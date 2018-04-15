Симеоне назвал Облака лучшим вратарем мира

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15 апреля 2018, 09:38

Главный тренер «Атлетико» считает, что вратарь его команды является лучшим голкипером мира.

«„Атлетико“ должен сохранять своих лидеров. Ян Облак — лучший вратарь в мире на данный момент. Надеюсь, он останется, а мы сможем дальше расти как команда и как клуб.

Все команды, выигрывающие трофеи, делают это не в последнюю очередь благодаря надежному вратарю».

Ранее сообщалось, что Облак интересен «Арсеналу».