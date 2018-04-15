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Симеоне назвал Облака лучшим вратарем мира

15 апреля 2018, 09:38

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что вратарь его команды Ян Облак является лучшим голкипером мира.

«„Атлетико“ должен сохранять своих лидеров. Ян Облак — лучший вратарь в мире на данный момент. Надеюсь, он останется, а мы сможем дальше расти как команда и как клуб.

Все команды, выигрывающие трофеи, делают это не в последнюю очередь благодаря надежному вратарю».

Ранее сообщалось, что Облак интересен «Арсеналу».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
15 апреля 2018 в 13:25
Один из лучших!
owl_fake
owl_fake ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля 2018 в 12:27
Ла Лига. Более чем знаковая победа в эпоху двух гегемонов.
матос
матос
15 апреля 2018 в 12:26
Один ИЗ точно , в норме уже не 1 год.
Roman73
Roman73
15 апреля 2018 в 10:45
На момент не уступает никому, несколько сезонов подряд в пятёрке лучших минимум. Атлетико забивает мало, от игры Облака сильно зависит результат.
Ян + защита+ середина+ нападение = монолит.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 апреля 2018 в 10:14
После ДДХ возможно
Гость
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