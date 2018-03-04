VAR в Испании. «Реал» отдаляется от чемпионств

Испанские журналисты посчитали, сколько очков потеряла «Барселона» из-за ошибок рефери, а на «Соккер.ру» шутят – «Реалу» с повторами станет сложнее.

В матчах «Барселоны» ошибаются систематически?

В прошлом сезоне ошибки были в играх и «Реала», и «Барселоны». Приходилось высчитывать, кого странные испанские арбитры подставили сильнее? Сейчас улица в основном с односторонним движением – против «Барселоны». «Реал» потерял много пунктов в Примере, но причина не в рефери. Хуже команда такого уровня сыграть не могла в принципе, а по судейству «сливочных» можно наоборот похвалить арбитров - не тянули Зидана за уши.

Но каталонцы страдали из-за грубых ошибок. Правда, поступают мудрее, Вальверде начал учитывать и ошибки в пользу «Барселоны», не педалировал тему судейства. Хотя в крайних случаях, как против «Лас-Пальмаса», срывался Пике, очень похоже, что тренер запретил постоянно ныть на тему арбитража. После такой перемены позиции «Барселоны» в споре о судействе смотрятся солиднее. Ведь если суммировать прошлый сезон и новый чемпионат, то получите систему. А наличие цепочки доказательств – повод для веских претензий.

Сколько очков недосчиталась «Барселона»?

Шесть ничьих и ни одного поражения в Ла Лиге – отличные показатели сезона. Арбитры не могут утопить каталонцев, но подтапливают за их соперников время от времени? Можно ответить, если пройтись по всем мировым команды Вальверде.

26 тур. «Лас-Пальмас» - «Барселона» - 1:1. Свежий скандальный матч, арбитры словно предупреждают: болеем за чемпионскую интригу. Конечно, каталонцы могли реализовать свои моменты и победить даже после ошибок рефери, но почему вратарь «Лас-Пальмаса» очевидно играет рукой за штрафной площадью, а его не удаляют?

Плюс пенальти за игру рукой Диня высосан из пальца. Мяч отлетел от штанги ворот «Барселоны», у защитника не было желания играть рукой, случайность выручила его команду – рядовой случай, сейчас за такое пенальти не ставят. Говорят, Пике позже орал судье: «Даже если ты сам забьешь, твоя команда не станет чемпионом».

Понятно, какую команду подразумевал Жерар в этой или байке, или правдивой истории. Ошибки судьи были такими грубыми, что Матеу Лаоса уже отстранили от судейства. Официально признали, что арбитр из Валенсии не справился. Но двух пунктов «Барселона» недосчиталась – с удалением и без пенальти могли выиграть.

23 тур. «Барселона» - «Хетафе» - 0:0. Здесь каталонцы увидели пенальти на 18-й минуте, когда Месси врывался в штрафную площадь, откатив мяч назад Суаресу, а аргентинца заблокировал локтем защитник. Игрок обороны «Хетафе» сработал грубо, вот только эпизод был неигровым – Луис набрасывал мяч так, что Лионель его не доставал. Давид Фернандес Борбалан посчитал, что пенальти ставить нельзя

И хотя каталонцы не согласились, в этом случае скорее прав рефери, чем каталонские эксперты. Эпизод пограничный, а вот гол Суареса в ворота «Хетафе» был забит из небольшого офсайда – Луис зря махал руками. Плюс ко всему «Барселона» так сыграла в обороне, что чудом не пропустила сама, а по одному из офсайдов гостей тоже есть вопросы. Минус на минус дает плюс – не скандальный матч.

22 тур. «Эспаньол» - «Барселона» - 1:1. Дерби получилось сложным, Вальверде оставил Месси на скамейке, «Барселона» могла проиграть – Коутиньо бил в перекладину, но в створ не попадал. Один из голов «Эспаньола» отменили по делу, второй – по делу засчитали. От первого поражения «блаугранас» спас Пике в концовке, но к арбитрам претензий не было. Заслуженная потеря очков.

14 тур. «Барселона» - «Сельта» - 2:2. Веселая игра, но при счете 1:1 в пользу дальнейшего развития событий Луис Суарес после паса Лионеля Месси забил гол, который судья Мелеро Лопес отменил. Тут долго спорить не о чем, проще показать картинку, на которой прекрасно видно, что уругваец был в правильном положении. Грубейшая ошибка рефери, «Барселона» по делу протестовала.

13 тур. «Валенсия» - «Барселона» - 1:1. Здесь ляп судьи стал мемом – Месси забил «Валенсии» при счете 0:0, но арбитры мяч за линией не заметили. Но даже не в общем плане все прекрасно видно. Что настораживает фанатов каталонцев – ошибки идут сериями в смежных турах время от времени, словно ловят момент, когда «Барселона» не может забить в силу разных причин на два-три гола больше. Ляпы слишком явные, чтобы их игнорировать.

8 тур. «Атлетико» - «Барселона» - 1:1. Благодаря этой игре разговор становится актуальным именно сегодня. Симеоне и Вальверде попробуют сейчас выявить сильнейшего, ведь в начале сезона на «Ванда Метрополитано» сыграли вничью. А ведь каталонцы претендовали на победу. Суарес пробрасывал мяч в штрафную, но на пути круглого оказалась рука Савича.

Арбитр – тот самый Лаос, отстраненный после скандала против «Лас-Пальмаса», показал, что игрок убирал конечность. Но в этом эпизоде защитник сорвал опасную атаку - это пенальти, невзирая на естественное положение руки. Получается, что в 4 случаях из 6 можно смело обвинять арбитров как минимум в грубых ошибках, как максимум – в злом умысле.

VAR - не панацея, но шаг в честное будущее

Система повторов, как показывают британские казусы, слишком современная для арбитров – даже британские профессиональные судьи, которые нигде больше не работают, только в футболе трудятся, не справляются с оперативной оценкой эпизодов за пару секунд. Проще говоря, тормозят. Иногда случаются проколы, как в игре МЮ, когда арбитр принял решение по кривым линиям на повторе. Но в Испании все проще, ошибки видны без повторов.

Каталония – сепаратистская автономия, поэтому испанские арбитры враждебно настроены? Не важно, по приказу непосредственного начальства или из вредности, по близорукости или умыслу, но факты веские. «Барселона» теряет возможность собирать победы чаще в сезоне, когда «Реал» безнадежно отстал в таблице, а тренеры Вальверде и Месси работают в ударном дуэте и играют в качественный футбол интереснее, чем с Неймаром ранее. VAR в Ла Лиге нужен, но с ним у «Реала» будет в ближайшие годы еще меньше шансов на чемпионство?

Ошибки в играх «Барселоны» - плюс этого сезона

Во всей истории гадко на душе, наверное, опытным болельщикам «Реала». Если их команда даже после того, как арбитры отобрали у «Барселоны» несколько пунктов и голов, отстает от лидера Примеры на столько очков, то впереди ждет смена концепции и, вероятно, замена главного тренера. А поскольку Ла Лига вводит повторы, ошибаться против «Барселоны» станет сложнее. В новых реалиях «сливочным» не позавидуешь.

Но есть также интригующий плюс от несправедливости – «Атлетико» держится за «Барселоной». Если бы отрыв составлял 12-15 очков, матч лидеров не имел бы никакого значения. А так у преследователя появляется потребность в победе, а «Барселоной» движет понимание, что ошибки арбитров не меняют задачу – выигрывать чемпионат Испании. В прошлом сезоне Луис Энрике уступил не арбитрам, а команде Зидана. В этом у Вальверде есть шанс не заметить ни судейскую команду, ни привычного врага в лице «Реала».

Ведь Эрнесто справедливее в оценках. Испанские арбитры вряд ли всегда предвзятые, иногда просто живут на дне – неквалифицированные. Также важно напомнить, что в ворота «Барселоны» крайне редко ставят пенальти. В сезоне бывали ошибки в ее пользу – то голевая передача из-за пределов поля, то штрафной перед голом Месси назначают за фол на игроке в офсайде. Впрочем, разница между такими ошибками и действиями арбитров в матчах, когда пробуют организовать ничью для «Барселоны», в грубости исполнения.

Слишком явные нарушения игнорируют и слишком очевидно не сохраняют нейтральность. В результате складывается ощущение, что арбитры специально так работают – допускают в матчах «Барселоны» много ошибок в две стороны, но обязательно на одну больше против каталонцев. Даже если не говорить о целых десяти отобранных пунктах, 4-6 очков «блаугранас» из-за судейства точно потеряли. Если добавить их к нынешнему отрыву «Барселоны», то матч с «Атлетико» становится формальностью.

А если бы заработали больше побед – могли бы оторваться от «Реала» на 20 пунктов! Причем даже на самом большом сайте Испании в опросах на тему ошибок арбитров в играх «Барселоны» болельщики отвечают утвердительно. Накануне матча с «Атлетико» каталонцы не случайно переживают. Соперник «Локомотива» - прекрасная команда на ходу, Симеоне отстает от «Барселоны» всего на пять пунктов. Поэтому, хотя бы в чемпионском матче, важна чистота судейства. Пусть победит сильнейшая из команд на поле, а не слабейшие испанские рефери.