Сколько миллиардов рублей стоил титул «Локомотива»

«Железнодорожники» мало потратили на чемпионскую основу, но «Соккер.ру» предлагает взглянуть шире. Сколько денег отдали в ожидании футбольного «золота»?

Достаточно учесть только траты на стартовый состав?

Только случайный в футболе человек, оценивая феноменальный успех «Локомотива» и цену титула, не учтет траты слабых сезонов. Речь о клубе с государственными деньгами, как у «Зенита» или «Спартака». Как ни называй ключевых спонсоров «частными компаниями», «народность» достояния сохраняется. ЦСКА тоже принимал в дар государственные деньги, что не помешало Гинеру позже примерить политически выгодной лозунг, что клубы должны быть строго частными.

Но в «Локомотиве» на такие заявления не пойдут. Ведь РЖД – государственная компания, один из крупнейших работодателей страны. С ноября 2017 года у них новый генеральный директор, но прежний руководитель правил десять лет, с 2005 года, а «Локомотив» последний раз был чемпионом страны до нового успеха в 2004 году. Через год в апреле из клуба ушел Семин, в итоге собрали 13 сезонов езды по кругу и в ожидании титула. Так что странно было бы заявлять, что чемпионство обошлось только в стоимость нынешнего состава, хотя ее посчитать для начала тоже полезно.

Во сколько обошлась «Локомотиву» чемпионская заявка?

За последний год «железнодорожники» потратили на трансферы мало даже по меркам середняка – 4.25 млн евро. Большую часть денег отдали за Кверквелию, чей контракт попросту выкупили у «Рубина». Так что открывается путь к нехитрой манипуляции. Если взять игроков стартового состава, стараясь соединить вместе воспитанников клуба и тех, кто пришел за невысокие для футбола суммы – получите удивительного чемпиона за «копейки», всего 5.5 млн евро.

За троих игроков обычного старта пришлось платить – Гильерме, Кверквелию и Рыбуса. При этом в заявке также Чорлука, Михалик, Виталий Денисов, Лысов, Ротенберг, Галаджан, Корян, Баринов, Коломейцев, Ари и Эдер. Но прелесть списка – почти все или воспитанники, или в аренде, или пришли свободными агентами. Невероятно, но факт – за 24 игроков отдали всего 17.5 млн евро, плюс деньги за аренды Эдера и Ари. Причем 12 миллионов из этой суммы заплатили за Чорлуку и Касаева. Удивительная цена состава чемпиона для футбола!

Как много РЖД вложил в ожидании титула команды?

Хотя пару лет тому назад им на 20 % урезали финансирование, речь о третьей по бюджету команде РФПЛ. По деньгам это часто был один из главных фаворитов рейтингов, что обычно прекрасно отражено в инсайдах по зарплатам футболистов. Легко найти фамилии игроков «Локомотива» в различных рейтингах с впечатляющими окладами, и далеко не всегда траты себя оправдывают.

Но если оценка личной зарплаты Тарасова или Игоря Денисова – вопрос спорный, ведь данные закрытые, то по клубному бюджету, который спрятать намного сложнее, легко оценить общие траты за тринадцать лет ожидания. РЖД – ключевой спонсор «Локомотива», за это время выложил суммарно 41 миллиард рублей, или 1 миллиард 59 миллионов долларов. Если бы эти деньги сохранили в валюте, то получили бы 60 миллиардов рублей. Можно два года содержать миллионный город!

Есть ли связь между тратами и чемпионством?

Геркус честно признался, что «Локомотив» не оценивает успешность деятельности клуба подсчетом прибыли. Тяжело считать то, чего нет. Даже если предположить очень успешный будущий сезон в ЛЧ, то полученные премиальные от УЕФА не компенсируют расходы. А если брать шире, то связи между тратами и результатами в РФПЛ нет вовсе. Стоило ли вкладывать годами в «Локомотив» миллиарды ради одного чемпионского кубка?

Но это не юридический спор – в РЖД имеют законное право выдавать футбольному клубу миллиарды рублей (особенно если эти деньги вправду тратятся на спорт до копейки). Скорее моральная дилемма, ведь есть клубы в Европе, которые себя окупают, но российские к ним не относятся. Многие насмехались над «Спартаком». Часто ругают финансовый подход «Зенита» - стали символом нерациональных с точки зрения футбола трат, не приносящих отдачу три сезона подряд.

Но при этом почти никто не заметил, что «Локомотив» всегда был рядом с этими двумя и часто выше того же ЦСКА. Столичный клуб потратил между чемпионствами свыше одного миллиарда долларов. Но часто ли слышите вопрос, нельзя ли было распределить государственные деньги с большей пользой для народа? Конечно, в РЖД не на сто процентов финансируют клуб, урезали помощь.

Но ведь были покупки Шкулетича и Хенти. Были царские зарплаты для средних российских игроков, есть они прямо сейчас. На Кубок РЖД, например, в год могли потратить 5 млн евро. Это много, можно школу построить. В итоге миллиард отдали, но связи между ним и титулом никакой. Да и Прядкин ошибается, сменяемость чемпиона не говорит о классе лиги. Лидеры РФПЛ нестабильные, поэтому дошло до чемпионств «Спартака» и «Локомотива», но оба титула – неожиданные.

Чемпионский успех списывает былые промахи?

Хватало веселых руководителей, не обязательно в юбках. Зарплаты в «Локомотиве» всегда поражали воображение. Так что утверждение, что в чемпионство вложили копейки - бредовое. Пока шли к новому чемпионству, было потрачено более 41 миллиарда рублей, свыше миллиарда долларов, если пересчитать по актуальным курсам на каждый календарный год с 2004 по 2017.

Миллиард долларов из государственной казны – не копейки, а повод задать вопросы по прошлым сезонам. Но те промахи не отменяют уникальность именно этого сезона для «Локомотива». Первого за почти полтора десятилетия, когда деньги не выбросили на ветер. С другой стороны, если суммировать бюджеты клубов, которые веками не могут объяснить, в чем смысл их существования, то получите намного больше денег и вопросов.

От таких клубов нет социальной пользы. Не развивают детско-юношеский футбол, не выполняют развлекательную функцию. И не завоевывают трофеи, какие есть у «Локомотива». Пусть клуб финансируют из государственного кармана и лет десять ошибались, оптимизация трат произошла. Забавно, что как только перестали выбрасывать деньги на странных новичков – сложилась чемпионская команда, на которую до начала сезона «ломаного гроша не давали», как правильно сказал Семин.

На финансовом пути в РЖД потерял с «Локомотивом» один миллиард долларов. А на футбольном поле вернули чемпионское звание. У подавляющего большинства государственных клубов и такой трофейной сатисфакции нет. Также вряд ли в истории РФПЛ будет еще один чемпион, чья заявка на трансферном рынке обошлась клубу в треть стоимости Халка для «Зенита» и дешевле, чем Карлос Эдуардо обошелся «Рубину» или Кокорин «Динамо» при возвращении из «Анжи».

Уникальная история – весь чемпионский состав вместе с запасными в шестой лиге в рейтинге УЕФА стоил заметно меньше 20 млн евро. Хотя не стоит забывать, что общие траты по пути к чемпионству «Локомотива» со всеми ошибками в пятьдесят раз весомее, целый миллиард долларов от государственной компании.