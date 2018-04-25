Увольнение Карреры. Ошибка, неизбежность, спасение

Живите долго, спартаковцы – если вернется великая смута, до нового чемпионства еще долго. А пока суд да дело, «Соккер.ру» выясняет, как поступить с тренером?

Перечеркнут ли девять дней полтора года работы Массимо со «Спартаком»? Трофеев в сезоне точно не будет, прямая путевка в ЛЧ под угрозой. Никто не снимает ответственность с других менеджеров и футболистов, но необходимо взвесить аргументы по тренеру. Ведь решение о будущем Карреры в «Спартаке» точно будет принято. Или Федуном, или самим Массимо.

За уход. Тренерские ошибки

Тактика, которую прочитали середняки – раз. Доверие не заигравшим футболистам – два. Отсутствие правильной реакции в сложных ситуациях – три. «Спартак» Карреры «плыл» часто, особенно на выезде. Футбольные судороги остались. Оборона держалась, пока на пике формы были средние мастера и Таски на подхвате. Опорная зона на одном человеке, Фернандо устал – пошла жара. Каррера виноват, это очевидно.

Против. Просчеты футболистов

Комбаров, Глушаков, Боккетти, Кутепов, Зобнин, Ещенко, Зе Луиш – приличные футболисты. Но не кандидаты в постоянные чемпионы. «Локомотив» ведь не будет первым из года в год. Вот и «Спартак» по тому же принципу стал и не будет первым. Раз так, то где тут прямая вина Карреры? С «Уралом», «Тосно» и «Ахматом» футболисты думали о следующих матчах – о возможности взять титулы. За это и поплатились, ни класса, ни мотивации не хватило.

За уход. Слабый менеджмент

Слабый менеджмент клуба служит веской причиной попрощаться с наставником и назначить очередного Аленичева. Чтобы снова жалобы, снова Федун об арбитрах начал и при этом заявил, что на дорогих игроков денег нет. У «Спартака» раньше были еще более слабые руководители. Но и нынешний выбор тех, кто влияет на принятие судьбоносных решений, скорее убедит Карреру – кашу из топора варить тяжело.

Против. Неумение назначать

Отправят Карреру в отставку и заживут? Если для Массимо слабый класс тех, кто им формально управляет – повод собрать вещи, то для «Спартака» неумение попасть в нужного тренера – причина для продолжения работы с итальянским наставником. Каррера стал случайной находкой, и эту «золотую жилу» легко могут зарыть обратно в газон, если сейчас примут необдуманное, но при этом хитрое решение. В «Спартаке» обожают все спихнуть на тренеров – Эмери в курсе. Может, и Каррера узнает, что это он Педро Рошу выбрал?

За уход. Предсказуемость команды

Увидели новый «Спартак»? Вряд ли ставка на атаку – нечто новое. Хотя стоит признать, что в чемпионском сезоне доминировали реже, а побеждали чаще. Тогда же меньше пропускали, и не только последние поединки напомнили, что возвращаются к истокам. Защиты у «Спартака» нет, Каррера ее не создал. Выездные поражения, сенсационные проколы, неумение довести атаки до ума – все уже было. Карреру можно поругать не только из-за последних результатов.

Против. Неудачный момент

Орлов прав, если Манчини – Фигаро, приехал заработать. Каррера - другой, старался, но состоявшимся тренером пока не является. Для молодых наставников синдром «второго сезона» - норма. Но чтобы его адекватно одолеть, нужна поддержка клуба. Здесь ее не было с прошлого лета, и хотя с августа по апрель Каррера держал команду – побеждали в РФПЛ, как только устали – провалились. Похоже, шансы Карреры получить удачное предложение растаяли.

Провалился не только «Спартак», провалились под землю перспективы Массимо в большом иностранном клубе. Только если Аллегри вдруг уйдет, указав на Карреру как на неожиданного преемника – итальянец сможет уйти даже после провала в чемпионате России. Пока же вероятнее, что после «Тосно» и «Ахмата» претенденты передумают. И тогда у Карреры останется только одна задача – перестроить «Спартак», вопреки врагам в клубе и особенностям игроков.

Мнение читателей. Массимо пора уходить?

Зная «Спартак», уход Карреры уже состоялся. Даже если Массимо поступит по чести и попытается спасти команду и переформатировать ее состав летом, подсунут новых средних игроков. Продадут Промеса, конкуренты прибавят, российские футболисты поймают новую звезду в неподходящий момент. И Федун под давлением клубных паникеров, среди которых много недругов и завистников Карреры, уволит Массимо.

Дело времени и количества новых поражений. Вот только, если все развивается именно так, как представляется извне – с взаимными претензиями, поиском крайних, отсутствием элементарного профессионализма со стороны возрастных игроков и ошибками тренерского штаба – их сам Каррера не отрицает, то исход предопределен. «Спартак» неожиданно вскочил в чемпионский поезд, и его так же случайно сбросили с локомотива.

В случае вылета из зоны ЛЧ не назовете ни одной веской причины, зачем Каррере оставаться в России. Только не говорите, что должен «Спартаку», это не так. Пока у него есть репутация молодого наставника, который вернул чемпионство и достоинство некогда великому клубу – хотя бы на время, срочно нужно принимать предложение из Италии или другой лиги.

Сказка была яркой, но поиграли в лидера, и хватит. Если Каррера не получил полной поддержки руководства после чемпионского сезона, то и сейчас не получит. А это значит, что для него лично работа со «Спартаком» будет ошибкой. Еще одной ошибкой станет отсутствие усиления. Впрочем, есть даже неплохой вариант – назначить Парфенова и дать ему денег. Но и здесь футболисты с руководителями «Спартака» сделают все, чтобы через год чемпионом был кто угодно – хоть «Краснодар», хоть «Зенит», но снова не красно-белые.

Кошмарные девять дней не случайны, и Каррера не главный виновник случившегося. Скорее его заслуга, что по игровым параметрам «Спартак» вправду тянул на «золотой дубль». Но один на арене не воин, а когда против тебя забитая годами поражений армия фанатов – умный гладиатор выкупит себя и объявит вольным человеком, избавив от необходимости покоряться капризной толпе. В клубе «Спартак» был бардак, остается бардак и будет бардак, поскольку не видно желания навести порядок. Зато видна очередная охота на ведьм, как в случае с поваром, нутриционистом или в будущем тренером по физической подготовке.

«Спартак» - странный клуб, и это данность. Каррера прикрыл изъяны медалями, как мог. Но, как видите, его не поддержали. Лучшим для Массимо вариантом становится уход. Ведь ничего сверхъестественного не случилось, накануне сезона говорили фанатам – готовьтесь, будет хуже. Наоборот шанс проскочить к новым титулам стал сюрпризом, ведь конкуренты провалились – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» не наиграли на кубок и «золото» ни под каким соусом. Но первым занял место «Локомотив», а «Спартак» растерял чемпионские очки и уверенность в себе.

Теперь два пути. Менять тренера или менять команду, отставляя наставника. Можно еще соединить первое и второе, но это слишком сложная комбинация для Родионова. Многое определит место, на котором финишируют – второе заметно отличается по перспективам от пятого. Но в целом ситуация складывается, как в буднях из прошлого. Если все пойдет так, как обычно, то следующий Каррера появится и принесет титул в 2033 году. А этот поймет, куда все идет, и уедет, махнув рукой. Ведь команда ему попалась своеобразная.

Выиграли – зазнались. Проиграли – в кусты, убегают от общения с болельщиками. Сам Массимо после «Ахмата» не испугался ни вопросов журналистов, ни фанатов. Своим в «Спартаке» адекватный Каррера не стал, и это его шанс на успешную карьеру. Но вряд ли в московском клубе, где многое по-прежнему запущено. Ставка на случай, что «Локомотиву» не хватит дыхания, другие конкуренты сами себя высекут, а «Спартак» вернет еще и Кубок России, не сыграла. Практика показала, что даже на достойное прохождение сравнительно легкого пути не способны. Каррера виноват, но его уход может стать дополнительной проблемой, а не решением известных бед.