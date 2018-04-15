Праведный гнев болельщиков «Барселоны»

Каталонский клуб в шаге от чемпионства, но Суарес прав – болельщики скорее разочарованы, чем довольны. «Соккер.ру» знает, что их раздражает.

Постоянные влеты в Лиге чемпионов

За пять последних сезонов «Барселона» лишь раз была в финале. Луис Эрике его выиграл, хотя правильнее приписать победу трио Месси, Суареса и Неймара. А вот когда надо было включиться всей командой, проявить характер, то вы сами видите результаты. Римский погром не был случайным, ведь еще пять лет назад «Бавария» накидала каталонцам семь голов в двух матчах, а за год до этого испанцы пустили в финал далеко не идеальный «Челси».

Безвольные матчи «Барселоны» в решающих раундах ЛЧ – норма и традиция. Речь о шести влетах за семь лет. Совпадения? ПСЖ и «Ювентус» в прошлом сезоне накидали «Барселоне» по три и больше. Причем парижане даже в ответной проваленной игре выходили один на один усилиями Ди Марии, и спас каталонцев скорее Айтекин, чем собственная безупречность. Дважды мадридский «Атлетико», теперь вот «Рома» - вылетают не от «Реала». У той же «Баварии» шестой полуфинал за семь лет, «Барселона» на такое не способна.

Частые бессмысленные рекорды

Праздник он в душе, любая формализация его убивает. А тут, куда ни плюнь - попадешь в очередную «золотую страницу» в истории каталонского клуба. Как и фанаты «Реала», болельщики «Барселоны» нередко бесятся с жиру, ведь их рацион состоит из бочек побед и ложек поражений. Вторые могут испортить целое блюдо, но к хорошему привыкаешь. После десятка трофейных лет поклонникам клуба тяжелее отвлекаться на «мелкие» вечные титулы.

Месси выдал лучший старт сезона в карьере, постоянно ставит рекорды. Но где он в решающий момент? Кому-то важны его хет-трики «Леганесу»? «Барселона» вчера побила древний рекорд «Реала Сосьедад» - 39 матчей Ла Лиги без поражений подряд. Но разве эта стабильность перекрывает прошлогоднюю осечку в чемпионате Испании, когда небрежно отнеслись к средним соперникам и даже победа над «Реалом» не принесла титул? Рекордов много, но они стали фоном.

Нередкие политические спекуляции

Испанские арбитры слабее российских коллег. Испанские рефери отменяли чистые голы «Барселоны», позорная практика. Но каталонцы не идиоты, чтобы не замечать, как порой президент их любимого клуба или Пике перегибают палку, объясняя все осечки строго теорией заговора. «Барселона» победила в 7 из 10 последних чемпионатов Испании с этим сезоном включительно – вот вам факт, а не спекуляции.

О каком желании Испании не награждать Каталонию в футболе может быть речь? Хотели бы реально лишить шансов – привязали бы к Месси отмывание денег наркобаронов из Южной Америки через «благотворительные матчи» и закрыли его на семь лет. Как не все каталонцы верят популистским обещаниям о светлом будущем при отделении, так многих откровенно бесит, когда «Барселона» корчит из себя святую. Были ошибки и в ее пользу – Вальверде об этом говорил.

Разница возможностей и результатов

В клуб вбухивают сотни миллионов евро, которые зарабатывают за счет фанатов и популярности бренда в мире. Месси с коллегами просит надбавки, а потом сливает на выезде в Лиге чемпионов и недооценивает «волков». Никто не заявит, что «Рома» сильнее «Барселоны». Или что римляне могут играть стабильнее и мощнее, когда находятся на пике, чем это делают каталонцы. Ведь это не так.

Более того, «блаугранас» с годами не стали слабее. Уход Неймара заставил перестроиться. Не говорите, что с бразильцем не влетели бы «Роме», ведь влетали «Ювентусу» и ПСЖ буквально годом ранее. Вальверде вправду хороший тренер, рациональная «Барселона» - самая сильная со времен Гвардиолы. Но ей по-прежнему не хватает той одержимости и искры, что была во времена «тики-таки». По возможностям это стабильный финалист ЛЧ, и несоответствие ранит фанатов. Они ведь видят, что могут лучше.

Королевское поведение «Реала»

Фанатам «Барселоны» есть с кем сравнивать. Кто король европейского футбола? «Реал», у него восьмой полуфинал подряд и три раза команды Анчелотти и Зидана побеждали в решающих матчах. Опережая тех, кто умеет выбить «Барселону». Болельщиков «блаугранас» бесит, что они поддерживают такую мощную во всех смыслах корпорацию, а им в решающий момент очень часто подкладывают свиную голову. Они ведь в белые футболки не переодевались, как один бывший капитан, поэтому и злятся.

Никто не хочет видеть, как Месси сдается «Роме». И уж точно не хотят видеть, как Роналду подбадривает «сливочных» в провальной игре и те пробуют выкрутиться против мощного «Ювентуса». А потом Криштиану еще и пенальти пробил лучше, чем это часто делает Месси. «Барселона» слишком сильная, чтобы использовать инерцию в чемпионате Испании и голый класс. «Реал» порой пользуется теми же фокусами, но у них моральное превосходство над всеми чемпионами топ-5, не только над испанскими середняками.

Безвольность Лионеля Месси

На волне гениальности может все, но как действует в критических ситуациях? Нет совершенных людей, нет совершенных футболистов. Месси годами учился быть лидером до конца, но по результатам сборной Аргентины понятно – есть вещи, которые ему не по плечу. Стать Марадоной не сможет, не его это. Даже победы «Барселоны» в Эль Класико с крупным счетом – с разницей в три-четыре мяча, мало что дают Месси на длительной дистанции и не помогают быть лидером всегда.

Лионель - не капитан, на нем повязка смотрится нелепо. «Реал» и Криштиану, проигрывая чемпионаты Испании, умудряются сохранять королевское достоинство во многих решающих матчах. Они выгрызают результат. Имеют железные нервы и не только нервы. У «Реала» свои грехи, но Роналду сейчас намного ближе к шестому «Золотому мячу». Александр Глеб прав: по лидерским качествам Лионеля и Криштиану сравнивать так же неуместно, как по физической подготовке. На этих полях чистая победа легенды «Реала».

Неумение учиться на своих ошибках

«Реал» прошел большой путь – от полного неудачника плей-офф ЛЧ (семь лет без полуфиналов) до главного триумфатора. А «Барселона» подводит без помощи со стороны. Так уж получилось, но самый характерный порыв команды в Лиге чемпионов случился в одном из самых скандальных матчей в истории против «Челси». Так уж вышло, что их лучший камбэк не обошелся без странных решений немецкого арбитра Айтекина. А что могут без судейской поддержки в неудачных матчах?

«Барселона» умеет принимать неправильные решения, и глупейшая потеря коммерчески ценного Неймара может быть лишь частью серии проколов. У каталонцев дела идут намного лучше, чем у сотен европейских клубов? Да, но у болельщиков есть причины для раздражения. За семь лет шесть раз повторяли похожие ошибки, выступают противоречиво. Фанаты каталонцев любят клуб и команду, но они на месте молодой девушки, которая вышла замуж в наивной надежде изменить талантливого любимого.

А через семь лет узнала, что муж успел сменить шесть любовниц. Но девушка может развестись, а фанатам идти некуда. «Барселона» предает поклонников безволием, будучи феноменально мощной командой и частым чемпионом Испании, что и вызывает праведный гнев.