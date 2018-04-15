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Праведный гнев болельщиков «Барселоны»

15 апреля 2018, 10:07
Праведный гнев болельщиков «Барселоны»

Каталонский клуб в шаге от чемпионства, но Суарес прав – болельщики скорее разочарованы, чем довольны. «Соккер.ру» знает, что их раздражает.

Постоянные влеты в Лиге чемпионов

За пять последних сезонов «Барселона» лишь раз была в финале. Луис Эрике его выиграл, хотя правильнее приписать победу трио Месси, Суареса и Неймара. А вот когда надо было включиться всей командой, проявить характер, то вы сами видите результаты. Римский погром не был случайным, ведь еще пять лет назад «Бавария» накидала каталонцам семь голов в двух матчах, а за год до этого испанцы пустили в финал далеко не идеальный «Челси».

Безвольные матчи «Барселоны» в решающих раундах ЛЧ – норма и традиция. Речь о шести влетах за семь лет. Совпадения? ПСЖ и «Ювентус» в прошлом сезоне накидали «Барселоне» по три и больше. Причем парижане даже в ответной проваленной игре выходили один на один усилиями Ди Марии, и спас каталонцев скорее Айтекин, чем собственная безупречность. Дважды мадридский «Атлетико», теперь вот «Рома» - вылетают не от «Реала». У той же «Баварии» шестой полуфинал за семь лет, «Барселона» на такое не способна.

Частые бессмысленные рекорды

Праздник он в душе, любая формализация его убивает. А тут, куда ни плюнь - попадешь в очередную «золотую страницу» в истории каталонского клуба. Как и фанаты «Реала», болельщики «Барселоны» нередко бесятся с жиру, ведь их рацион состоит из бочек побед и ложек поражений. Вторые могут испортить целое блюдо, но к хорошему привыкаешь. После десятка трофейных лет поклонникам клуба тяжелее отвлекаться на «мелкие» вечные титулы.

Месси выдал лучший старт сезона в карьере, постоянно ставит рекорды. Но где он в решающий момент? Кому-то важны его хет-трики «Леганесу»? «Барселона» вчера побила древний рекорд «Реала Сосьедад» - 39 матчей Ла Лиги без поражений подряд. Но разве эта стабильность перекрывает прошлогоднюю осечку в чемпионате Испании, когда небрежно отнеслись к средним соперникам и даже победа над «Реалом» не принесла титул? Рекордов много, но они стали фоном.

Нередкие политические спекуляции

Испанские арбитры слабее российских коллег. Испанские рефери отменяли чистые голы «Барселоны», позорная практика. Но каталонцы не идиоты, чтобы не замечать, как порой президент их любимого клуба или Пике перегибают палку, объясняя все осечки строго теорией заговора. «Барселона» победила в 7 из 10 последних чемпионатов Испании с этим сезоном включительно – вот вам факт, а не спекуляции.

О каком желании Испании не награждать Каталонию в футболе может быть речь? Хотели бы реально лишить шансов – привязали бы к Месси отмывание денег наркобаронов из Южной Америки через «благотворительные матчи» и закрыли его на семь лет. Как не все каталонцы верят популистским обещаниям о светлом будущем при отделении, так многих откровенно бесит, когда «Барселона» корчит из себя святую. Были ошибки и в ее пользу – Вальверде об этом говорил.

Разница возможностей и результатов

В клуб вбухивают сотни миллионов евро, которые зарабатывают за счет фанатов и популярности бренда в мире. Месси с коллегами просит надбавки, а потом сливает на выезде в Лиге чемпионов и недооценивает «волков». Никто не заявит, что «Рома» сильнее «Барселоны». Или что римляне могут играть стабильнее и мощнее, когда находятся на пике, чем это делают каталонцы. Ведь это не так.

Более того, «блаугранас» с годами не стали слабее. Уход Неймара заставил перестроиться. Не говорите, что с бразильцем не влетели бы «Роме», ведь влетали «Ювентусу» и ПСЖ буквально годом ранее. Вальверде вправду хороший тренер, рациональная «Барселона» - самая сильная со времен Гвардиолы. Но ей по-прежнему не хватает той одержимости и искры, что была во времена «тики-таки». По возможностям это стабильный финалист ЛЧ, и несоответствие ранит фанатов. Они ведь видят, что могут лучше. 

Королевское поведение «Реала»

Фанатам «Барселоны» есть с кем сравнивать. Кто король европейского футбола? «Реал», у него восьмой полуфинал подряд и три раза команды Анчелотти и Зидана побеждали в решающих матчах. Опережая тех, кто умеет выбить «Барселону». Болельщиков «блаугранас» бесит, что они поддерживают такую мощную во всех смыслах корпорацию, а им в решающий момент очень часто подкладывают свиную голову. Они ведь в белые футболки не переодевались, как один бывший капитан, поэтому и злятся.

Никто не хочет видеть, как Месси сдается «Роме». И уж точно не хотят видеть, как Роналду подбадривает «сливочных» в провальной игре и те пробуют выкрутиться против мощного «Ювентуса». А потом Криштиану еще и пенальти пробил лучше, чем это часто делает Месси. «Барселона» слишком сильная, чтобы использовать инерцию в чемпионате Испании и голый класс. «Реал» порой пользуется теми же фокусами, но у них моральное превосходство над всеми чемпионами топ-5, не только над испанскими середняками.

Безвольность Лионеля Месси

На волне гениальности может все, но как действует в критических ситуациях? Нет совершенных людей, нет совершенных футболистов. Месси годами учился быть лидером до конца, но по результатам сборной Аргентины понятно – есть вещи, которые ему не по плечу. Стать Марадоной не сможет, не его это. Даже победы «Барселоны» в Эль Класико с крупным счетом – с разницей в три-четыре мяча, мало что дают Месси на длительной дистанции и не помогают быть лидером всегда.

Лионель - не капитан, на нем повязка смотрится нелепо. «Реал» и Криштиану, проигрывая чемпионаты Испании, умудряются сохранять королевское достоинство во многих решающих матчах. Они выгрызают результат. Имеют железные нервы и не только нервы. У «Реала» свои грехи, но Роналду сейчас намного ближе к шестому «Золотому мячу». Александр Глеб прав: по лидерским качествам Лионеля и Криштиану сравнивать так же неуместно, как по физической подготовке. На этих полях чистая победа легенды «Реала».

Неумение учиться на своих ошибках

«Реал» прошел большой путь – от полного неудачника плей-офф ЛЧ (семь лет без полуфиналов) до главного триумфатора. А «Барселона» подводит без помощи со стороны. Так уж получилось, но самый характерный порыв команды в Лиге чемпионов случился в одном из самых скандальных матчей в истории против «Челси». Так уж вышло, что их лучший камбэк не обошелся без странных решений немецкого арбитра Айтекина. А что могут без судейской поддержки в неудачных матчах?

«Барселона» умеет принимать неправильные решения, и глупейшая потеря коммерчески ценного Неймара может быть лишь частью серии проколов. У каталонцев дела идут намного лучше, чем у сотен европейских клубов? Да, но у болельщиков есть причины для раздражения. За семь лет шесть раз повторяли похожие ошибки, выступают противоречиво. Фанаты каталонцев любят клуб и команду, но они на месте молодой девушки, которая вышла замуж в наивной надежде изменить талантливого любимого.

А через семь лет узнала, что муж успел сменить шесть любовниц. Но девушка может развестись, а фанатам идти некуда. «Барселона» предает поклонников безволием, будучи феноменально мощной командой и частым чемпионом Испании, что и вызывает праведный гнев. 

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Все комментарии
Footlife
Footlife
19 апреля в 14:25
Единственный клуб который по настоящему ставит в тупик Мадридский Реал, пусть
это будет лч, ла лига и т.д, это Барселона...
Footlife
Footlife ответил DXTK
19 апреля в 14:21
DXTK:
Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
Слабоват ты пока что, до Barca-f пока далеко
рус фан
рус фан
18 апреля в 02:09
Я могу высказать свое субьективное мнение про некоторые игровые проблемы каталонских, основное конечно это оборона и опорная зона, нет тяжелого энергичного опорника типа Маскерано (как в начале карьеры за каталонских, чистая шестерка), правый край обороны уступает по классу ушедшему Алвесу, сейчас там просто средний португальский защитник не более, Альба хорош в атаке, в обороне он почти всегда играл очень средне, Динь еще хуже, ну и теперь надо признать что Пике с возрастом стал менее расторопен (как и Рамос в Реале) и в партнеры ему надо покупать таких парней как Хуммельс или Бонуччи (кстати Ван Дейк то же подошел бы, но Ливер всех обогнал), а не тех кто сейчас, хотя по Мине еще сложно судить слишком мало матчей. Проблемы команды налицо именно в том что много пропускает на выездах, у Реала кстати примерно такая же проблема, то есть явный уклон команды на атаку, но у нас хотя бы есть (балансиры) Модрич и Каземиро которые страхуют ошибки и часто подчищают средне обороняющихся надо признать Крооса, Карвахаля и Марсело, то у каталонских игроков способных на подобное только Бускетс который все одно больше восьмерка чем необходимая шесть, как и Паулиньо и Ракитич.
DVoxNN
DVoxNN
17 апреля в 20:35
Автор - ты болен
амурец
амурец
17 апреля в 14:03
статья супер всё по делу
амурец
амурец ответил DXTK
17 апреля в 11:51
DXTK:
Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
столько много написал и какую то ересь
alpo mish
alpo mish ответил Игорь Волков
16 апреля в 16:45
    alpo mish
    alpo mish
    16 апреля в 16:40
    СКОЛЬКО БЫ ТЫ ФАКТОВ НЕ ПРИВЕЛ ОНИ ВСЕГДА СПОРЯТ ОНИ БОЯТСЯ СМОТРЕТЬ В ПРАВДЕ В ГЛАЗА ТАКИЕ УЖ ВСЕ МАДРИТИСТЫ ВО ВСЕМ МИРЕ )
    Raul1991
    Raul1991 ответил DXTK
    16 апреля в 15:02
    DXTK:
    Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
    статья про барселону а ты пишешь про реал. Глор и в африке глор

    А «Барселона» подводит без помощи со стороны. Так уж получилось, но самый характерный порыв команды в Лиге чемпионов случился в одном из самых скандальных матчей в истории против «Челси». Так уж вышло, что их лучший камбэк не обошелся без странных решений немецкого арбитра Айтекина. А что могут без судейской поддержки в неудачных матчах?(с)


    Может обьяснишь это?)) Глоры месси и барселоны упрекают реал в нечестной игре, ладно если бы сами были святые, но ведь у самих рыльце в пушку=)
    Для барсоглоров знакомо понятие двойные стандарты, почти все лицемеры!!
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    16 апреля в 10:41
      cevin cigan
      cevin cigan ответил alpo mish
      15 апреля в 23:40
      alpo mish:
      Я всегда за честную игру если даже это барса и некот играми я ее не горжусь айтекин тоже и первый финал реала с атлетико я болел за реал не потому что атлетико выбил барсу а реально реал играл красиво и сильно но вот игру с баварией я смотрел и там игру испортил судья но финал они заслуженно обыграли юви тогда но в этот раз все было не красиво
      Ты джина лучше послушай,он тебе много интересного на ночь расскажет.....адиос амиго.......
      alpo mish
      alpo mish ответил cevin cigan
      15 апреля в 22:51
      Я всегда за честную игру если даже это барса и некот играми я ее не горжусь айтекин тоже и первый финал реала с атлетико я болел за реал не потому что атлетико выбил барсу а реально реал играл красиво и сильно но вот игру с баварией я смотрел и там игру испортил судья но финал они заслуженно обыграли юви тогда но в этот раз все было не красиво
      kiendjin
      kiendjin ответил alpo mish
      15 апреля в 22:43
      alpo mish:
      Реал в полуфинале 2 раз подряд из за спорных решений судей и ты говоришь сильнейшие а не многовато ли ошибок судей в пользу сильнейшей команды кот выводит в полуфинал а? Так называямая сильнейшая команда кот сливает игры в ла лиге откровенно говоря что бы быть в форме в лиге чемп побеждает с помощью спорных решений и она сильнейшая а?Прошлом году барса потеряла чистых 9 очков из за ошибок судей в ла лиге в пользу сильнешей команды хотя выиграла у сильнейшей команды у нее дома не слишком ли благогосклонны к сильнейшим арбитры а ? Это что рок всех противников сильнейшей команды или все таки дело в другом ? Барса хотела требл и на легке пройти рому за что была наказана.И вот сильнейшие видели эту игру порадовались со своимии болелми вместе с ромой и на следующий день у себя дома пропустили аш 3 сильнейшие не смогли все 90 мин забить у себя дома и дальше все видели что случилось это ли сильнейшая команда? ))
      В прошлом году Барса потеряла чемпионат из-за незамеченного судейского гола в ворота Бетиса а там гол был метровый за линией в воротах, и последнем классико показательно отымела РЕал у них же дома 3-2..Судья как и налоговая в Мадриде это невозможно не признать.
      alpo mish
      alpo mish
      15 апреля в 22:42
      Сильная команда та команда которая заваевывает за 1 сезон трофей и барса ближе к этому чем "сильнейшая"команда с ее "арбитрами"раз уже вы признаете что можете проиграть баварии и и раз для вас честь проиграть баварии в полуфинале это вам же не рома и не жирона и не бетис из ла лиги какой та ) а бавария чемпион бундеслиги так что посмотрим игру надеясь что не будет спорных моментов будет честная игра и в мае подсчитем сколько у сильнейшей и у слабой барсы трофеев конечно лига чемп по статуса выше ) не придирайся к этому я знаю и 3 раз подряд и это учтем)
      kiendjin
      kiendjin ответил Gelious
      15 апреля в 22:41
      Gelious:
      Просто переоценивают силу Барселоны, тут не только в безволии дело. В чемпионате и у Реала настрой слабый, и остальные противники слабые. А как главный клубный турнир наступает - так сразу и вылетают. О какой силе говорят, если они в ЛЧ проигрывают постоянно и крупно.
      В каком смылсе главные = для клуба главный это чемпионат ибо все доходы подерхивающие этот самый клуб с 38 туров Испании, Лч пристижен но это понты..Барса 3-0 бьет Реал на Бернабеу, сила не оспарима, но Барса не железна..И стабильно плохо играет на выезде, это не для кого не секрет..
      kiendjin
      kiendjin ответил DXTK
      15 апреля в 22:37
      DXTK:
      Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
      Автор походу сливочный с детства...Писал бы прямо мой РЕал , мой Рояль..АХа-ха)..Но Барса феноменальна, если кому то проигрывает это все равно что комета на пуканы наших ненавистиников упадет.А пенальти нам как ставили так и ставят, и горе князь несмотря на изнасилование Оливером его клуба тоже будет скулить в такой же манере..Но на Рояле тока мы можем играть ребята, нет криптонита для Переса большего,..Остальные Баварии и прочие..Сомневаюсь что Бавария пройдет , Реал ее уже который год гнет с судьями и без, ну если сможет Юп то будет настоящий холодец..Ну Ливерпуль безбашен и непонятен..2013 год возможен но тока между двумя немецкими тренерами, где Клопп может взять реванш!
      cevin cigan
      cevin cigan ответил alpo mish
      15 апреля в 22:35
      alpo mish:
      Реал в полуфинале 2 раз подряд из за спорных решений судей и ты говоришь сильнейшие а не многовато ли ошибок судей в пользу сильнейшей команды кот выводит в полуфинал а? Так называямая сильнейшая команда кот сливает игры в ла лиге откровенно говоря что бы быть в форме в лиге чемп побеждает с помощью спорных решений и она сильнейшая а?Прошлом году барса потеряла чистых 9 очков из за ошибок судей в ла лиге в пользу сильнешей команды хотя выиграла у сильнейшей команды у нее дома не слишком ли благогосклонны к сильнейшим арбитры а ? Это что рок всех противников сильнейшей команды или все таки дело в другом ? Барса хотела требл и на легке пройти рому за что была наказана.И вот сильнейшие видели эту игру порадовались со своимии болелми вместе с ромой и на следующий день у себя дома пропустили аш 3 сильнейшие не смогли все 90 мин забить у себя дома и дальше все видели что случилось это ли сильнейшая команда? ))
      Ох и не хило же тебя торкнуло?!
      alpo mish
      alpo mish ответил cevin cigan
      15 апреля в 22:10
      Реал в полуфинале 2 раз подряд из за спорных решений судей и ты говоришь сильнейшие а не многовато ли ошибок судей в пользу сильнейшей команды кот выводит в полуфинал а? Так называямая сильнейшая команда кот сливает игры в ла лиге откровенно говоря что бы быть в форме в лиге чемп побеждает с помощью спорных решений и она сильнейшая а?Прошлом году барса потеряла чистых 9 очков из за ошибок судей в ла лиге в пользу сильнешей команды хотя выиграла у сильнейшей команды у нее дома не слишком ли благогосклонны к сильнейшим арбитры а ? Это что рок всех противников сильнейшей команды или все таки дело в другом ? Барса хотела требл и на легке пройти рому за что была наказана.И вот сильнейшие видели эту игру порадовались со своимии болелми вместе с ромой и на следующий день у себя дома пропустили аш 3 сильнейшие не смогли все 90 мин забить у себя дома и дальше все видели что случилось это ли сильнейшая команда? ))
      alpo mish
      alpo mish ответил cevin cigan
      15 апреля в 22:09
      Реал в полуфинале 2 раз подряд из за спорных решений судей и ты говоришь сильнейшие а не многовато ли ошибок судей в пользу сильнейшей команды кот выводит в полуфинал а? Так называямая сильнейшая команда кот сливает игры в ла лиге откровенно говоря что бы быть в форме в лиге чемп побеждает с помощью спорных решений и она сильнейшая а?Прошлом году барса потеряла чистых 9 очков из за ошибок судей в ла лиге в пользу сильнешей команды хотя выиграла у сильнейшей команды у нее дома не слишком ли благогосклонны к сильнейшим арбитры а ? Это что рок всех противников сильнейшей команды или все таки дело в другом ? Барса хотела требл и на легке пройти рому за что была наказана.И вот сильнейшие видели эту игру порадовались со своимии болелми вместе с ромой и на следующий день у себя дома пропустили аш 3 сильнейшие не смогли все 90 мин забить у себя дома и дальше все видели что случилось это ли сильнейшая команда? ))
      dimagas1
      dimagas1 ответил DXTK
      15 апреля в 21:25
      DXTK:
      Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
        No Full
        No Full
        15 апреля в 17:23
        есть доля правды.Месси пару лет уже выглядит уставшим....Как он носился 20-ним и сейчас - день и ночь.
        barka22
        barka22 ответил cevin cigan
        15 апреля в 15:48
        Ага барса только и делает,что с утра и до вечера сокер читает,иксперты б...
        cevin cigan
        cevin cigan ответил Барсеножeчницa
        15 апреля в 14:08
        Барсеножeчницa:
        Барселона всегда над Мадридом, сверху!!!
          maliw
          maliw ответил D.vil
          15 апреля в 14:05
          D.vil:
          Такими темпами и сборную России можно оправдать!) Как можно ее судить по одному-двум провальным матчам, когда они так хорошо прошли квалификацию, и так хорошо играли в товарняках?:)))
          сборная россии это другое , а тут ребята действительно приехали на прогулку , за что их и наказали - по делу.
          Барсеножeчницa
          Барсеножeчницa ответил cevin cigan
          15 апреля в 13:59
          cevin cigan:
          Не доводите психику барсуков подобными статьями! Пожалейте их молодые сердца! У них и так всю неделю полыхает,а тут с успехами Реала их вообще накроет!
          Барселона всегда над Мадридом, сверху!!!
          cevin cigan
          cevin cigan ответил alpo mish
          15 апреля в 13:54
          alpo mish:
          УСПЕХ ))))ВЫ РЕАЛЬНО ДУМАЕТЕ ЧТО ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД И ВТОРУЮ ИГРУ ПОДРЯД ВАМ ДАДУТ СУДЬЮ КОТОРОГО МОЖНО КУПИТЬ ИЛИ ОБОЖАЕТ РЕАЛ ТУТ ВЫ ВСЕ ОШИБАЕТЕСЬ НО УГАРАТЬ Я БУДУ ПО ПОЛНОЙ КОГДА БАВАРИЯ ПОСТАВИТ ВАС ВСЕХ НА МЕСТО ТОГДА У ВАС НЕ БУДЕТ НИЧЕГО НЕ КУБКА ИСПАНИИ НЕ ЛА ЛИГИ ВОТ ТОГДА УВИДИМ КАК ВЫ ВСЕ ТУТ ЗАПОЕТЕ ХАХА
          Фаны Реала судей не назначают и даже Перец их не назначает. Смешно слышать от барсуков тему про судей...да и хрен с вами. Что касается игры с Баварией,то кто говорит,что Реал уже победил? Все сильнейшие играю в 1/2 и если вашего клубишки там нет,то это извините ваши личные проблемы(при чём здесь Реал?) Если Реал проиграет,лично поздравлю Баварию(проиграть такому сопернику не зазорно) Вот и объясни,в чем проблема???
          Барсеножeчницa
          Барсеножeчницa
          15 апреля в 13:51
          Моя Барселона и мой Месси всех клубов сильней, постоянно громят Баварии,Челси и прочие Реалы! Никто не сравнится с моя Барселона!
          alpo mish
          alpo mish ответил cevin cigan
          15 апреля в 13:42
          УСПЕХ ))))ВЫ РЕАЛЬНО ДУМАЕТЕ ЧТО ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД И ВТОРУЮ ИГРУ ПОДРЯД ВАМ ДАДУТ СУДЬЮ КОТОРОГО МОЖНО КУПИТЬ ИЛИ ОБОЖАЕТ РЕАЛ ТУТ ВЫ ВСЕ ОШИБАЕТЕСЬ НО УГАРАТЬ Я БУДУ ПО ПОЛНОЙ КОГДА БАВАРИЯ ПОСТАВИТ ВАС ВСЕХ НА МЕСТО ТОГДА У ВАС НЕ БУДЕТ НИЧЕГО НЕ КУБКА ИСПАНИИ НЕ ЛА ЛИГИ ВОТ ТОГДА УВИДИМ КАК ВЫ ВСЕ ТУТ ЗАПОЕТЕ ХАХА
          alpo mish
          alpo mish
          15 апреля в 13:35
          ПРОЧИТАЛ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ БИЛИБИРДА ПОЛНАЯ.ДА ПРОИГРАЛИ И ЧТО ПРЯМО КОНЕЦ СВЕТА НЕДООЦЕНИЛИ СОПЕРНИКА ЗА ЧТО ОНА И НАКАЗАЛА И НАДО ДАТЬ ДОЛЖНОЕ РОМА ИГРАЛА ХОРОШО ДАЖЕ СЛИШКОМ ДЛЯ СЕБЯ А ЧТО КАСАЕТСЯ РЕАЛА ТУТ НЕ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РОНАЛДУ СЫГРАЛИ КОНЕЧНО А СИМПАТИИ СУДЬИ ИЛИ ДАЖЕ ДЕНЕЖКИ ПЕРЕСА УЖЕ 2ОЙ ГОД ПОДРЯД БАВАРИЯ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ ТАК ЧТО ВСЕ ВПЕРЕДИ НЕ НАДО РАСТРАИВАТЬСЯ ЛА ЛИГА И КУБОК НАШ А В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ЖЕЛАЮ УДАЧИ ЛИВЕРПУЛЮ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ФУТБОЛ ДЕМОНСТРИРУЮТ.
          ozdo
          ozdo ответил DXTK
          15 апреля в 13:25
          DXTK:
          Лучше скажите чего добились те кто прошел Барселону в ЛЧ........ Только Бавария в 2013 году победила в турнире....... Ювентус, Атлетико проиграли, да и Рома явно не удивит, им ничего не остается, как вспоминать о том, что они смогли победить и выбить каталонцев из турнира. в 2011 году мы все прекрасно знаем, кто выбил Реал из плей-офф в полуфинале - сделала это именно Барселона, после чего больше не стали сталкивать их друг с другом, понимая что это будет занавес. Тем более на Бернабеу Барса, как у себя дома, даже Ювентус их в три мяча натянул, но судья решил им помочь, чтобы они не позорились так. Если раньше говорили, что Реалу попадается слабая сетка плей-офф, и чтобы не было повода и подозрений с подогретыми шарами, стали их сталкивать с сильными соперниками типа Баварии и Юве. Но если не удается побеждать соперника стали прибегать к помощи судьям, это было отчетливо видно в 1/4 финале год назад и сейчас (голы из офсайдов, удаления у соперника и липовые 11 метровые удары). Мы все видели, истинное лицо Реала в игре с Тоттенхэмом 1-3, и это без помощи судей, когда в группе их помощь ни к чему, когда есть соперники в виде Мальме или дохлой Боруссии, Апоэлла и тд плей-офф обеспечен. Как понимаем Реал должен также был вылетал из 1/4 второй сезон подряд...... но видимо кто-то хочет увидеть 3 подряд победу в лч. PS я не удивлюсь, когда Реал не мог преодолеть несколько лет подряд 1/8 финала ЛЧ их болельщики скорей всего топили за английские клубы в частности за МЮ, но там их тоже рука Барсы карала. от сюда столько обиженных на великих и в частности на Гвардиолу.
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