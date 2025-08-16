10 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ в сезоне 2025/26. Холанд получает 57 млн рублей в неделю

1755327624

сегодня, 10:00

Доминируют клубы из Манчестера.

Самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ в стартовавшем сезоне получат огромные деньги. За такими сочными контрактами стоят ушлые агенты и богатство владельцев клубов. Давайте посмотрим, кто получит самые большие чеки в этом сезоне.

10. Кай Хаверц – £280 000 в неделю – примерно 30 млн рублей в неделю (здесь и дальше по курсу ЦБ РФ на 16.08.2025)

Неплохо оказаться в самом конце списка, когда на кону такие деньги. Хаверц выглядел так, будто всё лето провел в спортзале. Немец весьма окреп физически, хотя после прихода Дьекереша Каю явно нужно было набирать форму как можно быстрее, иначе можно оказаться на лавке.

9. Омар Мармуш – £295 000 в неделю – примерно 32 млн рублей в неделю

Мармуш присоединился к «Манчестер Сити» в январе, но уже пробился в список игроков с самыми высокими доходами, зарабатывая невероятное количество денег. Египетский нападающий сразу же произвел впечатление на болельщиков, оформив хет-трик в ворота «Ньюкасла» уже в своем третьем матче за «горожан», а затем забив лучший гол сезона в Премьер-Лиге в ворота «Борнмута». Прошлый сезон он завершил с 8 голами в 25 играх за «Сити» во всех соревнованиях, а также с решающим голом в четвертьфинале Кубка Англии.

8. Джек Грилиш – £300 000 в неделю – примерно 32,5 млн рублей в неделю

Переход Грилиша на правах аренды в «Эвертон» стал одной из самых неожиданных сделок этого лета. Даже в мемы попал — болельщики посчитали, что Джек не умеет держать ручку. Есть разные данные, но The Athletic утверждает, «ириски» будут покрывать значительную часть его зарплаты. Прошлый сезон выдался для игрока сборной Англии неудачным. Он забил всего один гол в АПЛ и не попал в заявку «Сити» на Клубный чемпионат мира, что явно было большим намеком на грядущее расставание. Посмотрим, сможет ли он вновь ярко заиграть в чемпионате Англии.

7. Бруну Фернандеш – £300 000 в неделю – примерно 32,5 млн рублей в неделю

Фернандеш отказался от гораздо более высокой зарплаты в Саудовской Аравии, чтобы остаться в клубе, за который он болел в детстве. Это решение заслужило похвалу Рубена Аморима, который сказал остальным, что именно таких лояльности и менталитета он и хотел от игроков. Капитан «Юнайтед» остаётся центральной персоной на поле для своей команды. В прошлом сезоне он забил 19 голов во всех турнирах. «Юнайтед» вложил огромные деньги, чтобы сохранить его до 2027 года, и легко понять почему. Фернандеш забил за клуб 98 голов и является одним из немногих игроков, способных решить исход матча одним пасом или ударом.

6. Бернарду Силва – £300 000 в неделю – примерно 32,5 млн рублей в неделю

Силва следующим летом может уйти бесплатно. Если Бернарду не продлит контракт, «Сити» попрощается с одним из самых стабильных и универсальных игроков эпохи Пепа Гвардиолы. Португалец сыграл ключевую роль в шести победах в Премьер-Лиге и в историческом требле. В прошлом сезоне он забил 6 голов в 52 матчах. Пеп Гвардиола назначил его капитаном на сезон 2025/26, что стало достойной наградой за его вклад в успехи клуба. Независимо от того, последний это год или нет, зарплата Силвы в 300 000 фунтов стерлингов в неделю отражает его ценность для команды.

5. Рахим Стерлинг – £325 000 в неделю – примерно 35 млн рублей в неделю

Стерлинг остаётся одним из самых титулованных крайних форвардов лиги, но его игра в «Челси» пошла не по плану. После аренды в «Арсенале» в прошлом сезоне он вернулся на «Стэмфорд Бридж» с зарплатой, которую мало кто получает. Стерлинг был ключевым игроком чемпионских команд «Манчестер Сити», забив за клуб 131 гол и выиграв четыре титула. Однако в «Челси» его вклад был нестабильным: за два сезона он забил всего 14 голов. Трансфер в другой клуб всё ещё кажется вероятным, но для этого может потребоваться снижение зарплаты.

4. Вирджил ван Дейк – £350 000 в неделю – примерно 38 млн рублей в неделю

Ван Дейк остаётся лидером обороны «Ливерпуля». Его контракт был продлён в апреле, и теперь он вместе с Мохамедом Салахом остаётся в клубе до 2027 года. В прошлом сезоне Вирджил был капитаном «Ливерпуля», а также стал первым игроком «красных», которому удалось одержать 200 побед менее чем в 300 матчах. Успех «Ливерпуля» последних лет был связан с игрой нидерландца в обороне – это настоящий лидер.

3. Каземиро – £350 000 в неделю – примерно 38 млн рублей в неделю

Заработная плата Каземиро отражает его карьеру, построенную на победах в прошлом. Это как в университете – сначала ты работаешь на зачетку, а потом – она на тебя. Пять побед в Лиге чемпионов и множество других титулов позволило агентам бразильца выбить жирный контракт у МЮ . Справедливо будет сказать, что в «Манчестер Юнайтед» Каземиро не играет на высоком уровне, как он это делал в «Реале». Но и весь МЮ не блистал – может быть, этот сезон будет совсем другим.

2. Мохамед Салах – £400 000 в неделю – примерно 43 млн рублей в неделю

Салах является звездой «Ливерпуля» на протяжении восьми лет, переписывая клубные рекорды и рекорды Премьер-Лиги. Его контракт считается заслуженным, ведь это действительно живая легенда клуба. Прошлый сезон, пожалуй, был для него лучшим в АПЛ : он выиграл «Золотую бутсу», награду лучшему ассистенту и приз лучшего игрока сезона Премьер-Лиги, а «Ливерпуль» завоевал чемпионский титул. Салах остаётся лицом атаки «Ливерпуля» и игроком, которого соперники действительно боятся. Вчера он забил первый гол в новом сезоне и снова постарается стать лучшим бомбардиром.

1. Эрлинг Холанд – £525 000 в неделю – примерно 57 млн рублей в неделю