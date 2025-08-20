Одноклубников выгнали после драки в раздевалке. «Марсель» платит за ставку на хулиганов

1755670494

сегодня, 09:14

«Олимпик» – клуб вечных конфликтов.

Хавбек Рабьо договорился до удара по лицу

Общение в Сети отучило людей следить за словами. Зато плохая привычка грубить без причины ведет к реакции в реальной жизни. Когда после стартового поражения «Марселя» в сезоне Рабьо оскорбил напарника по команде Роу, англичанин ударил француза по лицу. Предсказуемо завязалась стычка, футболистов разнимали руководители клуба и главный тренер «Олимпика» Де Дзерби. Рабьо и Роу сразу отстранили от первой команды за нарушение дисциплины в первый игровой день сезона.

В «Марселе» официально подтвердили, что выставили футболистов на трансфер, ведь их поведение не соответствует внутреннему кодексу клуба. «Олимпик» – буйный клуб, где чего только не случалось. Во времена крестного отца Бернара Тапи устраивали договорные матчи. Также они тогда собрали выдающийся состав и выиграли Лигу чемпионов. Де Дзерби весной завоевал путевку в престижный турнир, что непросто сделать в клубе, где за два года выгнали четырех главных тренеров.

Поведение хавбека Рабьо не удивляет, как и реакция нападающего молодежной сборной Англии Роу. Джонатан недоволен положением в «Марселе», где в прошлом сезоне шесть раз выходил в основе и двадцать два раза появлялся на замену в Лиге 1. Крайний форвард, наверное, даже рад, что сможет найти новый клуб, так как в «Олимпике» часто случаются скандалы и стычки. У них всегда есть недомолвки. В клубе обожают связываться с проблемными футболистами, наивно надеясь их исправить.

Комплекс хорошей девушки, которая любит плохих парней, но пробует их обучить человечности после начала романа. Тридцатилетний хавбек Рабьо не изменится. На жизнь Адриена влияет скандальная мама Вероник, которая ведет дела сына. Руководители ПСЖ , «Ювентуса» и «Марселя» по очереди убедились, что семейка Рабьо всегда создает проблемы. В «Манчестер Юнайтед» рады, что мама футболиста сорвала трансфер сына в их клуб. «Красным дьяволам» хватает скандалистов, вроде Гарначо.

Де Дзерби отказывался проводить тренировку

В конце марта «Марсель» собрал три поражения подряд. Главному тренеру настолько не понравились игры против «Ланса», ПСЖ и «Ренна», что Де Дзерби отказался проводить тренировку. Футболисты в ответ потребовали отставки наставника и сами отказывались заниматься под руководством ассистентов шумного итальянца. Экс-тренер «Шахтёра» и «Брайтона» на пике популярности рассматривался «Барселоной», поскольку Роберто – прекрасный тактик. Но человеку нужны «софт скиллы» – «мягкие навыки».

Умение общаться и заслужить уважение в коллективе крайне важно для менеджера. В «Барселоне» доверились Флику, а Де Дзерби неожиданно оказался в чемпионате Франции, хотя его постоянно связывали с разными клубами из Италии. В голове Роберто кроется одна из проблем команды, которая проиграла «Ренну» в гостях весной перед бойкотом наставника, а теперь уступила знакомому сопернику в первом туре нового сезона. Важно сказать, почему футболисты вскипели – уступили в большинстве.

Больше часа «Марсель» играл против «Ренна» с преимуществом, но соперник был конкретнее у ворот аргентинского ветерана Рульи. «Олимпик» пропустил на 91-й минуте матча. Удивляет, что Де Дзерби остался в команде, ведь на фоне старых конфликтов с футболистами обострились разговоры о переезде Роберто в клуб Серии А. Когда итальянец орал на вингеров Гринвуда и Энрике так, что было слышно за пределами базы «Марселя», то активно бродили слухи о его переговорах с известным Фабио Паратичи.

Бывший директор «Ювентуса» лишь недавно отбыл 30-месячную дисквалификацию за финансовые махинации в Турине. Из-за того наказания Паратичи покинул должность директора в «Тоттенхэме». Теперь Фабио ищет себе новый клуб. Он предлагал Де Дзерби возглавить «Милан», но спортивным директором «россонери» выбрали Таре, который вернул в клуб Аллегри. Роберто остался во Франции, где ему не нравится. Тренер часто оскорбляет игроков, как было с Энрике и Коне, которые в итоге покинули «Марсель».

Гринвуд не сможет постоянно спасать команду

Про Мэйсона все знают правду. Он – насильник, которого не осудили только потому, что жертва избиений и изнасилований забеременела, а Гринвуд упросил подругу не идти в суд. Вместо тюрьмы англичанин играет в футбол, у вингера 21 гол и 5 ассистов в Лиге 1. Фанаты протестовали против трансфера Гринвуда, а теперь молчат. Зато они не молчали, когда провалился тренер Виллаш-Боаш. В 2021 году поклонники «Марселя» напали на базу клуба, нанесли ущерб на сотни тысяч евро, пытаясь избить игроков.

На юге Франции хватает неуравновешенных персон: некоторые фанаты и футболисты, главный тренер и спортивный директор Мехди Бенатиа. Когда Де Дзерби выгнал из клуба Коне за лишние касания на тренировке, то бывший защитник «Ювентуса» Бенатиа заступился за главного тренера. Сам марокканец является менеджером сомнительной квалификации. У Мехди тоже был скандальный эпизод с футболистом. Бенатиа в прессе жестко критиковал опытного правого защитника сборной Франции Жонатана Клосса.

Проблема таких людей, как Бенатиа и Де Дзерби: у них всегда виноваты не они, а другие. Мехди обсуждал поведение Клосса не с глазу на глаз, а пошел жаловаться журналистам. Профсоюз футболистов Франции встал на защиту Жонатана, ветеран ушел в «Ниццу» год назад. Руководство «Олимпика» виновато в серии скандалов и в общей нестабильности команды. Мало клубов, где столько конфликтов. Бенатиа и Де Дзерби не умеют консолидировать вокруг себя людей, и они сами могут стать источником ссоры.

А за спиной стоит владелец Фрэнк Маккорт. Американский миллиардер не разбирается в футболе, но через «Марсель» он заводит друзей во Франции. Фанаты просили Фрэнка продать клуб, но тот отказывается. «Марсель» был в руках одной из самых богатых россиянок Маргариты Богдановой, вдовы представителя легендарного клана Луи-Дрейфусов. Их общий сын Кирилл сохранил часть акций клуба, но президентом является итальянец Лонгория. Именно он одобрил уход Рабьо. У всех этих мсье не получилось навести порядок.