первым матчем.

Владение мячом (точность передач): 33,3% (77%) - 66,7% (88%)

«Зенит» забил быстрый гол, поэтому дальше мог отталкиваться от своей выгоды, второй мяч тоже пришел довольно быстро, так что «Селтику» отдали территорию. А точность передач тут как раз, кстати, не в пользу шотландцев, несмотря на цифры. Она лишь говорит о том, что «Селтик» меньше делал обостряющих пасов, больше гоняя мяч поперек поля и набивая себе эти бесполезные проценты.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 22 (18) – 14 (11)

«Зенит» переиграл «Селтик» и в том, что считается козырем британских команд. Это эффективность жесткого отбора и удачная игра в воздухе. Первый гол, кстати, был забит именно со второго этажа. Не зря Иванович так долго практиковался в Англии. И в отборах прибавивший в подстраховке и закупорке зон «Зенит» преуспел.

Решения по ходу

После второго гола «Зенит» стал играть осмотрительнее, но это нельзя было назвать прижиманием к воротам. Петербуржцы грамотно оттесняли противника, который сам свое время убивал долгими перепасовками в центре поля. Именно поэтому на второй тайм у «Селтика», признавшего неспособность флангов обострять как ранее, вышел Рогич вместо Куасси. Но уже в принципе против осознавшего силу и слабости соперника «Зенита» было сложно что-то изменить. Более того, именно оружием «Селтика» «Зенит» забил третий мяч – он пришел с фланга. А выход Синклейра у гостей вместо МакГрегора тоже признание несостоятельности плана. Ведь от последнего в матче в Глазго исходила чуть ли не максимальная опасность, а тут он растворился.

Ушел и другой основной «обострятель» первого матча – Форрест. Но даже выход вместо него взорвавшего прошлый поединок Мусонды не помог «Селтику». Разве что линия владения мячом у гостей поднялась повыше. Но это мог быть сознательный ход «Зенита». Отчасти об этом говорит и решение Манчини, который насытил середину поля выходом Ерохина вместо Заболотного. Все зоны петербуржцы прикрыли, а играть комбинационно, без скорости, без пространства, «Селтик» просто оказался не в силах.

Техничности не хватало, и это в «Зените» понимали, уплотняя середину и центр с прицелом на выстрел контратакой. В конце игры Манчини уже мог не обращать внимания даже на противника и делать красивые жесты: дал поиграть Дриусси, под овации заменил Ивановича, который в свой день рождения забил гол и сделал голевую передачу.