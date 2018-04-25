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Увольнение Карреры. Ошибка, неизбежность, спасение

вчера, 17:40
Увольнение Карреры. Ошибка, неизбежность, спасение

Живите долго, спартаковцы – если вернется великая смута, до нового чемпионства еще долго. А пока суд да дело, «Соккер.ру» выясняет, как поступить с тренером?

Перечеркнут ли девять дней полтора года работы Массимо со «Спартаком»? Трофеев в сезоне точно не будет, прямая путевка в ЛЧ под угрозой. Никто не снимает ответственность с других менеджеров и футболистов, но необходимо взвесить аргументы по тренеру. Ведь решение о будущем Карреры в «Спартаке» точно будет принято. Или Федуном, или самим Массимо.

За уход. Тренерские ошибки

Тактика, которую прочитали середняки – раз. Доверие не заигравшим футболистам – два. Отсутствие правильной реакции в сложных ситуациях – три. «Спартак» Карреры «плыл» часто, особенно на выезде. Футбольные судороги остались. Оборона держалась, пока на пике формы были средние мастера и Таски на подхвате. Опорная зона на одном человеке, Фернандо устал – пошла жара. Каррера виноват, это очевидно.

Против. Просчеты футболистов

Комбаров, Глушаков, Боккетти, Кутепов, Зобнин, Ещенко, Зе Луиш – приличные футболисты. Но не кандидаты в постоянные чемпионы. «Локомотив» ведь не будет первым из года в год. Вот и «Спартак» по тому же принципу стал и не будет первым. Раз так, то где тут прямая вина Карреры? С «Уралом», «Тосно» и «Ахматом» футболисты думали о следующих матчах – о возможности взять титулы. За это и поплатились, ни класса, ни мотивации не хватило.

За уход. Слабый менеджмент

Слабый менеджмент клуба служит веской причиной попрощаться с наставником и назначить очередного Аленичева. Чтобы снова жалобы, снова Федун об арбитрах начал и при этом заявил, что на дорогих игроков денег нет. У «Спартака» раньше были еще более слабые руководители. Но и нынешний выбор тех, кто влияет на принятие судьбоносных решений, скорее убедит Карреру – кашу из топора варить тяжело.

Против. Неумение назначать

Отправят Карреру в отставку и заживут? Если для Массимо слабый класс тех, кто им формально управляет – повод собрать вещи, то для «Спартака» неумение попасть в нужного тренера – причина для продолжения работы с итальянским наставником. Каррера стал случайной находкой, и эту «золотую жилу» легко могут зарыть обратно в газон, если сейчас примут необдуманное, но при этом хитрое решение. В «Спартаке» обожают все спихнуть на тренеров – Эмери в курсе. Может, и Каррера узнает, что это он Педро Рошу выбрал?

За уход. Предсказуемость команды

Увидели новый «Спартак»? Вряд ли ставка на атаку – нечто новое. Хотя стоит признать, что в чемпионском сезоне доминировали реже, а побеждали чаще. Тогда же меньше пропускали, и не только последние поединки напомнили, что возвращаются к истокам. Защиты у «Спартака» нет, Каррера ее не создал. Выездные поражения, сенсационные проколы, неумение довести атаки до ума – все уже было. Карреру можно поругать не только из-за последних результатов. 

Против. Неудачный момент

Орлов прав, если Манчини – Фигаро, приехал заработать. Каррера - другой, старался, но состоявшимся тренером пока не является. Для молодых наставников синдром «второго сезона» - норма. Но чтобы его адекватно одолеть, нужна поддержка клуба. Здесь ее не было с прошлого лета, и хотя с августа по апрель Каррера держал команду – побеждали в РФПЛ, как только устали – провалились. Похоже, шансы Карреры получить удачное предложение растаяли.

Провалился не только «Спартак», провалились под землю перспективы Массимо в большом иностранном клубе. Только если Аллегри вдруг уйдет, указав на Карреру как на неожиданного преемника – итальянец сможет уйти даже после провала в чемпионате России. Пока же вероятнее, что после «Тосно» и «Ахмата» претенденты передумают. И тогда у Карреры останется только одна задача – перестроить «Спартак», вопреки врагам в клубе и особенностям игроков.

Мнение читателей. Массимо пора уходить?

Зная «Спартак», уход Карреры уже состоялся. Даже если Массимо поступит по чести и попытается спасти команду и переформатировать ее состав летом, подсунут новых средних игроков. Продадут Промеса, конкуренты прибавят, российские футболисты поймают новую звезду в неподходящий момент. И Федун под давлением клубных паникеров, среди которых много недругов и завистников Карреры, уволит Массимо.

Дело времени и количества новых поражений. Вот только, если все развивается именно так, как представляется извне – с взаимными претензиями, поиском крайних, отсутствием элементарного профессионализма со стороны возрастных игроков и ошибками тренерского штаба – их сам Каррера не отрицает, то исход предопределен. «Спартак» неожиданно вскочил в чемпионский поезд, и его так же случайно сбросили с локомотива.

В случае вылета из зоны ЛЧ не назовете ни одной веской причины, зачем Каррере оставаться в России. Только не говорите, что должен «Спартаку», это не так. Пока у него есть репутация молодого наставника, который вернул чемпионство и достоинство некогда великому клубу – хотя бы на время, срочно нужно принимать предложение из Италии или другой лиги.

Сказка была яркой, но поиграли в лидера, и хватит. Если Каррера не получил полной поддержки руководства после чемпионского сезона, то и сейчас не получит. А это значит, что для него лично работа со «Спартаком» будет ошибкой. Еще одной ошибкой станет отсутствие усиления. Впрочем, есть даже неплохой вариант – назначить Парфенова и дать ему денег. Но и здесь футболисты с руководителями «Спартака» сделают все, чтобы через год чемпионом был кто угодно – хоть «Краснодар», хоть «Зенит», но снова не красно-белые.

Кошмарные девять дней не случайны, и Каррера не главный виновник случившегося. Скорее его заслуга, что по игровым параметрам «Спартак» вправду тянул на «золотой дубль». Но один на арене не воин, а когда против тебя забитая годами поражений армия фанатов – умный гладиатор выкупит себя и объявит вольным человеком, избавив от необходимости покоряться капризной толпе. В клубе «Спартак» был бардак, остается бардак и будет бардак, поскольку не видно желания навести порядок. Зато видна очередная охота на ведьм, как в случае с поваром, нутриционистом или в будущем тренером по физической подготовке.

«Спартак» - странный клуб, и это данность. Каррера прикрыл изъяны медалями, как мог. Но, как видите, его не поддержали. Лучшим для Массимо вариантом становится уход. Ведь ничего сверхъестественного не случилось, накануне сезона говорили фанатам – готовьтесь, будет хуже. Наоборот шанс проскочить к новым титулам стал сюрпризом, ведь конкуренты провалились – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» не наиграли на кубок и «золото» ни под каким соусом. Но первым занял место «Локомотив», а «Спартак» растерял чемпионские очки и уверенность в себе.

Теперь два пути. Менять тренера или менять команду, отставляя наставника. Можно еще соединить первое и второе, но это слишком сложная комбинация для Родионова. Многое определит место, на котором финишируют – второе заметно отличается по перспективам от пятого. Но в целом ситуация складывается, как в буднях из прошлого. Если все пойдет так, как обычно, то следующий Каррера появится и принесет титул в 2033 году. А этот поймет, куда все идет, и уедет, махнув рукой. Ведь команда ему попалась своеобразная.

Выиграли – зазнались. Проиграли – в кусты, убегают от общения с болельщиками. Сам Массимо после «Ахмата» не испугался ни вопросов журналистов, ни фанатов. Своим в «Спартаке» адекватный Каррера не стал, и это его шанс на успешную карьеру. Но вряд ли в московском клубе, где многое по-прежнему запущено. Ставка на случай, что «Локомотиву» не хватит дыхания, другие конкуренты сами себя высекут, а «Спартак» вернет еще и Кубок России, не сыграла. Практика показала, что даже на достойное прохождение сравнительно легкого пути не способны. Каррера виноват, но его уход может стать дополнительной проблемой, а не решением известных бед.

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Все комментарии
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев
вчера в 23:58
с ума сошли? Каррера - лучшее, что случалось со Спартаком за последние 10-15 лет
cska plus
cska plus
вчера в 22:39
Без денег федуна итальянец физрук, он сам уйдёт.
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Защиты у «Спартака» нет, Каррера ее не создал.
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А ведь именно за этим его и приглашали.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Fits Fits
вчера в 21:55
Fits Fits:
Какой смысл убирать Карреру? Если останется тот же состав, то пригласи хоть Маура, хоть Клоппа, хоть Пепа... Ничего они не смогут сделать... А Каррера сделает выводы, это однозначно... Во всем мире, когда сильные команды проигрывают слабым, никто не посыпает голову пеплом... понимая, что это футбол... А когда Спартак влетает... начинается вселенская истерика... А почему? Да все потому, что Спартак не уважает своих соперников... Для них еще не наступило осознание того, что не надо делить команды на тех, кто ровня им, и на тех, кому просто стыдно проигрывать... Этот столичный снобизм погубил многих тренеров... Надеюсь, Каррера не из этой плеяды...
А мне Ваши мысли понравились, что то в этом есть. Про столичный снобизм и не уважение соперника. Очень хорошо сказано.
Fits Fits
Fits Fits
вчера в 21:27
Какой смысл убирать Карреру?
Если останется тот же состав,
то пригласи хоть Маура, хоть Клоппа, хоть Пепа...
Ничего они не смогут сделать...
А Каррера сделает выводы, это однозначно...
Во всем мире, когда сильные команды проигрывают слабым,
никто не посыпает голову пеплом... понимая, что это футбол...
А когда Спартак влетает... начинается вселенская истерика...
А почему? Да все потому, что Спартак не уважает своих соперников...
Для них еще не наступило осознание того, что не надо делить команды
на тех, кто ровня им, и на тех, кому просто стыдно проигрывать...
Этот столичный снобизм погубил многих тренеров...
Надеюсь, Каррера не из этой плеяды...
Nety-net
Nety-net
вчера в 20:33
Каррера ростет со Спартаком, он хочет там работать, я симпатизирую Спартаку, только из-за него. Если его профукают то Федину надо завязывать с футболом.
serh62
serh62 ответил Zimka
вчера в 20:30
Zimka:
Как будто 2-3 место для спартака это провал, годами сидели без ЛЧ , а тут им квалификация не нравится.
не думаю что спартак дотянет до квалификации ЛЧ. скорее всего будет в лиге европы соревноваться
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 20:25
Спокойно - цыплят по осени считают. Дайте нормальному итальянскому мужику с настоящим мужским характером доиграть нормально последние три тура чемпионата России. А там посмотрим. Хорош на него гнать пацаны. Все мы люди, а не роботы запрограммированные только на победу. Да и тех Каспаров побеждал. Потому что они железки, а мы люди и мыслим неординарно. У всех есть взлеты и есть падения. Эта штука называется просто - Жизнь. Не трогайте Массимо. Дайте мужику спокойно работу работать.
Николай 86
Николай 86
вчера в 20:12
Бред. Какие-то умозаключения, сделанные по трем играм, предсказания на будущее... У нас в этом году ЦСКА, Зенит и Краснодар взяли золото, чтоб можно этим было упрекать Спартак? Или они же взяли кубок? Или какой-то другой клуб, а не Спартак, не проигрывал с августа до прошлой недели? У всех когда-то происходит спад, у нас он пришелся на эти игры. Это футбол. Автор этой статьей решил рейтинг набрать, поспекулировав на любимой теме троллей-ну что ж, держи заслуженную единицу!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:40
Увольнение Карреры -- неизбежность.
Белый Бим Черное Ухо
Белый Бим Черное Ухо
вчера в 19:30
С одной стороны Карерра выжил классного аналитика Пилипчука и набрал дилетантов из швейцарии и физрука Д Урбано помешанного не а зарядке в лыжном формате после чего не стоит удивляться такому количеству травм а с другой стороны если он был против трансфера по Педро роши то ему надо памятник поставить из бронзы на красной площади
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:24
Все очень сложно. Надо дождаться конца сезона и там уже раздовать "пряники". А так Статья не к месту в настоящее время. Провоцирует.
Sully
Sully
вчера в 19:22
конец юбилея симоняна это конец физкультурной работы в спартаке, кто следующий физрук? ждем Де Зеува в спартаке, он их натренирует как надо.
mat73
mat73
вчера в 19:19
Пустая болтовня
PROMES
PROMES
вчера в 19:15
Автору лучше жевать,чем говорить откровенную ерунду,кто он такой чтобы давать оценки Массимо!!!
mikysss
mikysss
вчера в 19:12
Бомжи устроили чехарду с тернерами и в итоге рискуют 3-й год или какой там уже без ЛЧ остаться, давайте и мы так же начнем и будем ждать еще 16 лет ... Ни в коем случае не увольнять Карреру, даже не думайте, Леня Арнольдыч!!!
mikysss
mikysss
вчера в 19:07
Достали эти журналюги и экшперты, где они мозг берут? наверное на помойке или стимулируют их конкуренты чтоб вносили смуту... Чемпионат - после 8ми первых туров обидные ничьи, 3из4 поражение от топ-5 и 11-е место (или 10-е неважно) потом до апреля безпройгрышная серия и второе место - повод? Еврокубки - порванная на тряпки Севилья ничья с Ливером, не взломанный марибор (обидно) и ...оплеуха на Энфилде? Да, но расскажите это Порту Мансити и Роме, а так же в АПЛ спросите - да не приятно 7 штук влететь, но это соперник который в классе в разы выше и идет сейчас катком по Европе и по клубам которые тоже уж выше классом спартака. Далее в Ле все таки вышли но результат обидный в итоге, да. Но давно ли спартак в ЛЕ играл не говоря про ЛЧ? КР в кой-то веки дошли до полуфинала, и только по пенальти уступили тут в чем вина тренера??? сколько серий было у великих и сколько поражений???? до... много и чего сразу тренера в отставку отправляли??? ага щас... Впереди еще 3 тура, а уже желтопрессные обмылки пишут пургу про увольнение. 2-е место а сним ЛЧ еще не потеряны - какое нафиг увольнение. Да даже если на радость конебомжам на 5-ом останемся - это Спартак - все равно увольнять нельзя будет. Такого тренера потом еще 16 лет искать будем
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:04
Я бы посоветовал Зениту забирать Карреру, чем то на Спаллетти смахивает, и пока не избалованный, живёт футболом, ответственный, на бабки разводить точно не будет. Перебиться, пока шишка со лба Зенита исчезнет, хороший выбор. И грабли не мешает убрать, которые там без нужды находятся, а уход за ними, как за бесценными.
MAUS
MAUS ответил Добряк
вчера в 19:03
Добряк:
Автор точно за мясных топит...
Автор ПРОВАКАТОР!!!
И баста!
MAUS
MAUS
вчера в 19:01
СТАТЬЯ НИ О ЧЁМ!!!!
Один ЗВОН!!!!
Я ее даже читать на стал ибо знаю для кого она написана))))) Литейного и Ко)))
Автору смело могу поставить ОДИН бал , всё-таки страрался по клавишам))))
Стрелков
Стрелков
вчера в 18:56
Как в России скоры на расправу ! Три недели назад, когда Спартак выдал серию побед и вышел на второе место, приблизившись к Локомотиву, на фоне отставки Шалимова как только не хвалили Карреру, называли примером для подражания. И что ? Пара неудачных матчей и все орут "В ОТСТАВКУ ! ! ! " Оказывается, Каррера "еще не состоявшийся тренер" ( Орлов сказал ). Что за бред ! ! ! В целом по сезону команда играет отлично, если б не глупые потери на старте, когда из 2-0 несколько раз упустили победу, был бы сейчас Спартак в лидерах.
Дайте спокойно закончить сезон, да и не вижу я никаких поводов увольнять хорошего тренера.
П.С. Я не болел Спартака, я вообще ни за кого не болею, кроме российского футбола, поэтому мое мнение - взгляд со стороны.
Всем удачи !
Добряк
Добряк
вчера в 18:55
Автор точно за мясных топит...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:40
Каррера верим. КБ шарфопад не за горами. Гыгыгы
за
за
вчера в 18:40
Бакланы налетели, кони заржали...
за
за
вчера в 18:38
Что за бред? Почему это Массимо не стал своим в Спартаке?
Sergus
Sergus ответил Zimka
вчера в 18:38
Zimka:
Как будто 2-3 место для спартака это провал, годами сидели без ЛЧ , а тут им квалификация не нравится.
2-3 место еще завоевать нужно.
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:37
Наверное надо обладать незаурядным умом, чтобы предлагать уволить тренера, который:

-не получив деньги на усиление, показывает результат на уровне лучших
-дошел до полуфинала Кубка России
-борется за попадание в зону ЛЧ и имеет отличные шансы
-в прошлом сезоне взял чемпионство
-в этом сезоне взял Суперкубок

О да, увольнять, срочно, ахахах)))
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:37
Нет смысла в поднятом вопросе, нет смысла в статье.
Разве что отправные точки для троллей)
ivany4
ivany4
вчера в 18:35
Как то уже писал, что этому автору надо фантастику писать, а не аналитические статьи о футболе. Собрать по строчке из разных статей, не значит получить качественную статью.
Докатились, на главной читать нечего...
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:30
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