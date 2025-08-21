«Арсенал» перехватил у «Тоттенхэма» дорогого футболиста. И воскресил этим древнюю вражду

1755780919

сегодня, 15:55

Эзе возвращается в родной клуб.

«Арсенал» – непрошенный гость в Северном Лондоне

На рубеже девятнадцатого и двадцатого века Лондон был самым крупным городом планеты. Затем его легко обогнали другие мегаполисы на разных континентах, но в начале прошлого столетия даже Нью-Йорк казался малышом. Население столицы Соединенного Королевства оценивали в 6,5-7 миллионов человек. Теперь понятно, почему в Лондоне столько футбольных клубов. «Арсенал» основали рабочие артиллерийского завода «Ройал Арсенал», но назвали клуб «Дайал Скуэр», ведь так величали их цех.

Базировалась команда на юго-востоке Лондона вдали от других команд. Позже они меняли название на «Ройал Арсенал» и «Вулвич Арсенал» (по названию родного района). Но у клуба возникла проблема: соперники отказывались приезжать на матчи через весь Лондон, а самой команде было дорого путешествовать на север мегаполиса в поиске сильных соперников. И хоть в «Тоттенхэме» протестовали, «Арсеналу» позже отдали стадион «Хайбери», который был в шести километрах от арены «шпор».

За «Тоттенхэм» болели местные евреи – отсюда одно из прозвищ клуба, а также небогатые рабочие района. «Арсенал» начал борьбу за аудиторию: «канониры» быстро стали клубом банкиров и мясников, то есть богатых жителей столицы империи. А настоящая вражда между клубами вспыхнула после Первой мировой войны в 1919 году. Футбольная лига Англии расширила Первый дивизион до 22 команд. В сезоне до войны «Арсенал» был пятым клубом Второго дивизиона, а «Тоттенхэм» занял двадцатое место в элите.

«Шпоры» настаивали, что надо оставить клубы, которые были в Первой лиге до войны, добавив две команды из Второго дивизиона. «Арсенал» по блату (или за взятку?) протащили в элиту, невзирая на пятое место во второй лиге. С 1919 года «канониры» никогда не вылетали из высшего дивизиона, в отличие от многих других китов нынешней АПЛ . В «Тоттенхэме» не оценили скандальное решение Футбольной лиги, а представители «Арсенала» стали их врагами. Прошло больше века, но у соседей ничего не изменилось.

История Эзе совсем не похожа на переход Кэмпбелла

«Тоттенхэм» и «Арсенал» интересовались футболистом сборной Англии и лидером «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. «Орел», чей клуб обыграл в кубковых финалах этого года «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», мечтает играть в Лиге чемпионов. Изначально Эзе хотел вернуться в «Арсенал», ведь именно «канониры» отчислили его подростком из академии. Эберечи прошел более сложный путь на вершину, чем Кейн после «Арсенала» в «Тоттенхэме». Лишь в 27 лет на атакующего хавбека Эзе обратили внимание клубы из ЛЧ .

Игрок может закрыть разные позиции в центре под нападающими и в атаке на фланге. После травмы Мэддисона и ухода Сона новый тренер «Тоттенхэма» Франк одобрил трансфер Эберечи. В состав «шпор» футболист мог перейти, ведь «Арсенал» посчитал высокими запросы «Кристал Пэлас». Директор «канониров» Андреа Берта свернул переговоры и переключился на других кандидатов в линию атаки. Эзе расстроился, но у него всегда был запасной вариант – «Тоттенхэм». А затем немец Хаверц получил травму.

Теперь уже Артете нужен новичок вместо человека, который угодил в лазарет. «Арсенал» возобновил переговоры с «Кристал Пэлас» и готов щедро заплатить за переход бывшего воспитанника клуба. Понятно, что Эзе интереснее играть за команду, которая будет сражаться за чемпионство, а не мечтает вернуться в первую пятерку, как «Тоттенхэм». Так что фанаты «шпор» зря редактируют старый снимок с пресс-конференции Венгера и Кэмпбелла. Защитника нарекли «Иудой», когда он перешел из «Тоттенхэма» в «Арсенал».

Центральный защитник был капитаном «шпор» и провел за клуб много лет. Эзе не имеет отношения к «Тоттенхэму». Понятно, что фанатам не нужен повод, чтобы сильнее ненавидеть принципиального врага, а новый трансфер даст им дополнительный стимул. «Арсенал» сначала отказался от Эзе в надежде найти более интересный вариант, вроде молодого бразильца Родриго из «Реала», а теперь Эберечи понадобился Артете.

Кроме Кэмпбелла, вражду подогрели Галлас и Адебайор

Чтобы понять, почему фанаты так закипели из-за Эзе, который не переходит из «Тоттенхэма» в «Арсенал», а лишь был интересен обоим клубам, нужно знать историю. Прямых трансферов между ними почти не было. Лишь 15 человек играли за оба клуба за 139 лет. Семь человек выступали сначала за «Арсенал», а потом за «Тоттенхэм». И восемь футболистов проверили обратный маршрут. Первым черту пересек Джимми Брейн — форвард «Арсенала», забивший за «канониров» 139 голов. А в составе «шпор» у него десять мячей.

«Арсенал» отомстил соседям за переманивание ветерана, поэтому легенда «шпор» Джордж Хант (139 голов за клуб) оказался в красно-белой футболке. Как и в случае с Брейном, форвард поменял клуб слишком поздно: в составе «канониров» у Ханта один сезон и три гола. Даже легионеры редко решались на игру за оба клуба из Северного Лондона. Но именно среди них нашелся человек, который провел невероятно много матчей и за «Тоттенхэм», и за «Арсенал». Речь идет о легендарном голкипере из Северной Ирландии.

Пат Дженнингс думал, что скоро завершит карьеру, поэтому в 1977 году, после одиннадцати сезонов в «Тоттенхэме», он выбрал «Арсенал», чтобы семья не покидала насиженные места. В результате Пат провел много лет в воротах «Арсенала», сыграв 327 поединков. Даже Петр Чех не задержался в заявке «канониров» так надолго. Он тоже был легендой другого лондонского клуба – «Челси». У «Арсенала» случались трения с «аристократами» после трансфера Эшли Коула, но у «шпор» и «канониров» отношения жарче.

В 2010 году «Тоттенхэм» завербовал защитника «Арсенала» Галласа. Француз успел поиграть за «Челси», откуда самовольно сбежал в состав «канониров», угрожая, что начнет забивать в свои ворота, если его не отпустят. После нескольких лет в составе «Арсенала» Уильям выбрал «Тоттенхэм». Вторым скандальным легионером, который оставил след в двух клубах, стал нападающий Адебайор. У этого путешественника были сложные отношения с фанатами «Арсенала», так что Эммануэль с радостью перешел в «Тоттенхэм».