Симеоне назвал Облака лучшим вратарем мира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что вратарь его команды Ян Облак является лучшим голкипером мира.
«„Атлетико“ должен сохранять своих лидеров. Ян Облак — лучший вратарь в мире на данный момент. Надеюсь, он останется, а мы сможем дальше расти как команда и как клуб.
Все команды, выигрывающие трофеи, делают это не в последнюю очередь благодаря надежному вратарю».
Ранее сообщалось, что Облак интересен «Арсеналу».
Ян + защита+ середина+ нападение = монолит.
Ян + защита+ середина+ нападение = монолит.