У «Боруссии» конфликт с родителями Беллингема. Токсичные родственники – якорь для футболистов

сегодня, 15:41
Англичане набросились на босса сына.

Окружение футболиста прямо влияет на его карьеру. Чаще всего негативно сказывается плохое поведение агентов. Моуриньо шутил, что его седые волосы – результат общения с представителем Лассана Диарра. После матчей, в которых француз оставался на скамейке, его агент приезжал на базу «Челси», чтобы поныть. А каждый раз, когда Диарра проводил хороший матч, посредник просил новый улучшенный контракт. С родителями игроков общение людей из клубов проходит еще сложнее, ведь у них чаще сильное влияние на сыновей. Свежий скандал в «Боруссии» заставляет вспомнить самых токсичных родственников в большом футболе.

Марк и Дениз Беллингемы

После ничьей «Санкт-Паули» и «Боруссии» случился необычный для футбола конфликт. В перерыве тренер Ковач снял с игры Адейеми и Беллингема. Клуб из Дортмунда во втором тайме повел со счетом 1:3. Футболисты, которые вышли на замену, создали два важных мяча. Но затем «Санкт-Паули» неожиданно оказался в большинстве и отыгрался, а фаворит потерял очки. После матча в раздевалку «Боруссии» рвались родители братьев Беллингемов. Марк и Дениз набросились на Себастьяна Келя. Англичане высказали спортивному директору «Боруссии» претензии из-за замены их сына. До драки не дошло, но кричали громко. Управляющий директор клуба Ларс Риккен отреагировал на конфликт:

Мы позаботимся, чтобы доступ к раздевалке и к зоне вокруг неё имели только игроки, тренеры и администраторы клуба. Тогда мне не придется комментировать подобные новости. Мы годами выстраивали отношения с Беллингемами и подписали контракт с Джобом. Родители специально прилетели на первый матч сына в Бундеслиге. Они стояли в коридоре и эмоционально поговорили с Келем, но это не проблема, учитывая наши отношения.

Проблема, конечно. Бывший полицейский Марк и его супруга Дениз повели себя некрасиво. Родители игрока не определяют состав. У Беллингемов нет права критиковать решения главного тренера «Боруссии». Их старшего сына Джуда не все в Дортмунде любили из-за высокомерия. Теперь понятно, что яблоко от яблони недалеко падает.

Неймар Сантус

Поведение старшего Неймара – одна из главных причин, почему его сын не выиграл «Золотой мяч» и не задержался на футбольной вершине. Бывший ювелир быстро понял, что выгоднее торговать талантом сына, чем золотом. У старшего Неймара давно ужасная репутация в футболе, он скандалист и сквернослов. Бразилец выбирал между «Реалом» и «Барселоной», безжалостно торгуясь с президентами великих клубов. А когда старший Неймар подсунул каталонскому президенту Бартомеу контракт с отступными в 222 млн евро, он уже знал, что катарские шейхи заплатят такие деньги за трансфер сына. «Барселону» надули, Бартомеу совершил серию неграмотных трансферов за деньги, вырученные за Неймара, и загнал каталонский клуб в долги, которые не выплатили до сих пор. Испанская команда 10 лет без победы в Лиге чемпионов. «Барселона» вынуждена была отдать Месси в ПСЖ, где Лионель не выиграл главный турнир с Мбаппе и Неймаром. Отец бразильца плохо воспитал наследника, Жуниор променял большой футбол на казино и женщин. Недавно Неймар стал отцом дважды за несколько месяцев, ему родили детей разные женщины. Бразильцу 33 года, а он остался хулиганом, который постоянно плачет.

Вероник Рабьо

«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» в первом туре Лиги 1. После матча Рабьо оскорбил напарника Роу. Англичанин набросился на француза, охранникам команды пришлось разнимать футболистов. Тренер Де Дзерби заявил, что никогда в жизни ничего подобного не видел. Спортивный директор «Марселя» Бенатиа подтвердил, что клуб выставляет Рабьо и Роу на трансфер. Англичанина быстро отдали «Болонье» за 17 млн евро, а с французом начались переговоры. Рабьо не хочет уходить из «Марселя», где собралось много сложных персонажей. Интересы футболиста представляет его скандальная мать Вероник, которая всегда угрожает клубам судами. Проблема в том, что коллеги на стороне Рабьо. Игроки хотят сохранить в команде хавбека, чья мать сорвала его переход в МЮ. Англичане хотели включить в контракт пункт об уменьшении зарплаты, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов. Вероник отказалась. Маму игрока описывают как невероятно надоедливую женщину. Когда в юности Адриена пригласил «Манчестер Сити», француженка переехала с сыновьями в Англию, а потом собрала вещи и вернулась домой, не известив клуб. Теперь Вероник Рабьо тоже не молчит:

Такого игрока, как Адриен, нельзя выгнать из команды из-за ссоры в раздевалке. В мире футбола все лгут, и все знают, что все лгут. Конечно, в клубе лгут. В мире футбола все так или иначе упирается в деньги. Когда вы не знаете, что происходит, это вопрос денег, которые стоят на кону. Мне жаль Адриена после всего, что он сделал, чтобы перейти в «Марсель». Он сказал, что останется, ведь хочет играть в Лиге чемпионов.

Файза Ламари, Вильфрид Мбаппе

У многих футболистов токсичные родители. Папа Гризманна работал уборщиком в маленьком французском городке, но активно вмешивался в дела Антуана. Старик прошелся по Кике Сетьену, когда тренер усадил чемпиона мира в запас. Отец Гризманна назвал наставника «пассажиром». Но Ален живет во Франции, и он редко виделся с тренерами «Барселоны» и «Атлетико». А родители Мбаппе часто общались с представителями ПСЖ и «Реала». Файза Ламари и Вильфрид Мбаппе развелись, после чего они с удвоенной энергией устроили драку за право вертеть Киллианом. Мбаппе не смог вовремя уйти из ПСЖ в том числе из-за жадности родителей. Форвард остался без победы в Лиге чемпионов с клубом из Мадрида. Теперь Мбаппе спасает голами обновленный «Реал» тренера Алонсо, но команда далека от статуса фаворита в главном еврокубке. Для начала им надо опередить «Барселону» в чемпионате Испании, а для этого тренер «Реала» должен не подпускать Файзу и Вильфрида на пушечный выстрел к базе клуба. Ибрагимович прав: огромные деньги, заработанные сыновьями, заставили некоторых родителей футболистов выдумать, будто они больше не полицейские, уборщики и заводчане, а эксперты планетарного масштаба. Токсичным родителям спортсменов нельзя управлять карьерами сыновей, от этого только хуже.

