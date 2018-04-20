Неприятности капитанов «Спартака» и «Локомотива»

«Соккер.ру» после критики Глушакова, миллионного штрафа Денисова и решений Гранквиста и Кришито интересуется капитанами ведущих футбольных команд страны.

Глушаков стал врагом фанатов «Спартака»?

Спартаковцы и их отношения с капитанами – отдельная песня. И против «Тосно» случились «похороны с другой стороны», как сказал сам Денис. Зато в прошлом году Глушаков придумал восемь мячей за чемпионат и праздновал титул с банкой самогона и танцами на крыше авто. Такого Дениса спартаковцы любили. Теперь вернулся с пика формы в обычное состояние – фанаты злятся, обвиняя в снижении требований к работе.

У любой толпы от обожания до казни – шаг. Диктатора Чаушеску с женой расстреляли, хотя официальный рейтинг его партии за пару дней до этого был выше 90 %. У фанатов «Спартака» на порядок меньше поводов жестко обходиться с Глушаковым, которого раньше сами переоценили. Но «красно-белые» - романтики, придумали капитана-чемпиона. А на деле Денис такой же, как сам «Спартак» - нестабильный. И обороняется так же, как вся команда.

Сказка закончилась, а Денис за промахи против «Тосно» хотя бы извинился. Есть основания полагать, что Глушаков умнее, чем некоторые члены его ОПГ «Ромашка». Странно видеть, как капитану пока еще действующего чемпиона устраивают обструкцию по поводу отдачи, ведь игрок попросту не готов работать лучше прямо сейчас, зажат между Ханни и Фернандо. Глушакова нельзя было выпускать на поле, а в позорном вылете из Кубка виноват не только капитан.

За что Денисов заплатит миллион рублей?

Юрий Павлович Семин прекрасно ладит с трудными подростками с миллионными доходами. У него есть такой замечательный талант, поэтому Ари, Рыбус, Денисов, Фернандеш и Фарфан – в команде минимум пять хулиганов-рецидивистов, так хороши в этом сезоне. Даже Тарасов перестал светить интеллектом, тренер-педагог работает со всеми, и «железнодорожники» поступают в основном грамотно.

Но Денисов – петербуржский парень из подворотни, так что добавил в богатую биографию человека с нерешенными эмоциональными проблемами еще один эпизод. Игорю не угодил допинг-инспектор и капитан не нашел ничего умнее, чем оскорбить его матерной припиской в протоколе. Нынешний Денисов старается не бить никого ногами, не посылать тренеров, даже красные карточки часто пробует обходить стороной по методу Вернблума.

Игоря надо похвалить за работу с гневом. Мало того что признал – виноват, мало того, что заплатит очень большой штраф – миллион рублей, так еще и извинился, судя по заявлению «Локомотива». Инцидент быстро замяли, чтобы капитан не пропустил решающие матчи в чемпионате. Хотя тот факт, что Денисов в любой момент может вспыхнуть, не бережет Семину нервы. Зато в этом сезоне раскрыли страшную тайну Денисова – оказывается, Игорь умеет улыбаться. Когда грохнули «Зенит» 0:3, был счастлив.

«Зенит» и «Краснодар» остаются без капитанов?

Истории можно объединить, поскольку эти капитаны в странном положении по одной причине. Семьи Доменико и Андреаса хотят жить на родине – в Италии и Швеции. При этом Кришито и Гранквист в числе лучших игроков сезона в «Зените» и «Краснодаре». Странно, что отдача от капитанов, которые летом уезжают, выше, чем от тех, из кого стоит выбрать им замену. Оттого и заменить их сложно.

«Зенит» дожил до удивительного капитана Дзюбы. А если команду вдруг возглавит Божович, не удивляйтесь, если повязка вернется к Артему. Есть, конечно, Иванович. Но тут возраст. Кокорин не очень подходит по характеру – слишком легко и часто сбивается с удачной серии. Тех, кто давно в «Зените», в команде почти не осталось. После Кришито выбрать четкого капитана проблематично, да и сам Доменико вряд ли имеет контакт и влияние на россиян в команде. Он человек, одобренный Манчини.

К Гранквисту, как и к Кришито, нет претензий по игре – как в случае с Глушаковым, например, но Андреас уйдет и «Краснодару» придется найти нового официального лидера. А поскольку Смолов, подменявший капитана Акинфеева в сборной, рвется в лигу, где арбитры не пропускают осмотры у офтальмолога, а руководят ими те, кто умеет подготовить регламент, то «быкам» предстоят поиски официального лидера. Гранквист – легенда молодого клуба, его решение повлияет на команду.

Акинфеев – идеальный вожак для нового ЦСКА?

Не найдете мудрого фаната «армейца», который с пеной у рта начнет доказывать, что не бывает в мире капитанов лучше Акинфеева. Зато Игорь хорош на поле, что не равно роли лидера в раздевалке или по ходу матчей. Как знаете, капитанами вратарей делают редко. Далеко от гущи событий, тяжело завести кого-то, кроме себя. Акинфеев – сильнейший голкипер России новейшего времени, но класс и опыт не означают, что ты идеальный капитан.

Даже Яшин редко был капитаном сборной или «Динамо», хотя разок руководил командой Турции в прощальном матче тамошней легенды. Да и Буффон стал официальным вожаком сборной и «Ювентуса» в зрелом возрасте, когда ушли другие легенды. Капитан, заводила на поле и ветеран – разные роли. Ганчаренко, если бы Игорь Владимирович был менее ранимым, мог подумать о выборе капитана из полевых ребят.

Ведь согласитесь, что разведенные голкипером ЦСКА руки – классическая картина после каждого пропущенного гола. Последний раз такое видели на днях в Уфе. Акинфеев всегда обвиняет свою оборону, даже отлично пошутил, что подвоха надо ждать и от своих, и от чужих перед «Арсеналом». Не ведет себя, как Роналду в матче с «Ювентусом», не умеет. Насколько Игорь силен в искусстве собрать команду в раздевалке и мотивировать? Или, может, у ЦСКА капитаном скорее бывает Вернблум в критических случаях?

Промахи капитанов отражаются на результатах?

У лидеров РФПЛ странные капитаны. Не плохие – Денисов, Кришито, Акинфеев и Гранквист в списке лучших игроков сезона. Но странные. Двое уезжают – не смогут сплотить коллективы. У спартаковского вожака фаза сложных отношений с фанатами, не первый такой конфликт, и играет скверно. К Акинфееву своеобразное отношение у болельщиков разных клубов. Явно не аналог того, как в Италии относились к Мальдини или Хавьеру Дзанетти. А Денисов в 33 года использовал мат в официальном документе.

Поскольку факт нарушения признан, по регламенту Игоря могли дисквалифицировать на срок от 2 до 4 матчей. Но у Денисова фамилия не Смолов – будет играть. Как видите, не получается набрать капитанов без приключений или оговорок. Акинфеев – единственный, кто сейчас в тени без происшествий. Но Игорь, к сожалению, не из тех, кого будут любить вечно. Поэтому странная картина времен Евро-2016, когда футболисты друг за другом отказывались принимать капитанскую повязку, легко объяснима.

В ведущих клубах нет капитана на века, фигуры легендарной и одновременно с идеальной репутацией не просто хорошего футболиста, а исключительного вожака. Не культивируют в российском футболе вменяемых лидеров. И это всегда сказывается, ведь нередко капитаны вытаскивают великие матчи – как Джеррард в раздевалке финала «Милан» - «Ливерпуль» в Стамбуле. Впрочем, если не Глушаков, Кришито, Гранквист, Денисов или Акинфеев, то кто?

Не сказать, что у них за спиной очередь из более достойных, стабильных и умеющих не вляпаться в истории. В результате отсутствие молодых российских игроков с капитанскими качествами мешает найти сильного будущего вожака для сборной. Акинфеева ведь назначил человек с усами, который считает себя единственным достойным лидером сборной. Так что Игорь заложник повязки, а не футболист, который заведет команду в решающий момент. Ведь прошлое не забыто и может повториться.

И в этом парадокс. Ведь часто масштаб фигуры и харизма у капитана такие, что их промахи легко вспомнить, но еще проще игнорировать. Зидана и Буффона после выходок критиковало меньше людей, чем поддерживало, хотя оба подставили свои команды – Зинедин не бил пенальти в серии, а Джиджи дал Роналду отдохнуть перед пенальти. У Терри, Джеррарда или Тотти десятки проделок разных лет, но прирожденным капитанам многое прощают. Российскому футболу не хватает непогрешимых фигур подобного масштаба.

Ведь современным капитанам клубов РФПЛ ничего не прощают и ничего не забывают. Или это особенность такая? Одни не могут не чудить, а другие обожают создавать или развенчивать их культовый статус. В этом смысле все в одной лодке, и Глушаков с Денисовым принципиально не отличаются от тех, кто зло оценивает их действия.