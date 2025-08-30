«Манчестер Юнайтед» – худший покупатель в АПЛ. На другом полюсе «Арсенал» и «Брайтон»

1756551698

вчера, 14:01

Мир футбольных миллиардов.

«Манчестер Юнайтед» переплачивает за игроков

Вылет «красных дьяволов» из Кубка лиги от клуба четвертого по рангу дивизиона – одно из главных событий августа. МЮ проиграл серию пенальти, а дорогие новички Кунья и Мбеумо оказались главными неудачниками во время кульминации поединка против «Гримсби Таун». Самое время говорить об эффективности менеджеров великого клуба из Манчестера. Журналисты Sky Sports составили любопытную таблицу. Они посчитали, сколько денег клубы АПЛ заплатили за нынешнюю заявку, а затем сравнили полученную сумму с оценочной рыночной стоимостью этой самой заявки. Получили любопытные результаты, и «Манчестер Юнайтед» оказался худшим клубом по соотношению вложений и ценности состава. Рядом также находится «Челси», который ставит на молодых игроков, но Мареска хотя бы выигрывает трофеи, в отличие от Аморима.

У МЮ пятый по стоимости состав в АПЛ . Пока «Ливерпуль» не подписал Исака, «красные дьяволы» не отстают от большой четверки. Но если вспомнить, сколько денег отвалили за футболистов, то картина меняется. Только «Челси» потратил больше – 1.2 миллиарда фунтов против 1.1 миллиарда фунтов у МЮ . Даже соседский «Манчестер Сити» позади команды Аморима по расходам. Собрав заявку, которая обошлась клубу почти на 40 % дороже заявки «Ливерпуля» (с учетом трансфера Вирца, который явно исказил показатели), МЮ продолжает играть банально. «Арсенал» обхитрил соперника в первом туре, выставив автобус. «Фулхэм» сравнял счет усилиями бывших футболистов «канониров» во втором туре. После поражения от «Гримсби Таун» Аморим сыграет против самой скромной заявки АПЛ , состав «Бернли» дешевле более чем в пять раз.

«Арсенал» и «Брайтон» умеют покупать с выгодой

Пять клубов АПЛ ушли в минус, если сравнивать оценочную стоимость заявки и суммировать расходы на подписание футболистов. У «шпор» сформировалась небольшая разница, которую они могут исправить, если совершат парочку продаж. Они уже подписали Симонса, чья рыночная стоимость выше трансферной суммы. «Борнмут» ушел в минус, ведь попрощался с защитниками, которых подписали дешево, а их цена в итоге поднялась, и большая разница теперь не учтена. Предпоследнее место «Челси» не удивляет. Да и у «Вест Хэма» не самые эффективные руководители. Куда интереснее оценить тактику лидеров и успешных покупателей. «Арсенал» много потратил – заявка Артеты обошлась в 826 миллионов евро, совершив не много трансферов. Лондонцы ставят на перспективных исполнителей, которые растут в цене.

Клуб воспитал Сака, а теперь вингера оценивают в 150 млн евро. Центральные защитники тоже помогли «Арсеналу» выйти на первое место по разнице расходов и стоимости заявки. Салиба подписали за 30 млн евро у «Сент-Этьена», а «Реал» его с радостью заберет за 75 млн евро. Габриэл пришел из «Лилля» за 26 млн евро, а теперь бразилец поднялся в элитную категорию, защитника оценивают в 75 млн евро. Невозможно точно установить стоимость футболиста на рынке, при реальных трансферах бывают разночтения оценок и заплаченных денег. Но если взять Виктора Дьёкереша, то рынок оценивал снайпера «Спортинга» в 75 млн евро, а представители «Арсенала» выбили скидку, ведь гарантированно заплатят 65.8 млн евро. В случае выплаты всех бонусов получится 73 млн евро. Директора «канониров» Эду и Берта сделали хитрые ходы.

Отдельно похвалим «Брайтон»: «чайки» собрали восьмой по рыночной стоимости состав, потратив на него почти в три раза меньше денег, чем МЮ на своих новичков. Команда, которая с выгодой попрощалась с Кайседо, МакАллистером, Кукурельей и Жоао Педро, заработает денег, когда уйдут опорник Балеба и голкипер Вербрюгген. Не стоит тратить время на похвалу «Манчестер Сити»: у них невысокая положительная разница между стоимостью заявки и расходами, которую формирует ставка на молодых футболистов. Разница намного скромнее, чем у «Арсенала». А вот у «Сандерленда» крепкие менеджеры: почти без денег на трансферы они собрали заявку, которая значительно дороже суммы расходов. Но финансовые правила АПЛ лишают новичков шанса на прорыв: у «Бернли», «Сандерленда» и «Лидса» самые дешевые заявки.

«Манчестер Сити» является рекордсменом по зарплатам

Расходы на зарплаты – важная составляющая. Сказочные оклады в клубе шейхов привели в заявку Гвардиолы невероятно сильных футболистов. А обновление контрактов, как в случае с Холандом, удерживает успешных футболистов на несколько сезонов, невзирая на живой интерес других богатых клубов. «Манчестер Сити» является третьим клубом мира по расходам на зарплаты футболистам, уступая только «Реалу» и «Баварии». «Барселона» и ПСЖ заметно отстают от «горожан». На втором месте в АПЛ идет «Манчестер Юнайтед», и все понимают причину: за неудачливый клуб не хотят играть. Им приходится переплачивать при трансферах и предлагать улучшенные условия, чтобы футболист согласился перейти в состав некогда грозной команды. Например, Каземиро – третий в АПЛ по зарплате после Холанда и Салаха. «Арсенал» и «Челси» так сильно игрокам не переплачивают.